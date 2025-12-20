Diretta Cesena-Juve Stabia 1-1 live FINALE

5’ pt. Bella combinazione sulla destra per gli ospiti, chiusura e tentativo di ripartenza con Francesconi che sbaglia però il tocco per Blesa che avrebbe avuto la possibilità di mandare in porta Adamo tutto solo sulla sinistra.

11’ pt. Ciervo cambia lato e trova Adamo, finta e dribbling su Mosti che lo stende al limite dell’area: giallo e punizione da ottima posizione per il Cesena.

Nel Cesena out Ciofi e Frabotta.

Ciofi accusa un affaticamento muscolare, Frabotta influenzato.

Il Cesena prova a dare continuità al suo ottimo momento ospitando (ore 15) al Manuzzi una avversaria tosta e pericolosa come la Juve Stabia. L’influenza in questi giorni ha colpito Berti, Ciofi e ieri Frabotta, con quest’ultimo che in mattinata aveva ancora sintomi e che rischia seriamente il forfait. Mignani (anche lui influenzato) potrebbe quindi essere costretto a cambiare formazione inserendo a sinistra Adamo, mentre è indisponibile Celia, fermato da un problema alla caviglia. Nella Juve Stabia sono assenti due giocatori importanti: Correia è squalificato, Gabrielloni lamenta problemi di natura fisica.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo agli ordini dell’arbitro Turrini di Firenze.