Diretta Cesena-Frosinone live, Bisoli e Guidi titolari

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Guidi, Bisoli, Castagnetti, Berti, Ciervo; Cerri, Shpendi. In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 27 Corazza, 44 Kebbeh, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 70 Francesconi, 74 Domeniconi, 17 Wade, 22 Vrioni, 32 Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A.Oyono, Calvani, J.Gelli, Bracaglia; F.Gelli, Calò, Cichella; Ghedjemis, Rimondo, Kvernadze. In panchina: 12 Lolic, 75 Pissseri, 19 Corrado, 21 J.Oyono, 30 Monterisi, 32 Masciangelo, 8 Koutsoupias, 92 Kone, 11 Gori, 40 Fini, 80 Fiori, 90 Vergani. Allenatore: Massimiliano Alvini.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Mignani sceglie Guidi e Bisoli dal primo minuto. Panchina per Francesconi.

Uno svincolo decisivo attende il Cesena e il suo tecnico Michele Mignani, che si gioca il futuro in panchina nel match di oggi (ore 15) al Manuzzi contro il lanciatissimo Frosinone degli ex Calò e Pisseri. Tra i bianconeri due assenze importanti come Mangraviti e Frabotta, che saranno sostituiti rispettivamente da Piacentini e Corazza. Out anche Siano, Magni e Castrovilli. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Massimi di Termoli.