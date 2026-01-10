Diretta Cesena-Empoli 0-1 live FINALE

CESENA-EMPOLI 0-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (34’ st Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (23’ st Bastoni), Francesconi (8’ st Castagnetti), Berti (34’ st Guidi), Frabotta (23’ st Celia); Blesa, C. Shpendi. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 26 Piacentini, 6 Arrigoni, 29 Diao, 32 Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (32’ st Ceesay), Degli Innocenti (23’ st Haas), Ghion (38’ st Carboni), Ilie (23’ st Ignacchiti), Moruzzi; S. Shpendi (32’ st Popov), Nasti. In panchina: 1 Perisan, 12 Gasparini, 2 Curto, 24 Ebuehi, 29 Tosto, 99 Bianchi. Allenatore: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETE: 2’ st Ilie

NOTE: Spettatori 10.009 (7.657 abbonati, 2.352 paganti) per un incasso di 97.444,38 euro. Ammoniti Frabotta, Francesconi, Guarino, Moruzzi, Guidi. Angoli 12-3.

Finisce qui: Cesena-Empoli 0-1.

49’ st. Sponda di Zaro per Shpendi, anticipo provvidenziale di Obaretin.

48’ st. Ciervo perde palla e innesca Popov in contropiede, tentativo di assist in mezzo senza buon fine.

46’ st. Breve check del Var per un possibile tocco di mano in area Empoli sul corner numero 12 per il Cesena, tutto regolare.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

44’ st. Forcing del Cesena, Celia in mezzo per Zaro che mette alto di poco di testa ma in leggero fuorigioco.

40’ st. Pasticcio del Cesena su una punizione a favore, Bastoni regala a Ceesay e Guidi è costretto al fallo tattico: ammonito.

38’ st. Carboni per Ghion nell’Empoli.

35’ st. Ancora Zaro di testa su corner dalla sinistra, sicuro Fulignati.

34’ st. Nel Cesena Magni per Ciofi e Guidi per Berti.

32’ st. Nell’Empoli Ceesay per Elia e Popov per Shpendi.

29’ st. CESENA A UN CENTIMETRO DAL PARI. Corner di Bastoni, zuccata di Zaro respinta da Fulignati, la palla torna a Zaro che calciua a botta sicura trovando il clamoroso salvataggio sulla linea di Nasti.

26’ st. Ciervo finta il cross e serve a rimorchio Bastoni, conclusione ribattuta.

23’ st. Nell’Empoli Ignacchiti e Haas per Ilie e Degli Innocenti, nel Cesena Celia per Frabotta e Bastoni (fischiato dalla Curva Mare) per Bisoli.

20’ st. Preme forte il Cesena che conquista due corner consecutivi: sul secondo, battuto corto, palla velenosa a rientrare di Castagnetti deviato a lato da Shpendi che ha visto solo all’ultimo il pallone.

12’ st. STIVEN GRAZIA IL CESENA. Contropiede Empoli, Shpendi liberato da Nasti taglia verso la porta e cerca di piazzarla col destro sul secondo palo, palla a lato di un soffio.

11’ st. OCCASIONE CESENA. Mancino potente di Frabotta da fuori area, Fulignati alza sopra la traversa.

8’ st. Castagnetti per Francesconi nel Cesena. Malissimo oggi il 70 bianconero.

7’ st. Ciervo cerca il secondo palo ma non trova nessuno e la palla si perde sul fondo.

6’ st. Moruzzi stende Ciervo vicino al vertice basso dell’area di rigore, giallo e buona chance su punizione per il Cesena.

4’ st. Clamoroso abbaglio di Tremolada che lascia correre su netto fallo su Blesa di Lovato al limite dell’area. Vibranti le proteste dei bianconerie del Manuzzi.

2’ st. EMPOLI IN VANTAGGIO. Erroraccio di Francesconi che regala palla a Ghion, il 18 dell’Empoli avanza fino ai 30 metri e mette in porta Ilie che davanti a Klinsmann non sbaglia piazzandola alla sinistra del portiere di casa.

1’ st. SUBITO OCCASIONE CESENA: dopo 20 secondi Francesconi riesce a passare in mezzo alla difesa ospite ma nel farlo si allunga troppo il pallone e viene anticipato per un soffio da Fulignati.

1’ st. Si ricomincia, Cesena sul pallone.

Intervallo al Manuzzi, 0-0 dopo i primi 45 minuti. Empoli con più gioco e più qualità ma finale in netto crescendo per i bianconeri che nei minuti conclusivi vanno per due volte a un passo dal vantaggio.

46’ pt. Due minuti di recupero.

45’ pt. OCCASIONE PER CRISTIAN SHPENDI! Dormita difensiva dell’Empoli, Blesa alza il pallone per il centravanti bianconero che conclude addosso a Fulignati in uscita.

42’ pt. CHE OCCASIONE PER CIERVO! L’ex Sassuolo punta l’area senza palla e viene splendidamente servito da un filtrante di Frabotta: davanti a Fulignati cerca il tocco di esterno destro trovando il salvataggio del portiere dell’Empoli.

37’ pt. Chiede un rigore il Cesena per atterramento in area ai danni di Blesa, ma per l’arbitro nessuna irregolarità. Dall’altra parte Ilie mette sul secondo palo per Shpendi, che in area finta su Ciervo e conclude di poco a lato alla sinistra di Klinsmann.

34’ pt. KLINSMANN EVITA LO 0-1. Degli Innocenti aggira facilmente Francesconi e serve Shpendi, triangolo in area nello stretto con Ilie e conclusione del “gemello” che colpisce il portiere bianconero bravo a chiudere lo specchio in uscita.

31’ pt. Giallo anche per Guarino, dura entrata su Blesa.

30’ pt. Un fin qui super Elia porta ancora a scuola il centrocampo cesenate e viene atterrato da Francesconi, giallo anche per il classe 2004.

26’ pt. Corner di Elia messo fuori, Moruzzi prova la botta dalla distanza senza trovare la porta.

18’ pt. CHE CHANCE PER STIVEN SHPENDI. Elia intercetta un passaggio di Zaro, innesca Nasti sulla sinistra che mette subito al centro per il “gemello” che da buona posizione conclude su un comunque attento Klinsmann.

16’ pt. Ammonito Frabotta per fallo giudicato tattico su Degli Innocenti. Più di un dubbio, data anche la presenza di Zaro nelle immediate vicinanze.

12’ pt. Azione insistita del Cesena (partita forse con un lieve offside di Shpendi) con belle trame di passaggio che portano Bisoli a servire a rimorchio Ciofi, palla messa fuori e destro al volo maldestro di Francesconi con palla a lato.

7’ pt. A terra Mangraviti, che nel duello aereo con Shpendi è stato colpito involontariamente da una sbracciata di Shpendi: stessa dinamica che portò al secondo (inesistente) giallo di Bastoni contro la Juve Stabia.

6’ pt. Stiven Shpendi vince un duello aereo con Mangraviti e serve Degli Innocenti che arriva fino ai 25 metri per poi scaricare un destro angolato ma debole, bloccato facilmente da Klinsmann.

3’ pt. Primo pericolo per il Cesena: pallaccia orizzontale di Frabotta intercettata da Nasti, innescato Moruzzi che mette al centro dalla sinistra, sponda di Shpendi e lo stesso Nasti calcia alto in girata col destro.

1’ pt. Tutto pronto, si comincia: primo pallone per l’Empoli, Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti nel primo tempo.

Formazione annunciata per l’Empoli

Mignani sceglie Bisoli titolare con Castagnetti in panchina.

Primo appuntamento del 2026 per il Cesena, che oggi al Manuzzi riceve l’Empoli (ore 19.30) degli ex Fulignati, Stiven Shpendi, Ceesay, Curto e Obaretin. Un ostacolo impegnativo per i bianconeri, che hanno appena salutato Adamo, accasatosi allo Spezia. A centrocampo è pienamente disponibile Castagnetti e anche Bisoli appare sulla via del recupero. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Tremolada di Monza.