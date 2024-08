50’ st. Finisce qui: Cesena batte Carrarese 2-1.

46’ st. Quattro minuti di recupero. Nel Cesena Pieraccini per Shpendi.

44’ st. Nella Carrarese Della Latta per Schiavi.

43’ st. Prodigioso anticipo di Ciofi, destro da fuori di Adamo respinto da Bleve.

41’ st. Contrasto vinto da Van Hooijdonk, prosegue l’azione Berti che dai 20 metri lascia partire un destro centrale e innocuo.

36’ st. Punizione dai 20 metri per Schiavi, destro ad uscire che supera di poco la porta. Brivido per il Cesena.

33’ st. Nella Carrarese Cherubini per Belloni e Zuelli per Capezzi. Nel Cesena Van Hooijdonk debutta rilevando Kargbo.

32’ st. Percussione di Adamo, poi Shpendi per Kargbo, destro dai 16 metri a lato di un soffio. Che chance per il Cesena.

28’ st. Combinazione tra Berti e Shpendi, con quest’ultimo che in area calcia potente ma centrale. Primo tiro della ripresa per il Cesena.

24’ st. Ammonito Calò tra le proteste del Manuzzi. Nel Cesena dentro Adamo per Ceesay e Francesconi per Bastoni.

16’ st. Ancora miracoloso Pisseri, stavolta su Panico. Tutto fermo, però, per un precedente fuorigioco di Zanon.

14’ st. Pisseri troppo lento a riprendere il gioco, ammonito per perdita di tempo.

13’ st. Clamorosa chance per gli ospiti: bella combinazione sullo stretto, palla a Finotto che sbatte su un super Pisseri. Cesena per ora non pervenuto nella ripresa.

10’ st. ACCORCIA LA CARRARESE. Finotto colpisce il palo dalla distanza, la palla sbatte su Pisseri e diventa buona per il tap-in vincente di Schiavi.

6’ st. Tiro-cross velenoso di Capello in area, ma tutto fermo per un fallo su Prestia. La Carrarese ha però approcciato molto meglio la seconda frazione.

1’ st. Cambi da ambo le parti: nel Cesena Ciofi per l’ammonito Curto, nella Carrarese Capello per Cerri e Finotto per Palmieri. Parte la ripresa.

Comunicati gli abbonati per questa stagione, che sono 7.713

48’ pt. Duplice fischio di Prontera, intervallo al Manuzzi: 2-0 Cesena a metà gara.

46’ pt. Due minuti di recupero.

43’ pt. Un recupero di Curto scatena la corsa di Kargbo, palla a metà tra Shpendi e Berti e minaccia sventata da Oliana.

39’ pt. Cross dalla destra per Palmieri che svetta ma sfiora solo il pallone. Sul capovolgimento di fronte tacco e scatto di Kargbo, lancio col contagiri di Berti per il 10 bianconero, che arrivato in area perde l’attimo per calciare in porta.

37’ pt. Coppolaro buca su rinvio di Pisseri, Shpendi serve Kargbo che arriva in area, sterza e calcia a giro col destro, palla a lato.

35’ pt. Berti trova sulla sinistra Donnarumma, conclusione sporcata e bloccata da Bleve.

33’ pt. Fallo tattico di Curto su Panico, giallo per l’ex Como.

32’ pt. Traversa colpita dalla Carrarese: splendido assist di Cerri che mette Panico davanti a Pisseri, mancino che si stampa sul montante.

25’ pt. Cross forte e teso di Donnarumma su cui si avventa Berti, che per un soffio manca la deviazione. Bleve devia in uscita bassa.

24’ pt. SHPENDI REALIZZA! Perfetto il rigore del centravanti bianconero, che calcia forte e basso alla destra di Bleve, che intuisce ma non può evitare il raddoppio del Cesena.

21’ pt. RIGORE PER IL CESENA: Kargbo serve Curto in spaccata, il difensore anticipa Belloni che lo stende in area: Prontera indica subito il dischetto.

20’ pt. Primo giallo del match: un’entrataccia a centrocampo su Shpendi costa l’ammonizione a Palmierisì.

17’ pt. Kargbo, servito da Berti, cerca il colpo da biliardo in area, destro respinto da Bleve.

16’ pt. Palo di Shpendi: Kargbo ne lascia due sul posto ma in area viene respinto, alimenta Calò che trova il numero 9, il cui destro si stampa sul legno. Sul prosieguo cross di Donnarumma, zuccata centrale di Ceesay.

14’ pt. Belloni trova a rimorchio l’accorrente Capezzi, piatto destro sbilenco e fuori misura.

10’ pt. Subito vicina al pari la Carrarese: Pisseri si oppone con sicurezza al mancino dalla distanza di Palmieri.

8’ pt. CESENA IN VANTAGGIO! Berti porta palla e trova Shpendi, Coppolaro manca l’anticipo e il 9 bianconero, appena dentro l’area, batte Bleve col destro.

7’ pt. Percussione pericolosa dell’ex Panico, difesa di casa attenta.

2’ pt. Lancio per Ceesay che centra pregevolmente al volo senza trovare per un poco la deviazione vincente di Kargbo.

1’ pt. Si comincia, palla al Cesena.