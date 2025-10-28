Diretta Cesena-Carrarese 2-1 live FINALE

5’ pt. Zuelli riesce a prendere il fondo pur con tre uomini attorno e mette forte e basso al centro, Adamo interviene ad allontanare la minaccia.

9’ pt. Sgasata improvvisa di Berti e intervento in netto ritardo di Ruggeri: giallo e punizione da ottima posizione per il Cesena.

10’ pt. Bastoni opta per lo schema e anziché calciare arma il mancino di Diao che si era abbassato a ricevere, conclusione altissima.

8’ st. RADDOPPIO DEL CESENA! BERTI FA 2-0! Grande protagonista però è Diao, che strappa palla a Distefano ai 35 metri, chiude un triangolo e innesca il 14 bianconero, bravissimo poi a girare in rete col mancino.

39’ st. Vicinissimo al 3-1 il Cesena: lancio dalle retrovie su cui si fionda come un fulmine Shpendi che prende palla e si invola verso la porta ma sull’ultimo strappo si allunga troppo il pallone e Bleve lo fa suo.

Robusto turnover di Mignani: dentro Piacentini, Bastoni, Adamo e Diao, panchina per Mangraviti, Ciervo, Castagnetti e Blesa.

Il Cesena riceve la Carrarese (stadio Manuzzi, ore 20.30) e insegue la prima vittoria casalinga in un avvio di stagione comunque molto positivo. Mignani recupera Bastoni dopo i due turni di squalifica e deve fare a meno di Bisoli, Magni e Siano. Tra i toscani out Hasa e dovrebbe toccare a Rubino. Indisponibili anche Capezzi, Mazzini, Cham, Parlanti e Calabrese. Le probabili formazioni agli ordini di Di Marco di Ciampino.