Diretta Cesena-Brescia live FINALE

NOTE: Spettatori 11.816 per un incasso di 122.385, 23 euro. Angoli 7-5 per il Brescia.

Finisce qui: Cesena batte Brescia 2-0.

50’ st. Uno splendido Antonucci libera Francesconi davanti a Lezzerini, prova a piazzarla ma calcia debolmente tra le braccia del portiere ospite.

48’ st. Prestia su Nuamah come Chiellini su Saka a Euro 2020: fallo tattico e giallo.

46’ st. Sette minuti di recupero.

45’ st. Shpendi trova Antonucci, botta mancina e super intervento di Lezzerini.

42’ st. Nuamah a rimorchio per Dickmann, destro alto dai 20 metri.

41’ st. Parapiglia in area cesenate, sbracciata di Juric su Ciofi: giallo per lui.

40’ st. Nel Brescia fuori Besaggio e dentro Bianchi.

36’ st. Dickmann abbatte Paghera, l’arbitro vede un fallo di Antonucci e fischia la punizione al Brescia ammonendo poi Mignani per proteste.

33’ st. Pieraccini per Mangraviti: ultimo cambio per il Cesena.

31’ st. Giallo per Adorni per fallo su Shpendi.

30’ st. Ghiotta chance sciupata da Ceesay, che trovato splendidamente da Antonucci esita troppo e calcia su Lezzerini in uscita.

26’ st. Paghera per Verreth nel Brescia. Nel Cesena dentro Ceesay, Antonucci e Francesconi per Adamo, Bastoni e Berti.

24’ st. Corner di Verreth, Juric sfiora soltanto, palla che si perde sul fondo.

18’ st. Mischia furibonda in area Cesena su un corner, alla fine Pisseri riesce a far suo il pallone.

17’ st. Cesena ora con Mendicino davanti alla difesa, Calò mezzala di destra e Berti dietro a Shpendi.

16’ st. Nel Cesena dentro Mendicino per Tavsan.

13’ st. Doppio cambio nel Brescia: dentro Borrelli per Olzer e Bertagnoli per Corrado.

10’ st. COSA SI MANGIA BERTI. Lanciato da Tavsan a tu per tu contro Lezzerini, il classe 2004 sceglie la conclusione alla sinistra del portiere trovando però solo l’esterno della rete.

9’ st. Un fiscalissimo Bonacina ammonisce Pisseri per perdita di tempo.

9’ st. Pasticcio in uscita di Pisseri, palla che arriva a Nuamah che col destro calcia a lato da buona posizione.

8’ st. ANCORA SHPENDI. Glaciale il centravanti bianconero dal dischetto, Lezzerini spiazzato e 2-0 Cesena.

5’ st. RIGORE PER IL CESENA! Splendida giocata di Tavsan che prima aggira Nuamah per poi entrare in area e venire steso da Adorni. Check in corso, però, il fallo potrebbe essere iniziato fuori area.

1’ st. Cambio nel Brescia all’intervallo: Nuamah sostituisce Bjarnason. Comincia la ripresa.

47’ pt. Olzer sterza e prova il destro a giro da fuori area, palla che si spegne sul fondo a pochi centimetri dal palo. Primo tempo che si conclude così sull’1-0 per il Cesena.

46’ pt. Due minuti di recupero.

45’ pt. Tavsan si porta ai 20 metri ma impiega troppo tempo a coordinarsi e Papetti riesce a ribattere la sua conclusione a rete.

42’ pt. Tavsan punta Papetti e trova lo spazio per una botta mancina che supera di poco la porta.

40’ pt. Ci prova Calò dai 20 metri, conclusione alta sopra la traversa.

38’ pt. Sugli sviluppi del quarto corner per il Cesena scontro in area tra Verreth e Adamo, rimasto a terra per oltre un minuto. Proteste del Manuzzi ma intervento non da rigore.

36’ pt. Occasione Brescia: cross a rientrare dalla sinistra di Jallow, Olzer colpisce di testa forte ma centralmente, blocca Pisseri.

33’ pt. Trattenuta di Calò a centrocampo, giallo per lui: diffidato, salterà la Salernitana.

32’ pt. Angolo dalla destra, splendida botta al volo di Juric a lato di un soffio.

31’ pt. Alla battuta Olzer trova una deviazione guadagnando un calcio d’angolo.

30’ pt. Fallo di Prestia su Olzer ai 16 metri, punizione pericolosissima per il Brescia.

24’ pt. Shpendi lascia scorrere un pallone dalle retrovie e ingaggia un uno contro uno con Papetti, che riesce a deviare in corner la conclusione mancina dell’attaccante di casa.

18’ pt. Un intervento scomposto su Calò costa il giallo a Olzer.

15’ pt. SHPENDI! 1-0 CESENA. Confermato il rigore per i bianconeri, dal dischetto si presenta il numero 9 che calcia sotto la traversa alla destra di Lezzerini, che intuisce ma non può evitare il vantaggio dei padroni di casa.

14’ pt. RIGORE CESENA: Shpendi riceve palla in area e prova a saltare Papetti che colpisce con la mano. C’è però da valutare un possibile fuorigioco di Shpendi a inizio azione.

13’ pt. Botta radente da fuori di Verreth fuori misura di diversi metri.

10’ pt. Spallata di Tavsan giudicata da giallo dall’arbitro Bonacina: prima ammonizione del match.

8’ pt. GOL ANNULLATO AL CESENA. Shpendi strappa il pallone a Verreth al centro dell’area e segna in scivolata ma l’arbitro giudica falloso l’intervento dell’attaccante e cancella la rete cesenate. Una chiamata che lascia qualche dubbio.

7’ pt. Serpentina di Tavsan, appoggio dietro per Mangraviti che alza troppo la mira col mancino dalla distanza.

5’ pt. Buono spunto di Olzer, mancino dai 20 metri sporcato e facile preda di Pisseri.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Brescia. Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.

Mignani sceglie Tavsan al posto dello squalificato Kargbo, con Antonucci inizialmente in panchina. Nel Brescia dentro Corrado e fuori Fogliata: probabile il passaggio al 3-5-1-1

Il Cesena vuole tornare a muovere la classifica oggi pomeriggio (ore 15) contro un cliente insidioso come il Brescia. Bianconeri senza gli squalificati Kargbo e Curto, ma con i recuperati Antonucci e Mangraviti. Rondinelle senza l’ex Moncini, oltre a Bisoli, Galazzi e Cistana. In dubbio Borrelli per un attacco influenzale.