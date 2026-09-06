Diretta Cesena-Mantova, le formazioni ufficiali live

Cesena Calcio
  • 06 settembre 2026
Diretta Cesena-Mantova, le formazioni ufficiali live

CESENA-MANTOVA 0-0

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, David; Bisoli, Pagano, Dalla Vecchia; Druiventak, Shpendi, Fiori. In panchina: 13 Ferretti, 90 Mazzi, 2 Natta, 7 Frabotta, 23 Magni, 24 Mangraviti, 5 Schirone, 8 Francesconi, 18 Guidi, 32 Bohinen, 16 D’Andrea, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Ilie, Ruocco; Vlahovic. In panchina: 1 Gemello, 33 Marai, 58 Del Lungo, 75 Kospo, 6 Longonda, 10 Wieser, 18 Keita, 20 Paoletti, 11 Cajazzo, 30 Bragantini, 71 Chinetti, 9 Gliozzi. Allenatore: Francesco Modesto.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro.

NOTE: Spettatori 11.000 circa. Angoli 0-0

Terza giornata di campionato ed ecco una partita di cartello per il Cesena, che alle ore 15 riceve il Mantova dell’ex Francesco Modesto, protagonista di un eccellente avvio di stagione. In difesa Diamanti ha optato per David sulla sinistra, con Ilic e Gelli al centro e Mangraviti in panchina, mentre a centrocampo Dalla Vecchia giocherà titolare al posto di Guidi, al fianco di Bisoli e Pagano. L’ultimo arrivato Bohinen partirà dalla panchina. In casa Mantova sono out Vesentini, Spinaccé, Radaelli, Meroni e Trimboli.

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Un’ora e mezza prima della gara le due tifoserie si sono riunite davanti all’ingresso della tribuna centrale e hanno protestato contro il caro biglietti: due gli striscioni esposti (nella foto Zanotti)

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