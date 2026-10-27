Diretta Cesena-Empoli live

Un appuntamento delicato attende il Cesena (ore 20): al Manuzzi arriva l’Empoli per una partita da non sbagliare. Oltre al confronto tra i gemelli Shpendi, quella di questa sera è soprattutto la sfida tra due squadre in difficoltà e affamate di punti. Uno squalificato per parte: Fiori in casa bianconera, l’ex Curto tra i toscani. Diamanti deve rinunciare anche all’infortunato Schirone, mentre resta in dubbio Pagano. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Perri di Roma.
CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti; Bisoli, Bohinen, Pagano; D’Andrea, C. Shpendi, Frabotta. In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 23 Magni, 26 Piacentini, 8 Francesconi, 18 Guidi, 27 Dalla Vecchia, 11 Caprini, 14 Druiventak, 91 Debenedetti, 75 Galvagno. Allenatore: Alessandro Diamanti.
EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Romagnoli, Cauz; Egan, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; S. Shpendi, Popov. In panchina: 1 Perisan, 13 Filippis, 28 Indragoli, 5 Degli Innocenti, 36 Bembnista, 23 Bandinelli, 44 Deli, 98 Zedadka, 57 Belardinelli, 20 Distefano, 17 Monaco, 15 Ceesay. Allenatore: Matteo Andreoletti.