CESENA-MANTOVA 4-2

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (27’ st Curto), Calò (9’ st Mendicino), Bastoni (43’ st Francesconi), Donnarumma; Antonucci, Kargbo (9’ st Tavsan); Shpendi (27’ st Van Hooijdonk). In panchina: 33 Klinsmann, 26 Piacentini, 73 Pieraccini,4 Chiarello, 11 Ceesay, 13 Celia, 14 Berti. Allenatore: Michele Mignani.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (29’ pt Maggioni), Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai; Bragantini (31’ st Galuppini), Aramu (17’ st Mancuso), Fiori (31’ st Ruocco); Mensah (17’ st Debenedetti). In panchina: 12 Sonzogni, 4 Solini, 6 Bani, 87 De Maio, 10 Wieser, 28 Muroni, 24 Artioli. Allenatore: Davide Possanzini.

ARBITRO: Chiffi di Padova

RETI: 5’ pt Shpendi, 21’ pt Kargbo, 43’ pt Prestia, 13’ st Redolfi, 25’ st Tavsan, 39’ st Ruocco.

AMMONITI: Trimboli, Kargbo, Calò, Mangraviti.

NOTE: Spettatori 12.326 (7893 abbonati, 4433 paganti) per un incasso di 133.948,23 euro. Angoli 8-5 per il Mantova.

Finisce qui: Cesena batte Mantova 4-2.

49’ st. Il Cesena tiene bene palla senza far avvicinare il Mantova all’area bianconera.

46’ st. Sei minuti di recupero.

43’ st. Francesconi per Bastoni nel Cesena.

42’ st. Altra chance per gli ospiti, con Pisseri reattivo sulla botta di Maggioni.

39’ st. GOL DEL MANTOVA. Azione rocambolesca: Trimboli elude l’uscita di Pisseri, salvataggio sulla linea sul tiro di Mancuso, Ruocco sotto misura fa 4-2. Proteste cesenati per possibile fallo su Ciofi ad azione in corso.

35’ st. Ruocco mette in mezzo, girata in area di Maggioni a lato di nulla.

32’ st. Ammonito Mangraviti per fallo sul neoentrato Ruocco.

31’ st. Nel Mantova Galuppini per Bragantini e Ruocco per Fiori.

30’ st. Punizione dalla destra per il Mantova, zuccata di Brignani sopra la traversa.

27’ st. Palla in area per Mangraviti, mancino parato da Festa. Nel Cesena Curto per Adamo e Van Hooijdonk per Shpendi.

25’ st. GOL DEL CESENA! Giocata irreale di Antonucci, che con un tocco si libera di Burrai e Redolfi, ne nasce un 3 contro 2 concluso con assist dello stesso Antonucci per il primo gol in bianconero di Tavsan, che segna a porta vuota.

23’ st. Si rivede il Cesena: Donnarumma prende il fondo e crossa da sinistra, colpo di testa di Tavsan centrale da ottima posizione.

17’ st. Nel Mantova Mancuso per Aramu e Debenedetti per Mensah.

17’ st. Serie di finte di Fiori, che poi calcia col destro dal limite, palla fuori di poco.

13’ st. ACCORCIA IL MANTOVA. Corner sul secondo palo, Redolfi tutto solo insacca di testa.

12’ st. Occasione Mantova: Fiori, liberato al tiro dalla sinistra, finta e calcia trovando la deviazione in corner di Prestia.

9’ st. Doppio cambio nel Cesena: fuori Calò e un dolorante Kargbo e dentro Mendicino e Tavsan.

3’ st. Lob di Adamo e girata di destro di Shpendi, para Festa.

1’ st. Comincia la ripresa, primo possesso per il Mantova.

47’ pt. Punizione potente mancina di Aramu, attento Pisseri che para con sicurezza. Fine primo tempo, Cesena avanti 3-0 al riposo.

46’ pt. Due minuti di recupero.

45’ pt. Entrata in ritardo che costa il giallo a Calò.

43’ pt. E SONO TRE! Corner a uscire di Calò che trova la deviazione aerea vincente di Prestia, 3-0 Cesena.

36’ pt. Altra grossa chance per il Cesena: percussione di Antonucci che libera Adamo sulla destra, conclusione dal cuore dell’area e grande risposta di Festa.

31’ pt. Palla splendida di Kargbo per Antonucci, mancino da ottima posizione e miracolo di Festa. Incredibilmente né l’arbitro né l’assistente notano la netta e decisiva deviazione del portiere del Mantova accordando la rimessa dal fondo. Oltre al danno la beffa per il Cesena: Kargbo ammonito per proteste.

29’ pt. Problema muscolare per Radaelli, costretto a uscire: lo rileva Maggioni.

28’ pt. Occasione Mantova: Brignani pressa Kargbo e gli toglie palla ai 20 metri, assist per Trimboli che dal limite sfiora il palo.

21’ pt. RADDOPPIO DEL CESENA! Sugli sviluppi del primo corner, spizzata aerea verso Adamo, destro al volo sporcato da Panizzi con la palla che resta in zona-Kargbo, destro del 10 sotto l’incrocio e 2-0.

15’ pt. Sfiora il raddoppio Antonucci, che servito bene da Ciofi incrocia col destro sfiorando il palo alla destra di Festa.

12’ pt. Prestia anticipa Trimboli che cercando di arrivare sul pallone centra in pieno il 19 bianconero: primo giallo del match.

9’ pt. Punizione battuta rapidamente da Kargbo che innesca un 3 contro 3 manovrato da Adamo che porta palla, finta col destro per poi calciare col sinistro. La palla si spegne di poco sul fondo con Shpendi che, in posizione regolare, manca di un soffio la deviazione vincente.

5’ pt. CESENA IN VANTAGGIO: clamoroso errore del portiere ospite Festa, che si addormenta col pallone subendo il pressing di Kargbo che tocca quanto basta per far finire la sfera su Shpendi che insacca a porta vuota.

3’ st. Pallaccia all’indietro di Donnarumma che innesca la ripartenza ospite, Bragantini si accentra e trova Mensah sulla destra, palla velenosa in mezzo con Prestia che salva concedendo il corner.

1’ pt. Si può cominciare, primo pallone per il Cesena che attaccherà sotto la Curva Ferrovia.

Fumogeni dalla curva Mare che oscurano l’area di rigore bianconera: avvio ritardato di qualche minuto, in attesa si dissolva la nube.