Diretta Cesena-Juve Stabia 1-1 live FINALE

CESENA-JUVE STABIA 1-1
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Guidi (33’ st Ciofi), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti (26’ pt Bastoni), Berti (33’ st Magni), Adamo; Shpendi, Blesa (22’ st Bisoli). In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 26 Piacentini, 6 Arrigoni, 29 Diao, 32 Olivieri. Allenatore: Simone Vergassola (Mignani squalificato)
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgini, Varnier, Bellich (29’ st Piscopo); Carissoni (43’ st Duca), Mosti, Leone, Pierobon (22’ st Burnete), Cacciamani; Maistro (29’ st Stabile), Candellone. In panchina: 23 Boer, 16 Signorini, 4 Ruggero, 15 Baldi, 76 Mannini, 45 Zuccon, 21 De Pieri, 17 Ciammaglichella. Allenatore: Ignazio Abate
ARBITRO: Turrini di Firenze.
RETI: 29’ pt Bellich, 42’ pt Bastoni.
NOTE: Spettatori 11.806 (7.674 abbonati, 4.132 paganti) per un incasso di 100.976,71 euro. Angoli 1-5. Espulso Bastoni al 17’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Mosti, Adamo, Burnete.
Triplice fischio al Manuzzi, 1-1 il finale.
50’ st. Il corner di Ciervo sul secondo palo trova la presa sicura in uscita di Confente.
49’ st. Adamo ruba palla e cerca Shpendi, poi Magni conquista al 94’ il primo corner per il Cesena.
47’ st. Ci prova il Cesena con due punizioni dalla trequarti, nessuna delle quali sortisce effetti.
46’ st. Cinque minuti di recupero.
44’ st. Burnete ammonito per entrata in ritardo su Adamo.
43’ st. Duca per Carissoni nella Juve Stabia.
40’ st. Ciervo a terra, netto fallo non fischiato al Cesena pochi istanti dopo una punizione inesistente fischiata nei pressi dell’area alla Juve Stabia: molto negativa la direzione dell’arbitro Turrini.
33’ st. Doppio cambio nel Cesena: Ciofi per Guidi e Magni per Berti.
29’ st. Nella Juve Stabia Stabile per Maistro e Piscopo per Bellich.
24’ st. DOPPIO MIRACOLO DI KLINSMANN. Carissoni impegna severamente il portiere bianconero da dentro l’area, che poi vola sulla fucilata dai 20 metri di Giorgini destinata nei pressi dell’incrocio.
22’ st. Ci prova Mosti col mancino, para Klinsmann. Bisoli per Blesa nel Cesena, Burnete per Pierobon negli ospiti.
17’ st. SECONDO GIALLO PER BASTONI, ESPULSO. Contestatissima decisione dell’arbitro Turrini, che su un contrasto aereo con Carissoni vede un fallo che non c’è e manda anzitempo negli spogliatoi l’autore dell’1-1.
15’ st. CESENA A UN PASSO DAL VANTAGGIO. Contropiede spinto da Blesa, che entra in area e cerca Shpendi, Giorgini allunga su Bastoni che colpisce di testa, Confente compie un prodigio, la palla resta in zona e di nuovo Bastoni ci riprova da terra mandando alto.
12’ st. Errore in disimpegno di Klinsmann, recupero degli ospiti con palla in mezzo per Candellone che spedisce a lato in tuffo.
11’ st. Ammonito Adamo per entrata in ritardo su Carissoni. Era diffidato, salterà la trasferta di Catanzaro.
8’ st. Sanguinosa palla persa da Guidi, che poi riesce a liberare su tentativo di cross basso dalla sinistra.
3’ st. Filtrante di Blesa per Ciervo che entra in area ma non riesce a liberarsi per il tiro. Palla a Berti e cross deviato tra le braccia di Confente.
1’ st. Si ricomincia, primo possesso della ripresa per la Juve Stabia.
49’ pt. Dopo 2 minuti di recupero, saliti a 4 dopo il controllo Var, finisce il primo tempo: 1-1 al Manuzzi.
44’ GOL ANNULLATO A BLESA DAL VAR! Lancio di Guidi per Shpendi che mette al centro per Ciervo, conclusione ravvicinata ribattuta da Cacciamani, la palla arriva a Blesa che sotto misura realizza, ma che al momento del tiro di Ciervo si trovava in leggero fuorigioco. Si resta sull’1-1.
42’ pt. PAREGGIO DEL CESENA! GOL DI BASTONI! Francesconi in avanti verso Shpendi che prolunga per Blesa, lo spagnolo tocca splendidamente per Bastoni che si presenta davanti a Confente spedendo in rete.
39’ pt. Palla alta di Francesconi che trova Shpendi, destro fulmineo dalla distanza che non crea problemi a Confente.
36’ pt. Cross di Ciervo allontanato con i pugni da Confente, Adamo si libera per calciare dal limite mandando di poco alto.
32’ pt. Bastoni viene spinto fallosamente ma sul prosieguo entra scomposto su Maistro: punizione Cesena ma giallo per Bastoni.
29’ pt. JUVE STABIA IN VANTAGGIO. Corner dalla sinistra battuto da Maistro, zuccata vincente di Bellich che sovrasta proprio il neoentrato Bastoni.
26’ pt. Non ce la fa Castagnetti, dentro al suo posto Bastoni che prende posizione sul centrosinistra; sarà ora Francesconi ad agire come mediano.
25’ pt. Di nuovo a terra Castagnetti, problemi alla caviglia destra. Possibile cambio forzato in vista nel Cesena.
24’ pt. Palla a rimorchio per Leone, destro di prima sopra la traversa.
21’ pt. A terra Castagnetti dopo un contrasto con Pierobon, il 4 bianconero rientra zoppicando e sembra non riesca a proseguire.
19’ st. Shpendi si libera per concludere in porta ma il suo mancino non impensierisce Confente.
17’ pt. Shpendi trova in area Blesa, che spalle alla porta non riesce nella palla di ritorno al compagno di reparto. Cesena con belle trame offensive ma che per ora non riesce a trovare il guizzo giusto negli ultimi 20 metri.
12’ pt. Castagnetti tocca per Guidi, botta col destro che colpisce in pieno Carissoni: chance sfumata per il Cesena.
11’ pt. Ciervo cambia lato e trova Adamo, finta e dribbling su Mosti che lo stende al limite dell’area: giallo e punizione da ottima posizione per il Cesena.
5’ pt. Bella combinazione sulla destra per gli ospiti, chiusura e tentativo di ripartenza con Francesconi che sbaglia però il tocco per Blesa che avrebbe avuto la possibilità di mandare in porta Adamo tutto solo sulla sinistra.
1’ pt. Tutto pronto, si comincia: Cesena sul pallone, bianconeri che attaccheranno sotto la Curva Mare.