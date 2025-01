CESENA-CITTADELLA 0-0

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (21’ st Ceesay), Berti (15’ st La Gumina), Calò (32’ st Mendicino), Bastoni, Donnarumma; Shpendi (32’ st Antonucci), Kargbo (dal 15’ st Tavsan). In panchina: 1 Pisseri, 3 Curto, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 13 Celia, 70 Francesconi, 4 Chiarello. Allenatore: Michele Mignani.

CITTADELLA (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Tronchin (24’ st Tessiore), Branca, Amatucci (37’ st Rabbi), Masciangelo; Vita; Pandolfi (47’ st Ravasio). In panchina: 22 Scquizzato, 78 Maniero, 13 Capradossi, 28 Rizza, 35 Piccinini, 64 Cecchetto, 10 Cassano, 11 Desogus, 20 Voltan.. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

AMMONITI: Calò, Mangraviti, Branca, Mendicino.

NOTE: Spettatori 10.235. Angoli 5-2.

49’ st Finisce qui: 0-0 al Manuzzi e fischi sui bianconeri che muovono la classifica solo di un punto.

47’ st Ravasio per Pandolfi nel Cittadella.

45’ st 3’ di recupero. Al 90’ fallo di Ceesay cercando di colpire di testa su Kastrati in uscita.

40’ st. Subito giallo a Mendicino per fallo su Rabbi.

37’ st Nel Cittadella dentro Rabbi per Amatucci

32’ st. Nel Cesena Antonucci per Shpendi e Mendicino per Calò.

29’ st Klinsmann salva il Cesena parando in serie su Pandolfi e Amatucci.

27’ st. Cesena si mangia il gol: cross di Ciofi, La Gumina in tuffo di testa chiama alla respinta, Kastrati e Tavsan manda fuori il tap-in.

24’ st Tessiore per Tronchin nel Cittadella

21’ st Cesena che ora spinge; sinistro fuori di poco di Tavsan. Dentro Ceesay per Adamo

18’ st. Sinistro di Bastoni e Kastrati in angolo. Sugli sviluppi del tiro della bandierina girata alta di uno Shpendi però in fuorigioco.

17’ st Cittadella molto pericoloso: cross da sinistra di Masciangelo e testa fuori di Anatucci,

15’ st Nel Cesena dentro La Gumina e Tavsan per Kargbo e Berti.

9’ st. Grossa occasione per il Cesena; Bastoni sfonda e assiste Shpendi in area che gira fuori il sinistro

7’ st. Branca entra in scivolata su Kargbo e prende un giallo.

2’ st. Berti raccoglie una respinta di Kastrati su cross di Bastoni ma spara alto il destro.

1’ st. Si riparte. Nessun cambio per i due tecnici

47’ pt. Finisce il primo tempo tra i fischi. Per il Cesena 45 minuti deludenti contro un Cittadella più leggero nelle gambe e nella testa.

45’ pt 2’ di recupero. ,

39’ pt. Cesena che non riesce a rendersi pericoloso e il tifo di casa inizia a mugugnare

37’ pt. Klinsmann ferma in uscita bassa l’incursione da destra di Pandolfi.

34’ pt. Gara a tratti davvero brutta e piena di errori.

29’ pt. D’Alessio sfugge a Donnarumma, cross in mezzo ma nessun veneto ci arriva

26’ pt. Più tonico il Cittadella per ora.

23’ pt. Mangraviti entra duro su Vita: giallo per il difensore.

17’ pt. Girata mancina in area di Masciangelo deviata da Amatucci, Klinsmann para in qualche modo.

11’ pt. Berti triangola con Bastoni e poi calcia di sinistro dalla distanza: palla alta.

9’ pt. Bastoni in diagonale mancino dai 20 metri, Kastrati manda in angolo

6’ pt. Schema su punizione del Cesena e lob di Calò per Kargbo che in area non controlla.

4’ pt. Avvio contratto del Cesena e ora proteste per un fallo negato a Kargbo dopo spallata vigorosa di Amatucci.

2’ pt. Errore di Ciofi, cross di Carissoni, Klinsmann scavalcato e Donnarumma appoggia di petto al portiere e salva tutto.

1’ pt. Si parte, palla al centro del Cittadella.

Un minuto di raccoglimento per Aldo Agroppi e Fabio Cudicini.