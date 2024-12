Diretta Cesena-Cremonese 0-1 live FINALE

CESENA-CREMONESE 0-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia (29’ st Ciofi), Mangraviti; Adamo, Berti, Calò, Francesconi (23’ st Tavsan), Celia; Antonucci (44’ st Van Hooijdonk), Kargbo. In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 7 Donnarumma, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 8 Saber. Allenatore: Michele Mignani.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini (41’ st Lochoshvili), Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti (41’ st Majer), Milanese (13’ st Nasti), Zanimacchia; Vazquez (23’ st Johnsen), Bonazzoli (13’ st Vandeputte). In panchina: 21 Saro, 22 Jungdal, 3 Quagliata, 17 Sernicola, 9 De Luca, 10 Buonaiuto. Allenatore: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

RETE: 15’ st Vandeputte.

AMMONITI: Francesconi, Castagnetti, Antov, Barbieri, Nasti.

NOTE: Spettatori 11.088 (7.893 abbonati, 3.195 paganti) per un incasso di 113.622,23 euro. Angoli 5-4 per il Cesena.



Finisce qui: Cesena sconfitto per 1-0.

47’ st. Giallo anche per Nasti. Punizione allontanata su Adamo, che finta il tiro al volo, poi calcia da fuori centralmente.

46’ st. Che occasione per Van Hooijdonk, che su punizione a rientrare di Calò colpisce indisturbato di testa mandando a lato.

46’ st. Cinque minuti di recupero.

44’ st. Van Hooijdonk per Antonucci in questo finale di gara.

41’ st. Berti prova dai 20 metri, palla di poco a lato. Netto il tocco di Fulignati, arbitro e assistente non se ne avvedono. Solo rimessa dal fondo.

41’ st. Negli ospiti Majer per Castagnetti e Lochoshvili per Ceccherini.

40’ st. Altro giallo in casa Cremonese, ammonito Barbieri.

34’ st. Giallo per Antov per entrata scomposta su Kargbo.

30’ st. Cesena ora schierato col 4-2-3-1 con Tavsan, Antonucci e Adamo alle spalle di Kargbo.

29’ st. Nel Cesena entra Ciofi al posto di Prestia.

28’ st. Corner a rientrare di Calò, Nasti di spalla va a un passo dall’autogol, palla di poco alta.

27’ st. Tiro-cross dalla sinistra di Celia, Fulignati in difficoltà deve concedere il corner.

25’ st. Johhsen dal fondo trova a rimorchio l’accorrente Nasti che da ottima posizione calcia forte divorandosi lo 0-2.

23’ st. Tavsan per Francesconi nel Cesena, nella Cremonese Johnsen rileva Vazquez.

22’ st. Clamorosa occasione per il Cesena: splendido assist di Antonucci per Celia, palla dentro per Berti che non trova la porta perdendo il rimpallo con Ceccherini.

18’ st. Adamo entra in area e va giù su contrasto con Zanimacchia, per Ghersini niente rigore. Corner, palla verso Prestia che colpisce male di testa e mette a lato.

15’ st. CREMONESE IN VANTAGGIO. Vazquez serve il neoentrato Vandeputte, non seguito da Berti sull’inserimento; destro di prima dai 20 metri che si insacca alla sinistra di Klinsmann.

13’ st. Nella Cremonese Vandeputte per Bonazzoli e Nasti per Milanese.

12’ st. Kargbo si libera di Antov sulla sinistra e mette in mezzo rasoterra, Fulignati devia in uscita bassa.

10’ st. Pericolosa la Cremonese: manovra avvolgente, palla sul secondo palo e sponda per Vazquez, che controlla e gira sulla schiena di Calò.

2’ st. Calò apre a sinistra per Kargbo, dribbling secco su Ceccherini e splendido invito per Celia, che entra in area e anzichè calciare cerca Antonucci al centro dell’area trovando il salvataggio di Bianchetti che spazza via.

1’ st. Inizia la ripresa, palla alla Cremonese.

Intervallo al Manuzzi, partita ancora bloccata sullo 0-0.

46’ pt. Adamo invita Curto al cross dal fondo, Kargbo anticipato e palla su Mangraviti che calcia al volo, tiro ribattuto e mezzo parapiglia in area chiuso da una rovesciata debole e centrale di Antonucci.

46’ pt. Due minuti di recupero.

43’ pt. Castagnetti ammonito per entrata in ritardo su Adamo.

42’ pt. Cross dalla destra, campanile pericoloso di Prestia. Klinsmann esce e perde il pallone per un chiaro disturbo falloso di Vazquez subito ravvisato da Ghersini.

37’ pt. Curto trova in area Kargbo che va giù dopo un contrasto con Bianchetti. Per l’arbitro tutto regolare.

35’ pt. Adamo rientra sul mancino e cerca la porta da una ventina di metri, conclusione centrale e di poco alta.

32’ pt. Antonucci recupera un buon pallone ma invece di premiare lo scatto di Celia, meglio posizionato, prova a servire Kargbo sulla destra, con Antov che allontana in scivolata. Potenziale grossa chance sciupata per il Cesena.

29’ pt. Clamorosa occasione per il Cesena in contropiede: Vazquez sbaglia in scivolata e lancia di fatto Berti, che arriva ai 20 metri e serve Antonucci, l’ex Cittadella impiega troppo a calciare in porta e trova il salvataggio decisivo di Castagnetti.

26’ pt. Adamo dalla destra lascia partire un cross a rientrare che passa tra una selva di gambe e rischia di sorprendere Fulignati, che si distende e allontana.

20’ pt. Splendido lancio dalle retrovie di Calò per Kargbo, che entra in area dalla destra e, contrastato da Antov, calcia a lato col destro. Ad azione finita viene però segnalato l’offside del 10 bianconero.

16’ pt. Primo giallo del match, ammonito Francesconi.

14’ pt. TRAVERSA DELLA CREMONESE. Corner dalla sinistra di Castagnetti, Antov devia di testa e scheggia il montante a Klinsmann battuto.

12’ pt. Cross velenoso dalla sinistra di Vazquez, splendido anticipo di Celia che concede il corner ma impedisce un gol praticamente certo di Barbieri. Dalla bandierina palla arretrata per il liberissimo Milanese che calcia però alto dal limite.

6’ pt. Punizione dalla destra per la Cremonese, Zanimacchia mette al centro e Curto di testa allontana la minaccia.

2’ pt. Kargbo prende il fondo sulla destra e gira al centro per Antonucci che calcia da posizione defilata trovando la sicura risposta di Fulignati.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.