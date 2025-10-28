Diretta Cesena-Carrarese 2-1 live FINALE

CESENA-CARRARESE 2-1
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Adamo (30’ st Guidi), Berti (41’ st Arrigoni), Francesconi, Bastoni (18’ st Castagnetti), Frabotta; Diao (18’ st Blesa), Shpendi (41’ st Olivieri). In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 24 Mangraviti, 13 Celia, 11 Ciervo, 43 Bertaccini. Allenatore: Michele Mignani.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (13’ st Zanon), Illanes, Imperiale; Bouah, Schiavi (34’ st Rubino), Zuelli, Melegoni, Belloni (26’ st Cicconi); Distefano (13’ st Torregrossa), Abiuso (1’ st Finotto). In panchina: 99 Fiorillo, 5 Salamon, 6 Oliana, 10 Bozhahaj, 30 Arena, 44 Sekulov, 80 Accornero. Allenatore: Antonio Calabro.
ARBITRO: Di Marco di Ciampino.
RETE: 35’ pt Shpendi (rig.), 8’ st Berti, 29’ st Finotto.
AMMONITI: Ruggeri, Adamo.
NOTE: Spettatori 10.395 (7.674 abbonati, 2.721 paganti) per un incasso di 99.207,71 euro. Angoli 5-4.
Finisce qui! Primo successo interno stagionale per il Cesena.
50’ st. Punizione preziosissima conquistata da Olivieri a pochi secondi dal termine.
48’ st. Olivieri lanciato in profondità, cerca di puntare la porta poi torna indietro e serve l’accorrente Guidi che anziché amministrare calcia altissimo da fuori.
46’ st. Cinque minuti di recupero.
41’ st. Nel Cesena Olivieri per Shpendi e Arrigoni per Berti.
39’ st. Vicinissimo al 3-1 il Cesena: lancio dalle retrovie su cui si fionda come un fulmine Shpendi che prende palla e si invola verso la porta ma sull’ultimo strappo si allunga troppo il pallone e Bleve lo fa suo.
37’ st. Ci prova Zuelli da lontano, palla nettamente a lato.
34’ st. Francesconi serve Frabotta, mancino alto da dentro l’area. Rubino per Schiavi nella Carrarese che finisce così i cambi.
33’ st. Ripartenza Cesena con Shpendi che innesca Blesa, conclusione murata.
30’ st. Nel Cesena Guidi prende il posto di Adamo.
29’ st. GOL DELLA CARRARESE. Splendida azione degli ospiti: Torregrossa di prima per Melegoni in anticipo su Zaro, palla per Finotto che davanti a Klinsmann non sbaglia. Si riapre tutto al Manuzzi.
26’ st. Nella Carrarese fuori Belloni e dentro Cicconi.
25’ st. Fiondata di Castagnetti verso sinistra verso Frabotta a cui però non riesce la sponda aerea verso il centro.
24’ st. Giallo a dir poco evitabile preso da Adamo, che si porta la palla fuori e la tiene a sé anziché restituirla subito agli avversari.
18’ st. Cambi nel Cesena, Castagnetti sostituisce Bastoni. Dentro anche Blesa per Diao.
17’ st. Mischia furibonda nell’area del Cesena su azione di corner, conclusione finale di Zuelli con Klinsmann che blocca a terra.
13’ st. Cambi nella Carrarese: Zanon per Ruggeri e Torregrossa per Distefano.
8’ st. RADDOPPIO DEL CESENA! BERTI FA 2-0! Grande protagonista però è Diao, che strappa palla a Distefano ai 35 metri, chiude un triangolo e innesca il 14 bianconero, bravissimo poi a girare in rete col mancino.
5’ st. Pericoloso anche il Cesena: Frabotta trova bene Bastoni, tocco per Shpendi che calcia a lato col destro colpendo anche lui in modo non pulitissimo.
3’ st. Palla in profondità per Finotto che si coordina per calciare colpendo però male, palla che si spegne sul fondo.
2’ st. Subito pericolo nell’area bianconera: tiro di Schiavi deviato, la palla carambola su Zuelli che mette in mezzo una palla velenosa, la difesa chiude con anche fallo in attacco.
1’ st. Cambio all’intervallo nella Carrarese: Finotto prende il posto di Abiuso. Comincia la ripresa.
46’ pt. GOL ANNULLATO A FRABOTTA. Sul corner seguente Frabotta realizza a porta vuota ma l’arbitro annulla per fallo di Piacentini su Bleve. Finisce così il primo tempo, 1-0 Cesena.
46’ pt. Occasione Cesena: percussione di Frabotta, Adamo serve Diao al centro che anticipa Bleve in uscita calciandogli però addosso di esterno sinistro.
45’ pt. Cross dalla sinistra di Zuelli, Distefano di testa manda a lato alla sinistra di Klinsmann. Un minuto di recupero.
41’ pt. Berti serve Bastoni, chiamato al tiro da tutto lo stadio: conclusione dai 20 metri deviata da Ruggeri.
37’ pt. Carrarese pericolosa sulla destra: sponda aerea di Bouah a liberare Zuelli, tiro-cross deviato da Bastoni che evita guai peggiori.
35’ pt. SHPENDI SPIAZZA BLEVE, 1-0 CESENA! Perfetta l’esecuzione dagli 11 metri dell’attaccante bianconero che la piazza alla sua destra portando in vantaggio i suoi. Nulla da fare per il portiere della Carrarese che si era tuffato dalla parte opposta.
33’ pt. RIGORE PER IL CESENA. Su azione di corner la palla si impenna, colpo di testa di Piacentini verso Frabotta che anticipa Belloni e viene messo giù in area. Penalty confermato dopo check del Var.
27’ pt. Carrarese pericolosa sulla destra per Zuelli, palla in area per Abiuso che spalle alla porta controlla male permettendo alla retroguardia del Cesena di sventare il pericolo.
18’ pt. Vicino all’1-0 il Cesena: gran palla di Berti per Diao dal fondo sulla destra, tocco a Bastoni e di nuovo a Diao, conclusione masticata che finisce su Berti, mancino a botta sicura deviato da Illanes che evita un gol certo.
11’ pt. Ancora pericolosi i bianconeri: Berti riceve da Bastoni, avanza fino ai 20 metri e calcia col destro, palla di poco a lato alla sinistra di Bleve.
10’ pt. Bastoni opta per lo schema e anziché calciare arma il mancino di Diao che si era abbassato a ricevere, conclusione altissima.
9’ pt. Sgasata improvvisa di Berti e intervento in netto ritardo di Ruggeri: giallo e punizione da ottima posizione per il Cesena.
6’ pt. Rinvio di Bleve, bella sponda di Abiuso per Belloni che dalla sinistra cerca di chiudere il triangolo, chiusura puntuale di Zaro.
5’ pt. Zuelli riesce a prendere il fondo pur con tre uomini attorno e mette forte e basso al centro, Adamo interviene ad allontanare la minaccia.
1’ pt. Tutto pronto al Manuzzi, si comincia: primo pallone per il Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare
Inizio ritardato per un fumogeno caduto dal settore ospiti nel cuore dell’area di rigore bianconera.