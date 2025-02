Cremonese-Cesena 1-2: gran colpo bianconero allo Zini (rivivi il live) VIDEO

NOTE: Spettatori 7.404 (991 paganti, 6.313 abbonati), incasso non comunicato. Angoli 6-4 per il Cesena.

49’ st BASTONI: 1-2. Punizione di Bastoni di siistro, Palla che passa in mezzo a mille corpi e si infila alle spalle di Fulignati

48’ st. Majer stende Calò al limite: punizione interessante per il Cesena

47’ st. Splendida azione di Berti e palla in mezzo, con Francesconi che arriva in lieve ritardo

45’ st. Cinque minuti di recupero

44’ st. Bella manovra del Cesena, con Celia che cerca Shpendi ma trova il corner. Fallo nettissimo su Prestia non sanzionato e giallo per Ciofi.

42’ st. Cesena in gestione, Celia però mette in difficoltà Mangraviti, che perde palla: la Cremonese manda al tiro Azzi, con Klinsmann che vola a mettere in corner e poi va in presa alta in mezzo al traffico

37’ st. Shpendi si invola verso Fulignati e reclama il fallo di Bianchetti, che da dietro lo tocca nettamente. Santoro non fischia, il Var non vede fallo da rosso e si prosegue

36’ st. Doppio cambio nella Cremonese: Majer e Folino per Castagnetti e Ceccherini

32’ st. Falli di Ceccherini su Ciofi e Bianchetti su Antonucci: Santoro ammonisce Ceccherini

31’ st. Antonucci cerca l’eurogol: rovesciata alta di poco su sponda casuale di Shpendi

30’ st. Fallo di Valoti su Bastoni a 35 metri dalla porta difesa da Fulignati: un Fulignati che respinge il cross di Calò

28’ st. Cambi in attacco: Shpendi per La Gumina nel Cesena, Valoti per Nasti nella Cremonese

27’ st. Sul corner, sinistro altissimo di Azzi dai 20 metri.

24’ st. Il Cesena reclama rigore: su cross di Berti, Bianchetti sembra respingere di mano. Incredibile: nessun controllo. Si ripartirà da un corner per la Cremonese

22’ st. Ancora Klinsmann a salvare il Cesena su destro di Johnsen dai 12 metri. Momento di difficoltà del Cesena dopo un ottimo quarto d’ora iniziale

20’ st. Bastoni per Saric. Secondo corner per la Cremonese e doppia occasione: Klinsmann miracoloso su tentativo di autogol di Mangraviti, quindi Vandeputte in diagonale sfiora il palo lontano

18’ st. ANNULLATO IL 2-1 DI ANTOV. Era in fuorigioco il bulgaro su punizione di di Castagnetti

17’ st. Fallo di Celia su Barbieri. Punizione al vertice destro dell’area per la Cremonese, che toglie Barbieri e Bonazzoli e inserisce De Luca e Johnsen

14’ st. Schema per il tiro di La Gumina, murato da Bianchetti (la palla sarebbe entrata). Poi sul prosieguo La Gumina va a rubare a Barbieri che commette fallo e viene ammonito

13’ st. Punizione per il Cesena nei pressi del vertice dell’area per fallo di mano di Azzi. Calò andrà al cross

12’ st. Primi cori dei tifosi della Cremonese in una partita “silenziosa”.

11’ st. Primo tiro della Cremonese nella ripresa: sinistro di Castagnetti da 20 metri svirgolato che termina in curva

6’ st. Il Cesena dunque è passato al 4-3-2-1, con Ciofi e Celia terzini, Francesconi, Calò e Saric in mediana, Berti e Antonucci alle spalle di La Gumina

5’ st. Il Cesena guadagna un nuovo calcio d’angolo: calcia Calò, incorna La Gumina ma devia fuori

4’ st. Cesena ora con il 4-3-2-1: Saric ruba , percuote e calcia, guadagnando il terzo corner. Arriva anche il 4° corner

2’ pt. Fallo di Castagnetti su Saric: giallo e punizione per il Cesena dai 25 metri. Alto il destro di Calò

1’ st. Doppio cambio nel Cesena: Berti e Antonucci al posto di Adamo e Russo.

46’ pt. Squadre al riposo sull’1-1. Partita decisa da un errori: quello di Antov che ha favorito il recupero palla alta di La Gumina e la successiva rete di Calò e quello della difesa del Cesena, posizionata male (malissimo Adamo), sul lancio di 60 metri di Castagnetti che ha mandato in porta Azzi. Tra i due gol un autentico miracolo di Klinsmann su colpo di testa di Nasti da 5 metri. Sarà una ripresa molto dura per il Cesena, visto lo spessore della Cremonese.

45’ pt. Un minuto di recupero. Ammonito Nasti.

40’ pt GOL DELLA CREMONESE: 1-1. Pareggio della Cremonese, con il Cesena che si fa prendere incredibilmente di infilata da un lancio di 60 metri di Castagnetti per Azzi: difesa del Cesena troppo alta e piatta, Adamo posizionato malissimo con il corpo che tiene in gioco il brasiliano, che si presenta solo davanti a Kilnsmann e lo infila con un piatto destro chirurgico.

37’ pt. Fallo di La Gumina su Bonazzoli ai 25 metri. Punizione per la Cremonese in posizione centrale

33’ pt. Miracolo pazzesco di Klinsmann su colpo di testa ravvicinato di Nasti su cross di Azzi: il portiere bianconero in controtempo estrae un intervento tra i più belli della stagione. Era stato grave l’errore di Russo in uscita

26’ pt. Francesconi a un passo dal raddoppio sugli sviluppi di un corner: destro da 25 metri deviato da un difensore a fil di palo. Dall’angolo Calò calcia direttamente in porta sul secondo corner e Fulignati toglie la palla da sotto l’incrocio

25’ pt. Primo corner per il Cesena, conquistato da Celia, dopo un tiro da 35 metri di Adamo fuori dallo specchio su errore di Fulignati al rinvio

24’ pt. Dalla bandierina Castagnetti batte corto per Vandeputte: cross in area nella zona di Bianchetti e Prestia che vanno a terra in area. Non c’è nulla. Rimessa dal fondo per il Cesena.

23’ pt. Bella manovra della Cremonese, con Saric che chiude Pickel in corner.

21’ pt. Spinge la Cremonese: cross di Barbieri e incornata di Vandeputte centrale

20’ pt. Prima reazione della Cremonese, con un tiro dai 20 metri svirgolato da Vandeputte dopo un cross di Barbieri tenuto vivo da Azzi e Nasti