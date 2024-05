Cesena-Juve Stabia 2-2

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Silvestri (30’ st Coccolo), Pieraccini; Adamo (38’ st Pierozzi), Saber (1’ st Varone), Francesconi, Donnarumma; Berti (30’ st de Rose), Kargbo; Corazza (1’ st Ogunseye). In panchina 61 Siano, 33 Klinsmann, 3 Pitti, 26 Piacentini, 25 David, 77 Nannelli, 4 Chiarello, 9 Shpendi, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

JUVE STABIA: (4-3-1-2): Thiam; D’Amore (1’ st Andreoni), Folino (30’ st Piscopo), Bellich, Mignanelli; Pierobon (30’ st Romeo), Buglio, Meli (36’ st Piovanello); Mosti, Candellone (30’ st Leone), Adorante. In panchina: 32 Esposito, 1 Signorini, 13 Baldi, 17 Guarracino, 18 Garau, 21 Bachini, 25 Gerbo, 33 Erradi, 44 Picardi, 70 Marranzino, 91 Stanga. Allenatore Guido Pagliuca.

ARBITRO: De Angeli di Milano.

RETI: 20’ pt Mosti, 27’ pt Adorante, 15’ st Kargbo, 19’ st Ogunseye

AMMONITI: D’Amore, Buglio, Folino, De Rose

Note: Spettatori 6.117 circa di cui 218 da Castellamare. Per un incasso di 68.669 euro. Calci d’angolo 2-7

50’ st FINITA. Il Cesena vince la Supercoppa Serie C

49’ st Cross di Mignanelli da sinistra, Romeo in spaccata alza il destro da dentro l’area.

47’ st Karbgo viene fermato al limite dell’area dopo l’ennesimo contropiede tentato.

45’ st Cinque minuti di recupero chiamati dall’arbitro.

44’ st mischia furibonda in area del Cesena che con De Rose respinge a fatica l’attacco ospite,

41’ st Pierozzi per Kargbo che entra in area ed affronta Thiam: Il portiere respinge il presa bassa e si infortuna leggermente nell’impatto con l’attaccante del Cesena.

40’ st La Juve Stabia conquista un angolo. Gli ospiti premono alla ricerca della rete vittoria, il Cesena si affida al contropiede con Kargbo per provare a chiudere i conti.

38’ st Cambio nel Cesena entra Pierozzi ed esce Adamo.

36’ st cambio Juve Stabia entra Piovanello ed esce Meli.

35’ st il ritmo rallenta. Il Cesena prova a tenere palla e conservare il pareggio che varrebbe la conquista della coppa.

30’ Triplo cambio per la Juve Stabia e doppio cambio per il Cesena: Leone per Candellone, Romeo per Pierobon, Piscopo per Folino, Berti per De Rose, Silvestri per Coccolo.

27’ st Kargbo riparte in contropiede e prova a sorprendere da lontano Thiam con un pallonetto fuori misura scagliato da quasi metà campo.

23’ st Angolo per la Juve Stabia regalato dal Cesena con un retro passaggio sciagurato. Sulla battuta la difesa respinge e Folino di destro cetra il palo. E’ il terzo legno colpito dalla Juve Stabia nel secondo tempo.

22’ st. Sanitari in campo Varone colpito alla testa si rialza dopo un po’ di apprensione. Anche Meli viene soccorso nello stesso contesto. Aveva ricevuto un colpo alla testa da Ogunseye durante un precedente stacco aereo. Gioco fermo per circa 2’.

19’ st PAREGGIO DEL CESENA. Silvestri perde clamorosamente palla al limite della propria area scivolando mentre calcia. Sulla costruzione dell’azione la Juve Stabia centra una clamorosa traversa con Meli a Pisseri battuto. L’azione parte in direzione opposta. Kargbo scatta in solitaria si fa tutta la fascia sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Ogunseye che insacca il gol del pareggio.

16’ st Candellone di sinistro spara sotto l’incrocio: Pisseri in tuffo manda la palla prima sulla traversa e poi in angolo.

15’ st GOL DEL CESENA. Pieraccini esce dall’area palla al piede. Serve Berti che trova la verticale sula corsa a Kargbo. Che si presenta davanti a Thiam e lo batte di destro.

14’ st Tacco di Kargbo a smarcare in area Francesconi che di punta prova a insaccare ma Thiam respinge.

11’ st Fallo irruento di Varone al limite sinistro dell’area d’attacco per la Juve Stabia. Il cross di Miglianelli viene respinto di pugno da Pisseri.

10’ st Scontro a metà campo tra Ogunseye e Folino. L’arbitro lascia proseguire ma poi è costretto ad interrompere perchè i due giocatori restano doloranti a terra,

7’ st Kargbo Abbattuto da Andreoni sulla destra. Il Calcio di punizione che ne consegue non ha esiti pericolosi.

5’ st Angolo di Adamo saltano tutti a vuoto compreso il portiere Thiam ma nessuno riesce a ribadire in rete.

3’ st Uscita pessima del Cesena che perde palla con Francesconi. Palla ad Adorante che impegna Pisseri in una difficile parata bassa alla sua destra.

1’ st Si riparte. Tre cambi. Nel Cesena esce Saber ed entra Varone, esce Corazza ed entra Ogunseye, nella Juve Stabia esce D’Amore ed entra Andreoni.

46’ pt. FINE PRIMO TEMPO. Juve Stabia meritatamente in doppio vantaggio all’intervallo.

45’ pt Un minuto di recupero.

44’ La difesa bianconera appare costantemente in difficoltà sugli attacchi della Juve Stabia, in particolar modo il lato sinistro della retroguardia di casa è molto vulnerabile per gli avanti ospiti.

42’ pt Azione ariosa della Juve Stabia che manda al tiro Pierobon dalla destra. Miracolo di Pisseri. Su rovesciamento di fronte lo stesso Buglio chiude su Kargbo in incursione pericolosa in area.

41’ pt Francesconi da limite prova a sparare a rete col pallone respinto da Buglio col corpo.

38’ pt Kargbo durante un contrasto con un avversario subisce un colpo fortuito al ginocchio sinistro. Dopo una trentina di secondi l’arbitro ferma il gioco su richiesta dell’attaccante bianconero che necessita di soccorso dalla sua panchina e dallo staff medico bianconero.

34’ pt Toscano prova ad invertire le posizioni di Berti e Kargbo per cercare nuovi spiragli in attacco.

33’ pt Cross basso di Kargbo con Corazza che non controlla il raso terra per la battuta a rete.

30’ pt La Juve Stabia amministra senza sforzo il vantaggio. Il Cesena non andava sotto di due reti in casa dalla gara di Coppa Italia col Rimini.

27’ pt RADDOPPIO JUVE STABIA. Cross di Mignanelli a scavalcare la difesa bianconera con Pieraccini superato dal pallone che si perde Adorante il quale da pochi passi ribadisce in rete di piatto destro. Rete viziata da una posizione di fuori gioco dell’attaccante ospite non rilevata dall’assistente.

25’ pt Corazza innescato in area prova a girarsi per la battuta a rete ma viene tamponato dalla difesa della Juve Stabia.

24’ st Adorante da limite sinistro lascia partire un tiro di poco a lato alla sinistra di Pisseri.

24’ pt Adamo da limite di sinistro impegna Thiam in respinta bassa.

22’ pt Calcio di punizione da destra di Adamo, testa di Ciofi, a centro area Bellich svirgola il rinvio rischiando l’autorete e chiamando Thiam ad un difficile intervento in respinta.

20’ pt JUVE STABIA IN VANTAGGIO. Scivola Pieraccini, parte Adorante a destra e crossa in area dove Mosti da dentro l’area di porta deposita in rete.

16’ pt Tentativo di incursione da sinistra di Kargbo e Donnarumma. Poi Berti viene anticipato dalla difesa ospite.

14’ pt Silvestri in scivolata contiene Adorante che provava a farsi largo in area.

12’ pt Dopo un inizio arrembante della Juve Stabia il Cesena prova a prendere campo ed a rendersi pericoloso. Tiro di Berti dal limite di sinistro bloccato da Thiam.

9’ pt. Angolo, incornata di Folino con Pisseri impegnato in difficile respinta in angolo.

7’ pt La Juve Stabia passa a tre in difesa in fase di non possesso andando uomo su uomo. In particolare capitan Mignanelli si occupa di contenere le sfuriate di Adamo.

5’ pt Berti innesca Kargbo sulla destra, il tentativo di tiro dell’attaccante bianconero risulta ciabattato e fiacco.

3’ pt La Juve Stabia ha calciato senza esito il primo angolo del match. Senza esito una incursione di Donnarumma sulla sinistra con cross respinto dalla difesa ospite.

1’ pt Partiti: calcio d’inizio affidato alla Juve Stabia.

Minuto di silenzio per Cesare Fogliazza: direttore generale della Pergolettese deceduto.

La Juve Stabia accoglie il Cesena in campo con il pasillo de honor.

Tommaso Berti premiato prima della gara come miglior giocatore della stagione: eletto dai suoi stessi tifosi.

Il capitano del Cesena Francesco De Rose viene premiato per le 530 presenze tra i professionisti

In tribuna anche il Mantova, che alzerà la Supercoppa in caso di vittoria della Juve Stabia

I distinti dovrebbero restare chiusi per sicurezza per almeno tutto il primo tempo.