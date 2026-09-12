Diretta Cesena-Cremonese 0-0 live

CESENA-CREMONESE 0-0

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti; Bisoli, Pagano, Guidi; Druiventak, Shpendi, Fiori. In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 26 Piacentini, 3 David, 7 Frabotta, 23 Magni, 5 Schirone, 8 Francesconi, 27 Dalla Vecchia, 32 Bohinen, 16 D’Andrea, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.

CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Rocchetti; Pontisso, Gerli; Licina, Berti, Vandeputte; Bonazzoli. In panchina: 12 Festa, 59 Liberali, 6 Baschirotto, 13 Jack, 2 Thorsby, 8 Lottici Tessadri, 17 Lickunas, 18 Collocolo, 71 Elia, 9 De Luca, 11 Djuric, 19 Nasti. Allenatore: Fabio Pecchia.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

NOTE: Spettatori 11mila circa. Angoli 0-1.

22’ pt. ALTRO GOL ANNULLATO A SHPENDI! Destro fulmineo del 9 bianconero ancora su lancio di Bisoli, palla in rete ma ancora offside. Nuovo controllo del Var.

21’ pt. Confermato dopo un lungo controllo l’annullamento della rete, fuorigioco millimetrico di Shpendi.

19’ pt. GOL ANNULLATO A SHPENDI. Bisoli lo serve in profondità, il centravanti segna dopo aver dribblato Agazzi ma Allegretta annulla per fuorigioco. Check del Var in corso.

15’ pt. Lancio in profondità di Ciofi per Druiventak, anticipato da Rocchetti che serve di testa il suo portiere.

12’ pt. Pasticcio Cesena su fallo laterale, Mangraviti cerca Gelli che viene attaccato da Bonazzoli, ne nasce un rimpallo che porta a una rimessa per la Cremonese nei pressi della bandierina del corner.

9’ pt. Palla fantascientifica di Berti a mandare sul fondo Vogliacco, ma l’ultimo passaggio è impreciso e la minaccia sfuma.

4’ pt. BONAZZOLI AD UN PASSO DALLO 0-1. L’attaccante scuola Inter riceve da Berti (a sua volta ben servito da Rocchetti perso da Druiventak) e gira subito col mancino appena dentro l’area in posizione centrale, palla di un soffio a lato alla sinistra di Siano che non sarebbe mai potuto arrivarci.

3’ pt. Fiori dalla sinistra si accentra e calcia in porta trovando la risposta di Agazzi, tutto fermo per un fuorigioco inesistente.

3’ pt. Recupero alto di Gelli sull’impostazione di Bianchetti, Cesena molto aggressivo sulle partenze dal basso degli ospiti.

1’ pt. Tutto pronto al Manuzzi, si comincia. Palla al centro per la Cremonese, Cesena che nel primo tempo attaccherà sotto il settore ospiti.

Il ritorno di Tommaso Berti nel suo stadio. Ma non solo: c’è tanto altro in Cesena-Cremonese che andrà in scena alle 19.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. I bianconeri arrivano al match imbattuti, ma senza vittorie interne (l’unica è stata conquistata in casa dell’Entella) e provano a fare l’impresa contro una delle grandi favorite per la promozione. La squadra di Diamanti ha fin qui sorpreso per il coraggio, lo spirito, il carattere e la voglia di comandare il gioco contro ogni avversario. Sarà, per il Cesena, una sorta di prova del nove. Ci sono due o tre ballottaggi in casa bianconera: Frabotta è favorito su Mangraviti e David nel ruolo di terzino sinistro, Guidi contende un posto nell’undici titolare a Dalla Vecchia e D’Andrea insidia Druiventak. Nella Cremonese, il tecnico grigiorosso Pecchia è orientato a confermare la squadra che ha battuto il Padova, con l’ex bianconero Berti alle spalle di Bonazzoli. In panchina il secondo ex Djuric, mentre il terzo (Fulignati) è ko e tra i pali lo sostituisce Agazzi.

