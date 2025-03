CESENA-JUVE STABIA 1-2

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia (19’ st Piacentini), Mangraviti; Adamo, Calò (24’ st Saric), Francesconi, Celia (30’ st Donnarumma); Berti (19’ st Russo), Antonucci (1’ st Tavsan), Shpendi. In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 73 Pieraccini, 71 Manetti, 5 Mendicino, 30 Bastoni, 27 La Gumina. Allenatore: Michele Mignani.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich (13’ st Quaranta); Floriani (24’ st Andreoni), Leone (1’ st Buglio), Pierobon (41’ st Louati), Fortini; Candellone, Piscopo (24’ st Meli); Adorante. In panchina: 1 Matosevic, 3 Rocchetti, 13 Baldi, 28 Andreoni, 25 Gerbo, 98 Mosti, 37 Maistro, 18 Sgarbi. Allenatore: Guido Pagliuca.

ARBITRO: Marcenaro di Genova

RETE: 21’ pt Mangraviti (aut.), 8’ st Adorante, 12’ st Shpendi.

NOTE: Spettatori 12.110 (8.087 abbonati, 4.023 paganti per un incasso di 119.712,74 euro. Angoli 7-1. Ammoniti Leone, Pierobon, Bellich, Quaranta, Tavsan, Adamo.

Finisce qui: Cesena sconfitto 2-1 dalla Juve Stabia al Manuzzi.

49’ st. Tavsan per Mangraviti, che cerca il cross della disperazione, Quaranta anticipa Saric e allontana.

48’ st. Proteste del Manuzzi per un tocco col braccio in area di Quaranta, l’arbitro lascia correre. Nessun segno neanche dal Var.

47’ st. Due corner ravvicinati per il Cesena, entrambi senza fortune.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

41’ st. Louati per Pierobon negli ospiti.

40’ st. Altro spunto di Tavsan, palla per Adamo che calcia debolmente su Thiam. Poco dopo lo stesso Adamo viene ammonito per proteste.

35’ st. OCCASIONE CESENA: Ciofi per Tavsan che trova Russo tra le linee, conclusione troppo centrale da dentro l’area bloccata in due tempi da Thiam.

34’ st. Gran botta di collo esterno dai 20 metri di Adorante, palla a lato di un soffio.

30’ st. Splendido spunto di Tavsan, che prende il fondo e salta secco Quaranta, cerca la porta col sinistro ma la palla esce di un soffio. Celia lascia il posto a Donnarumma.

28’ st. Tiro-cross su punizione di Tavsan, ci mette i pugni Thiam.

25’ st. Tavsan duro su Pierobon, primo giallo nel Cesena.

24’ st. Nel Cesena Saric per Calò, nella Juve Stabia Meli e Andreoni per Piscopo e Floriani.

22’ st. L’arbitro ammonisce Quaranta per perdita di tempo su un fallo laterale.

19’ st. Chance per Adamo, che su cross di Celia rientra sul sinistro e calcia alto da dentro l’area. Nel Cesena Russo per Berti e Piacentini per Prestia.

15’ st. COSA SI DIVORANO GLI OSPITI. Cross dalla destra di Floriani, Adamo buca completamente e Fortini può battere al volo a rete, conclusione da dimenticare che diventa però un assist per Candellone che devia in modo scomposto e non trova la porta.

13’ st. Quaranta per Bellich nella Juve Stabia.

12’ st. GOL DEL CESENA. La riaprono subito i bianconeri: Tavsan salta Bellich sulla destra, prende il fondo e la mette per Shpendi che brucia tutti e fa 1-2.

11’ st. PALO CESENA. Palla forte e bassa dalla destra di Adamo, Shpendi tocca per Francesconi che rientra sul sinistro e calcia, deviazione decisiva sul legno di Ruggero.

8’ st. RADDOPPIA LA JUVE STABIA. Recupero su Adamo, Ruggero apre a destra per Floriani che la mette bassa al centro per Adorante, anticipo secco su Ciofi e 0-2.

2’ st. Bellich stende Tavsan ai 25 metri, giallo e punizione interessante per il Cesena. Batte Calò, allontana la difesa ospite.

1’ st. Cambio all’intervallo per entrambe le squadre: negli ospiti fuori Leone e dentro Buglio, nel Cesena Tavsan rileva Antonucci. Inizia la ripresa.

50’ pt. Intervallo al Manuzzi, Cesena sotto di un gol.

45’ pt. Adamo steso da Pierobon, giallo per il 10 della Juve Stabia. Cinque minuti di recupero.

43’ pt. Bella trama del Cesena, con Ciofi a trovare Shpendi che da posizione defilata cerca la porta anziché attendere l’inserimento in area di un compagno. Tiro deviato in corner, dalla bandierina schema che non riesce e rischio di contropiede fermato da Berti graziato del giallo.

37’ pt. Lancio dalle retrovie per Candellone, che dal fondo riesce a centrare per Adorante che anticipa Klinsmann e segna, ma l’arbitro annulla subito per netto offside del 27 stabiese.

35’ pt La gara riprende.

31’ pt Malore per uno spettatore nei distinti inferiori e gara ferma. Lo spettatore viene soccorso e portato fuori in barella.

30’ pt. Fiondata di Celia per Calò, che dalla linea di fondo riesce a mettere al centro per Shpendi, anticipato da Bellich sul primo palo. Nulla di fatto dalla bandierina ma momento di massima spinta per il Cesena.

28’ pt. Ripartenza Cesena, netta trattenuta di Leone (poi ammonito) su Francesconi, l’azione prosegue con Shpendi che dalla linea di fondo cerca di liberarsi di Peda e di girare verso la porta, si salva la Juve Stabia.

25’ pt. Doppia chance Stabia per lo 0-2: Pierobon arriva ai 16 metri e cerca la porta, destro a lato di un soffio dopo la deviazione di Prestia. Dalla bandierina Bellich arriva a colpire indisturbato al centro dell’area mandando sul fondo.

21’ pt. JUVE STABIA IN VANTAGGIO. Clamorosa frittata nell’area bianconera: cross dalla destra di Piscopo, Klinsmann in uscita si scontra con Mangraviti e Fortini insacca dalla linea di porta. Il giovane esterno al momento del cross si trovava in fuorigioco, per sua fortuna il pallone aveva già varcato di un soffio la linea: si tratta dunque di autorete di Mangraviti.

19’ pt. CHE OCCASIONE PER BERTI. Il 2004 bianconero serve Calò e scatta verso il centro dell’area, la palla di ritorno del mediano è leggermente troppo lunga, Berti tenta la deviazione in scivolata, blocca Thiam.

9’ pt. Occasione Juve Stabia: traversone dalla sinistra di Piscopo, Adorante indirizza di testa verso il secondo palo con la palla che viene allontanata da Ciofi a Klinsmann battuto. La zuccata del centravanti si sarebbe comunque spenta di poco sul fondo.

4’ pt. Percussione centrale di Francesconi, che cerca Antonucci ritrovando il pallone dopo un rimpallo, chiusura tempestiva di Peda in area. Qualche dubbio su un intervento falloso di Bellich sul 23 bianconero proprio sulla linea dei 16 metri, nemmeno sanzionato dall’arbitro.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per la Juve Stabia. Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti.