Diretta, Cesena-Catanzaro 0-0 live

CESENA-CATANZARO 0-0

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Pagano, Bohinen; Druiventak, Shpendi, D’Andrea. In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 6 Ilic, 23 Magni, 26 Piacentini, 8 Francesconi, 18 Guidi, 27 Dalla Vecchia, 11 Caprini, 80 Fiori, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Mosti, Franky Tchaouna, Alesi, Dorval; Iemmello, Koffi. In panchina: 1 Marietta, 6 Postiglione, 24 Ruggero, 26 Verrengia, 10 Petriccione, 14 Giovane, 18 Garnica, 25 Franck Tchaouna, 77 D’Alessandro, 7 Buso, 20 Pafundi, 91 Arditi. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Di Loreto di Terni.

NOTE: Spettatori 9.500 circa. Angoli 2-0.

24’ pt. OCCASIONE CATANZARO. Dorval supera Ciofi, entra in area e se la sposta col destro, conclusione potente che termina di poco a lato.

21’ pt. Punizione dalla destra per gli ospiti, alto il colpo di testa di Frosinini.

18’ pt. Grande percussione centrale di Pagano che arriva in area e prova la conclusione, murata poi da Antonini.

17’ pt. Shpendi ruba un ottimo pallone in pressione ai 35 metri, impreciso però l’assist al centro per D’Andrea.

13’ pt. OCCASIONE CESENA. Corner battuto splendidamente da Pagano, Shpendi colpisce debolmente di testa dal limite dell’area piccola centrando Pigliacelli. Sul prosieguo contropiede potenzialmente pericoloso per il Catanzaro ma niente di fatto.

8’ pt. Si fa vedere anche il Cesena con Pagano, destro dalla distanza deviato in corner.

7’ pt. Alesi, servito sulla sinistra, tenta la battuta a rete dai 20 metri, blocca Siano.

1’ pt. Nel Cesena è Pagano a partire davanti alla difesa, mentre in avanti Druiventak inizia da ala destra con D’Andrea a sinistra. Nel Catanzaro Tchaouna mediano e Mosti mezzala destra.

1’ pt. Si comincia, primo pallone del match per il Cesena che nella frazione iniziale attaccherà sotto il settore ospiti. Prima dell’inizio un minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa dell’attaccante Jesus de Miguel Alameda

Diamanti lascia incredibilmente fuori il suo esterno migliore, Fiori, e conferma Druiventak. Nel Catanzaro c’è Mosti al posto di Petriccione.

Cesena-Catanzaro che si giocherà oggi alle ore 15 segna il ritorno di Michele Mignani all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Tecnico non troppo amato perché da molte persone la sua educazione è stata scambiata per freddezza, Mignani in Romagna si è seduto 68 volte in panchina in campionato, ottenendo 25 vittorie, 18 pareggi e 25 sconfitte per un totale di 93 punti; ha poi guidato il Cesena nel turno preliminare dei play-off 2025 (sconfitta, guarda il caso, a Catanzaro) e cinque volte in Coppa Italia (tre vittorie e due sconfitte, una delle quali ai rigori contro il Pisa). Il Cesena oggi chiede spazio a Mignani per continuare la sua corsa-salvezza e allungare la striscia positiva da 4 punti in due partita.

Due i ballottaggi per Diamanti, che in difesa dovrebbe preferire Gelli a Ilic mentre in prima linea D’Andrea è in corsia di sorpasso su un Druiventak che il tecnico continua a difendere sempre a spada tratta nonostante tecnicamente non sia ad altezza del calcio professionistico italiano. La curva Mare resterà in silenzio (e non appenderà vessilli) per 15 minuti per polemizzare contro il divieto di trasferta per i residenti in Calabria.