Diretta, Cesena-Bari 1-2 finale Rivivi il live

CESENA-BARI 0-0

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (35’ st Celia), Zaro, Mangraviti (35’ st Guidi); Ciervo, Bisoli (28’ st Magni), Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 26 Piacentini, 6 Arrigoni, 35 Zamagni, 70 Francesconi, 32 Olivieri, 75 Galvagno. Allenatore: Michele Mignani

BARI (3-4-1-2): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolau; Mane (24’ st Pagano), Verreth (35’ st Colangiuli), Braunoder, Dorval; De Pieri (35’ st Bellomo), Rao (18’ st Dickmann); Gytkjaer (18’ st Moncini) . In panchina: 1 Pissardo, 12 Marfella, 3 Burgio, 13 Meroni, 15 Kassama, 37 Stabile, 99 Cerri. Allenatore: Moreno Longo.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

RETI: 6’ st Rao, 15’ st Ciervo, 31’ st Moncini

AMMONITI: Cistana, De Pieri, Magni, Mangraviti, Moncini

NOTE: Spettatori 10.825 per un incasso di 112.487 euro. Angoli 16-1

50’ st. Finita. Vince il Bari, il Cesena recrimina su un possibile gol fantasma: nella respinta di Cistana su Frabotta a 5’ dal termine.

45’ st Chiamati 5 minuti di recupero.

41’ st Clamorosa palla gol per il, Cesena. Frabotta calcia da sotto misura e Cistana salva sulla linea a portiere battuto. La palla da l’impressione di essere dentro ma il Var non interviene.

40’ st Cerofolini blocca in presa alta il quattordicesimo angolo battuto dai padroni di casa.

35’ st Cambi per il Cesena entrano Celia e Guidi escono Mangraviti (appena ammonito, sarà squalificato) e Ciofi; cambi per il Bari: esce De Pieri entra Colangiuli, entra Bellomo ed esce Verreth

35’ Bella percussione di Ciofi in area avversaria, ma l’esterno difensivo del Cesena non trova l’assist giusto per i compagni.

31’ st GOL DEL BARI. Nikolau sulla sinistra pennella al centro un cross perfetto per l’accorrente Moncini, che insacca di testa e non esulta per i suoi trascorsi in bianconero.

30’ st Shpendi da fuori area impegna Cerofolini in una parata bassa alla sua sinistra.

28’ st Cambio per il Cesena esce Bisoli ed entra Magni. Ciervo dirottato ala mezz’ala destra

24’ st Cambio per il Bari: entra Pagano esce Mane con Dorval che torna a fare l’esterno difensivo.

21’ st cross di Castagnetti e sul secondo palo Blesa anticipa Frabotta colpendo male di testa fuori di poco.

18’ st Cambi per il Bari: entrano Moncini e Dickmann per Rao e Gytkjaer.

15’ st GOL DEL CESENA. Shpendi raccoglie a centro campo, si gira e punta l’area. Serve Ciervo che di piatto destro batte Cerofolini con un rasoterra alla sinistra del portiere.

11’ Blesa raccoglie un invito di Shpendi e spara di destro, Cerofolini respinge, ma è tutto fermo per fuori gioco dello stesso Blesa sull’inizio dell’azione. Invalido anche il, tap in di Shpendi, anch’esso respinto di pugni da Cerofolini.

9’ st Blesa prova ad impensierire Cerofolini con un tiro da fuori area bloccato dall’estremo difensore barese.

6’ st Rao raccoglie una corta respinta della difesa del Cesena, va in slalom in mezzo all’area e di destro a giro batte Klinsmann all’angolo basso.

6’st GOL DEL BARI

2’ st Blesa ruba palla e serve il compagno d’attacco. Shpendi a tu per tu con Cerofolini si fa stregare dal portiere barese che devia in angolo.

1’ st Si riparte senza cambi nelle due squadre. Palla al Bari.

Finito un primo tempo dominato in lungo e in largo da Cesena; I Bianconeri hanno rischiato su una sola occasione offensiva del Bari. Arrivando con Blesa e Frabotta a quota 11 nella casella dei legni colpiti finora in stagione.

46’ Un minuto di recupero. Tiro di poco fuori dai 16 metri di Frabotta.

41’ sugli sviluppi del 10 angolo per il Cesena Blesa non trova per pochi centimetri un colpo di testa ravvicinato su cross di Castagnetti.

39’ st Clamorosa nuova traversa del Cesena. Frabotta da fuori area scaglia un sinistro potentissimo che picchia sul legno poi sulla riga ed esce dando l’illusione del gol.

37’ Ammonito Cistana che ferma con le brutte maniere una fuga di Blesa sulla sinistra.

36’ pt Traversa del Cesena. Blesa centra il legno raccogliendo di destro un angolo di Castagnetti.

34’ pt Dopo aver sfiorato il vantaggio nella prima azione offensiva pericolosa il Bari ha preso coraggio e conquistato campo. Fino a quel momento la partita è sempre stata in mano al Cesena.

30’ pt clamorosa palla gol per il Bari. Su cross dalla sinistra la palla arriva dall’altra parte a Mane che spara da vicino a botta sicura. Ciodi fi testa respinge sulla linea e sventa la minaccia a Klinsmann battuto. Nel frattempo Mignani ha invertito le posizioni delle due mezze ali con Berti a destra e Bisoli a sinistra.

28’ pt Buona combinazione sulla sinistra tra Bisoli e Frabotta. Il cross che ne deriva è respinto dalla difesa barese.

25’ pt Fallo di Frabotta su Mane in percussione sulla destra. Punizione battuta verso l’area da Verreth respinta in angolo da Blesa.

21’ pt Sul quinto angolo del match Castagnetti trova la testa di Mangraviti. Blocca Cerofolini.

18’ pt Blesa e Ciofi trovano un varco sulla destra ma il cross teso in area non trova Shpendi per la deviazione verso la porta.

16’pt Quarto angolo per il Cesena su tiro da fuori di Ciervo deviato da Nikolau

12’ pt Berti trova Bisoli in inserimento dentro l’area. La conclusione potenzialmente pericolosa del centrocampista del Cesena viene spazzata in fallo laterale da Braudoner.

10’ pt Terzo angolo per il Cesena che continua a trovare spazi in profondità con Shpendi e Blesa.

6’ pt Secondo angolo per il Cesena senza esito. I bianconeri trovano campo offensivamente in particolar modo con lanci lunghi alla ricerca di Shpendi.

5’ pt Percussione di Berti che centralmente entra in area ma non trova un compagno libero. Shpendi poi prova a concludere da fuori area e Cerofolini devia in angolo parando alla sua sinistra.

1’ pt: Partiti. Calcio d’inizio affidato al Cesena. Le due squadre sono in campo con le divise classiche: rosso e bianco per il Bari, bianconero per il Cesena. Sono 772 i tifosi ospiti in Curva Ferrovia.

Il Cesena contro il tabù Bari, che non batte dal 18 ottobre 2013. Tra i bianconeri Blesa ha ancora un po’ di dolore al ginocchio ma stringerà i denti. Solito ballottaggio a centrocampo tra Bisoli e Francesconi, mentre non è stato convocato l’infortunato Bastoni, con l’acciaccato Diao che va in tribuna e lascia il posto in panchina al 2007 Galvagno. Nel Bari c’è il debutto del tecnico Longo, tornato dopo essere stato esonerato al termine della passata stagione. I pugliesi sono penultimi con 17 punti, la metà di quelli del Cesena, e presentano numerose novità: 3-4-2-1 il sistema di gioco con Rao e De Pieri alle spalle di Gytkjaer.