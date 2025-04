Diretta Cesena-Frosinone 1-1 finale (rivivi il live)

CESENA-FROSINONE 1-1

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Saric (24’ st Mendicino), Celia (32’ st Donnarumma); Tavsan (24’ st Adamo), Berti (9’ st Shpendi); Antonucci (32’ st Bastoni). In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 27 La Gumina, 18 Giovannini. Allenatore: Michele Mignani.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; J.Oyono (32’ st Bracaglia), Monterisi, Szyminski (16’ pt Cittadini), Marchizza; Kone (1’ st Lucioni), Bohinen, Darboe; Ghedjemis (20’ st Partipilo), Pecorino (1’ st Ambrosino), Kvernadze. In panchina: 13 Sorrentino, 20 A. Oyono, 8 Vural, 37 Barcella, 47 Lusuardi, 64 Cichella, 28 Distefano. Allenatore: Paolo Bianco.

ARBITRO: Galipò di Firenze.

RETI: 48’ pt Saric, 26’ st Ambrosino.

NOTE: Spettatori 11.169 per un incasso di 101.529,74 euro. Angoli 6-5. Ammoniti Cittadini, Lucioni.

Finisce qui: 1-1 tra Cesena e Frosinone, fischi del Manuzzi.

49’ st. PALO DI KVERNADZE. Ambrosino libera splendidamente sulla destra l’esterno del Frosinone, che arriva sul fondo e calcia forte trovando la parte esterna del legno.

46’ st. Cinque minuti di recupero.

45’ st. Adamo scodella al centro, palla allontanata su Donnarumma che ci prova col destro, Cerofolini blocca facilmente a terra.

41’ st. Altra palla banale persa dal Cesena e Mignani infuriato coi suoi.

36’ st. OCCASIONE CESENA. Bella combinazione sulla sinistra, triangolo tra Bastoni e Donnarumma e palla a rimorchio per Adamo, conclusione deviata leggermente in corner da Lucioni, palla fuori di nulla.

32’ st. Nel Frosinone Bracaglia per Oyono, nel Cesena Donnarumma e Bastoni entrano al posto di Celia e Antonucci, quest’ultimo fischiato da una parte del Manuzzi.

30’ st. Chance Cesena: palla per Adamo, tocco di tacco per l’accorrente Calò, gran botta di destro alta di poco.

26’ st. PAREGGIO DEL FROSINONE. Lancio dalle retrovie di Lucioni per Kvernadze, sfuggito a Celia. Palla bassa per Ambrosino che arriva sul primo palo e trafigge Klinsmann.

24’ st. Nel Cesena dentro Mendicino e Adamo per Saric e Tavsan.

22’ st. Altro brivido per il Cesena: palla bassa in mezzo dalla sinistra di Marchizza (che forse aveva commesso fallo su Calò in precedenza), in due mancano per un soffio la deviazione vincente.

20’ st. Partipilo per Ghedjemis negli ospiti.

19’ st. CLAMOROSA CHANCE PER IL FROSINONE. Corner dalla destra, sponda di Darboe che finisce sulla traversa, arriva Lucioni in spaccata e la palla termina sul palo dopo avere sbattuto su Klinsmann.

17’ st. Fallo tattico di Lucioni su Shpendi, giallo per lui.

10’ st. Splendida giocata di Ceesay che libera di tacco Ciofi sulla destra, palla in mezzo che però viene raccolta dalla difesa ospite.

9’ st. Ambrosino cerca il palo alla sinistra di Klinsmann spedendo però sul fondo. Nel Cesena fuori Berti e dentro Shpendi.

7’ st. Berti in ritardo su Darboe ai 20 metri e punizione Frosinone: potenziale grossa chance per gli ospiti.

5’ st. Bella discesa sulla destra di Ghedjemis, palla ai 16 metri per Darboe che opta per un lob mal riuscito e il Cesena allontana la minaccia.

1’ st. Lucioni per Kone e Ambrosino per Pecorino, doppio cambio all’intervallo per gli ospiti che passano alla difesa a 3. Comincia la ripresa.

48’ pt. Intervallo al Manuzzi, Cesena avanti 1-0.

48’ pt. CESENA IN VANTAGGIO! Proprio all’ultima azione del primo tempo è Saric a sbloccare il match: su azione di corner la palla, messa fuori dalla difesa ospite, arriva a Berti che scodella al centro, deviazione col petto di Prestia verso Saric che al centro dell’area controlla e calcia imparabilmente in rete.

46’ pt. Tre minuti di recupero.

42’ pt. Su azione di corner per gli ospiti la palla arriva a Kone che calcia da fuori, tiro deviato che sorvola di poco la porta, sarà ancora angolo per il Frosinone.

36’ pt. CHE OCCASIONE PER IL FROSINONE. Ghedjemis entra in area dalla destra e serve Darboe che cerca lo spazio per calciare, la palla arriva in qualche modo a Kone che mette fuori da ottima posizione. Breve check al Var per un possibile fallo di Mangraviti sullo stesso Kone al momento del tiro, tutto regolare. Che brivido per il Cesena.

33’ pt. Saric liberato ancora sulla sinistra, cross che attraversa l’area e diventa buono per Tavsan, palla dietro per Berti che anziché calciare cerca un improbabile assist, con l’azione che sfuma.

31’ pt. Corner insidioso di Antonucci, Pecorino allontana su Ceesay che calcia al volo trovando la ribattuta ancora di Pecorino ad allontanare la minaccia.

30’ pt. Cittadini in ritardo su Antonucci, primo giallo del match.

29’ pt. Retropassaggio alto da oltre metà campo di Saric verso Klinsmann, il Manuzzi non gradisce.

25’ pt. Bella combinazione tra Celia, Antonucci e Saric con quest’ultimo che viene liberato sulla sinistra. L’arbitro però ferma il gioco per un fallo di Antonucci su Monterisi.

20’ pt. Antonucci mette al centro dalla sinistra, Cerofolini si tuffa a raccogliere la palla anticipando Tavsan.

18’ pt. Kone trova lo spazio per concludere di mancino dalla distanza, palla a lato alla destra di Klinsmann.

17’ pt. Cross velenoso dalla sinistra di Marchizza, Klinsmann si distende e sventa la minaccia di pugno.

16’ pt. Cittadini per Szyminski negli ospiti.

14’ pt. Szyminski a terra, sembra non farcela a continuare. Pronto già il primo cambio in casa Frosinone.

12’ pt. Presente anche l’ex ds bianconero Rino Foschi in tribuna al Manuzzi.

12’ pt. Schema su corner, palla corta per Berti e subito al centro per Saric, colpo di testa alto da buona posizione.

10’ pt. Palla arretrata dalla destra di Ceesay per Berti, tocco per Antonucci e rimorchio per l’accorrente Saric, destro di prima altissimo.

6’ pt. OCCASIONE CESENA. Celia serve Saric sulla sinistra, l’ex Palermo mette al centro per Antonucci che devia al volo sfiorando la porta alla sinistra di Cerofolini.

5’ pt. Discesa di Ceesay, che dalla destra si accentra e cerca Antonucci, palla deviata che finisce tra le braccia di Cerofolini.

3’ pt. Rientra in campo Saric.

2’ pt. Problemi per Saric, staff medico subito in campo. Si scalda Bastoni.

1’ pt. Si comincia, primo pallone del match per il Frosinone. Cesena che ataccherà sotto il settore ospiti.

Problemi nel riscaldamento per Bettella: il difensore del Frosinone lascia il campo in lacrime. Al suo posto giocherà Szyminski. Shpendi in panchina nei bianconeri, davanti Antonucci e Tavsan

Tribuna vip al completo: ci sono Jurgen Klinsmann, padre di Jonathan (era presente anche nel match d’andata), e Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di A e B.

Un valico importante della stagione attende il Cesena, impegnato alle 15 con un Frosinone in grande forma (13 punti nelle ultime 5 gare). I bianconeri non hanno lo squalificato Francesconi a centrocampo e cercano il ritorno alla vittoria per ritrovare la zona play-off.