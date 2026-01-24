Diretta, Cesena-Bari 0-0 live

CESENA-BARI 0-0

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 13 Celia, 23 Magni, 6 Arrigoni, 35 Zamagni, 70 Francesconi, 32 Olivieri, 75 Galvagno. Allenatore: Michele Mignani

BARI (3-4-1-2): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolau; Mane, Verreth, Braunoder, Dorval; Rao, De Pieri; Gytkjaer. In panchina: 1 Pissardo, 12 Marfella, 3 Burgio, 13 Meroni, 15 Kassama, 24 Dickmann, 37 Stabile, 8 Pagano, 32 Colangiuli, 10 Bellomo, 11 Moncini, 99 Cerri. Allenatore: Moreno Longo.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

NOTE: Spettatori 11.000 circa. Angoli 0-0

Il Cesena contro il tabù Bari, che non batte dal 18 ottobre 2013. Tra i bianconeri Blesa ha ancora un po’ di dolore al ginocchio ma stringerà i denti. Solito ballottaggio a centrocampo tra Bisoli e Francesconi, mentre non è stato convocato l’infortunato Bastoni, con l’acciaccato Diao che va in tribuna e lascia il posto in panchina al 2007 Galvagno. Nel Bari c’è il debutto del tecnico Longo, tornato dopo essere stato esonerato al termine della passata stagione. I pugliesi sono penultimi con 17 punti, la metà di quelli del Cesena, e presentano numerose novità: 3-4-2-1 il sistema di gioco con Rao e De Pieri alle spalle di Gytkjaer.