Diretta Cesena-Bari 1-1 live

CESENA-BARI 1-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Tavsan (17’ st Bastoni), Calò, Francesconi (27’ st Mendicino), Donnarumma; Shpendi (27’ st La Gumina), Antonucci (17’ st Kargbo). In panchina: 1 Pisseri, 22 Veliaj, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 14 Berti, 71 Manetti. Allenatore: Michele Mignani.

BARI (3-5-1-1): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli (21’ st Tripaldelli), Maita, Benali, Lella (37’ pt Sibilli), Dorval; Favilli (21’ st Bonfanti), Falletti (32’ st Bellomo). In panchina: 22 Pissardo, 45 Marfella, 44 Simic, 94 Saco, 17 Maiello, 18 Manzari. Allenatore Moreno Longo.

ARBITRO: Giua di Olbia.

RETE: 23’ pt Favilli, 38’ st La Gumina (rig.)

NOTE: Spettatori 12.949 per un incasso di 143.557,45 euro. Angoli 5-5. Espulso Calò al 36’ pt per gioco violento. Ammoniti Adamo, Favasuli, Francesconi, Favilli, Mendicino, Pucino.

Finisce qui: il Cesena in 10 per un’ora abbondante chiude sull’1-1.

49’ st. Kargbo mette al centro per La Gumina che va giù in area, per Giua tutto regolare. Anticipo di Mantovani sul pallone.

46’ st. Quattro minuti di recupero.

45’ st. Splendido filtrante di Benali per Maita, rimpallo e palla che arriva tra i guantoni di Klinsmann.

43’ st. Missile di Mantovani dalla distanza altissimo. Ammonito Pucino per una precedente entrata fallosa su La Gumina.

38’ st. LA GUMINA NON SBAGLIA. Pareggia il Cesena, l’acquisto di gennaio calcia alla sua sinistra spiazzando Radunovic: 1-1 al Manuzzi.

36’ st. INCREDIBILE AL MANUZZI. Kargbo colpisce il palo e La Gumina viene steso in area da Obaretin: Giua assegna il rigore al Cesena mentre Bastoni calcia in rete. Sarà solo penalty per i bianconeri, con l’arbitro che non concede il vantaggio.

34’ st. Giallo anche per Mendicino per entrata in ritardo su Sibilli.

32’ st. Crampi per Falletti, che non riesce a continuare: al suo posto Bellomo.

30’ st. Torna a farsi vedere il Cesena: cross forte e teso dalla sinistra di Donnarumma, Radunovic fa sua la palla in uscita evitando guai peggiori.

27’ st. Nel Cesena Mendicino per Francesconi e La Gumina per Shpendi.

27’ st. Tripaldelli trova Bonfanti sul primo palo, conclusione a lato.

21’ st. Nel Bari Tripaldelli per Favasuli e il neoacquisto Bonfanti per Favilli.

20’ st. Benali mette al centro per Sibilli, colpo di testa in torsione bloccato da Klinsmann.

17’ st. Sibilli prende il fondo e mette in mezzo dalla sinistra, Klinsmann allunga il braccio e allontana.

17’ st. Nel Cesena Bastoni per Tavsan e Kargbo per Antonucci.

16’ st. Entrata in ritardo e inutile di Favilli su Adamo, ammonito anche lui.

14’ st. Che occasione per il Bari: splendida combinazione tra Dorval, Falletti e Maita, con quest’ultimo che mette in mezzo. Donnarumma arriva prima di Favasuli e Favilli evitando un gol sicuro.

13’ st. Dorval entra in area in modo pericoloso, ma calcia addosso a Ciofi.

12’ st. Francesconi scivola poi trattiene Benali per la maglia, giallo anche per lui.

10’ st. Falletti brucia Prestia e mette al centro, Ciofi chiude anticipando Favilli.

8’ st. Punizione mancina di Tavsan centrale e facilmente bloccata da Radunovic. Primo tiro nello specchio per il Cesena.

7’ st. Favasuli sgambetta Francesconi ai 25 metri, primo ammonito anche nel Bari.

4’ st. Tiro-cross di Pucino dalla destra, Klinsmann si distende e blocca.

1’ st. Comincia la ripresa, palla al Cesena.

53’ pt. Dopo 7 minuti di recupero totali termina il primo tempo: il Cesena è vivo ma all’intervallo è sotto 0-1 con un uomo in meno.

50’ pt. Nuova interruzione, stavolta c’è Benali a terra: staff medico di nuovo in campo, primo tempo interminabile.

49’ pt. Corner dalla sinistra battuto da Adamo, Prestia colpisce di testa mandando nettamente sul fondo.

47’ pt. Si riprende a giocare, Favilli rientra in campo.

46’ pt. Annunciati 5 minuti di recupero, ma ancora al Manuzzi il gioco non è ripreso.

44’ pt. A terra anche Favilli, che su un contrasto cade male sul polso. Possibile nuovo cambio forzato per il Bari.

42’ pt. Sibilli cerca la porta dai 20 metri, Mangraviti si frappone deviando in angolo.

40’ pt. Antonucci momentaneamente arretrato sulla linea dei centrocampisti: Cesena in campo col 3-5-1.

37’ pt. Nel Bari esce Lella, infortunatosi nell’azione del rosso a Calò, e al suo posto entra Sibilli.

36’ pt. CESENA IN 10. Il replay è impietoso: netta e volontaria la gomitata di Calò. Giua lo espelle dopo on field review. Cesena sotto di un gol e ora anche di un uomo.

34’ pt. Gomitata di Calò su Benali a palla lontana, Giua chiamato al monitor: sarà molto probabilmente rosso per il 35 bianconero.

30’ pt. Splendida azione personale di Maita, che salta Ciofi e si invola per metà campo fino ai 16 metri, il playmaker del Bari cerca la porta col destro trovando la deviazione di Prestia in corner.

23’ pt. BARI IN VANTAGGIO. Obaretin riceve sulla sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Favilli, che brucia Mangraviti a centro area e deposita alle spalle di Klinsmann.

21’ pt. Trattenute reiterate di Favasuli su Donnarumma che lo aveva ubriacato di finte sulla sinistra. Giua lascia ancora correre. Poco dopo Tavsan riceve da Shpendi ed entra in area, destro ribattuto dalla scivolata puntuale di Mantovani.

16’ pt. Tre petardi in successione esplosi dalla curva ospite: lo speaker del Manuzzi ricorda il regolamento in merito.

15’ pt. Corner dalla destra, palla a Francesconi dopo un colpo di testa di Prestia ribattuto, destro di poco a lato.

12’ pt. Benali riceve da Obaretin e cerca la porta dalla distanza, Klinsmann blocca in tuffo.

10’ pt. Calò cerca il primo palo su punizione, non inquadrando di pochissimo la porta.

9’ pt. Falletti stende Tavsan ai 25 metri, per il metro tenuto da Giua con Adamo sarebbe ammonizione, ma stavolta il cartellino resta in tasca.

8’ pt. Bell’inserimento di Francesconi, che aggancia e serve Shpendi. Il 9 bianconero sterza col pallone che dopo un rimpallo arriva ad Adamo, destro da fuori area di poco alto.

6’ pt. Spallata energica di Favasuli su Antonucci senza possibilità di arrivare sul pallone, Giua lascia correre.

1’ pt. Dopo 10 secondi arriva subito il primo giallo del match: intervento scomposto di Adamo su Dorval, il 17 bianconero era diffidato e salterà la prossima partita.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Bari, Cesena che attaccherà sotto la curva ospite.