Diretta Cesena-Avellino 3-0 live FINALE

CESENA-AVELLINO 3-0
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40’ st Guidi), Berti (20’ st Bastoni), Castagnetti, Francesconi (33’ st Adamo), Frabotta; Shpendi (20’ st Olivieri), Blesa (33’ st Diao). In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 13 Celia, 16 Amoran, 26 Piacentini, 6 Arrigoni, 43 Bertaccini. Allenatore: Michele Mignani.
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic (30’ pt Rigione), Fontanarosa, Cagnano; Besaggio (1’ st Russo), Palmiero, Sounas (29’ st Kumi); Insigne (17’ st Lescano); Biasci, Crespi (1’ st Tutino). In panchina: 77 Marson, 29 Cancellotti, 56 Enrici, 78 Milani, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 9 Patierno. Allenatore: Raffaele Biancolino
ARBITRO: Maresca di Napoli.
RETI: 27’ pt Ciervo, 50’ pt Shpendi (rig.), 6’ st Blesa.
AMMONITI: Francesconi, Fontanarosa, Rigione, Patierno, Blesa, Ciervo, Adamo.
NOTE: Spettatori 13.225 (7.674 abbonati, 5.551 paganti) per un incasso di 154.900,71 euro. Angoli 5-4.
Finisce qui: Cesena batte Avellino 3-0.
49’ st. Fallo tattico di Adamo, giallo per lui.
46’ st. Cinque minuti di recupero.
41’ st. Ci prova dal limite Castagnetti, palla di poco alta.
39’ st. Ciervo sgasa sulla destra e cerca Diao, chiusura provvidenziale di Cagnano. Lo stesso Ciervo lascia il posto a Guidi.
38’ st. Inutile fallo tattico di Ciervo a centrocampo con annesso cartellino giallo.
35’ st. Punizione laterale da una ventina di metri per il Cesena, Frabotta esce dai blocchi e viene servito da Bastoni, mancino ribattuto.
32’ st. Palumbo dai 20 metri, conclusione deviata in corner. Nel Cesena Adamo per Francesconi e Diao per Blesa.
29’ st. Kumi per Sounas nell’Avellino.
28’ st. Numero di Francesconi, palla per Bastoni che ci prova dalla distanza, conclusione murata. Sul versante opposto destro a lato di Lescano.
20’ st. VICINO AL POKER IL CESENA! Ripartenza con Berti che innesca Blesa sulla destra, palla dentro verso Shpendi che non arriva clamorosamente a deviare verso la porta. Lo stesso Shpendi e Berti lasciano il posto a Olivieri e Bastoni.
18’ st. Altra parata di Klinsmann, stavolta sul destro da dentro l’area di Sounas. Soffre il Cesena in questa fase.
17’ st. Lescano prende il posto di Insigne.
16’ st. SUPER KLINSMANN! Bella trama dell’Avellino, palla da Insigne a Sounas, poi dentro per Missori che calcia a botta sicura trovando un intervento prodigioso del portiere bianconero.
14’ st. Dopo un check del Var l’arbitro fa proseguire il gioco.
13’ st. Proteste degli ospiti per un possibile fallo di mano in area di Ciofi su cross di Missori.
12’ st. Lancio di Frabotta, Blesa rimonta su Rigione e arriva sul pallone ma perde l’attimo per calciare a rete.
8’ st. Giallo per lo stesso Blesa per fallo tattico su Russo, punizione dai 25 metri per l’Avellino. Alza troppo la mira Russo.
6’ st. CALA IL TRIS IL CESENA! Splendido gol di Blesa, servito da una magistrale fiondata di Ciervo. Entrato in area, cerca il tiro di precisione che si insacca su deviazione di Rigione.
4’ st. Buono spunto di Ciervo, servito in profondità da Berti. Cross ribattuto, arriva lo stesso Berti che mette in mezzo ma colpendo male il pallone che si spegne sul fondo.
1’ st. Comincia la ripresa.
1’ st. Cambi nell’intervallo per gli ospiti: Tutino e Russo sostituiscono Crespi e Besaggio.
53’ pt. KLINSMANN SALVA SU INSIGNE. Punizione dai 20 metri per l’Avellino, Insigne calcia bene trovando la deviazione in angolo del portiere bianconero. Maresca però fischia la fine del primo tempo (inizialmente erano stati concessi 3 minuti di recupero) senza far battere il corner agli ospiti. Dopo il duplice fischio ammonito dalla panchina Patierno per proteste.
50’ pt. SHPENDI SPIAZZA DAFFARA, 2-0 CESENA! Freddissimo dal dischetto il centravanti bianconero, che calcia di piatto alla sua destra mettendo a segno il gol del raddoppio.
47’ pt. RIGORE DATO COL VAR AL CESENA. Prima dell’auto-palo Rigione, poi ammonito, aveva trattenuto Zaro in area. Maresca, richiamato al monitor, rivede l’azione e concede il penalty.
45’ pt. OCCASIONE PER CIERVO: servito in area di rigore prova a concludere trovando la respinta di Daffara.
44’ pt. AUTO-PALO DI RIGIONE. Corner dalla sinistra di Ciervo verso il secondo palo, sponda aera di Frabotta, la palla sbatte su Rigione e finisce sul legno.
41’ pt. Anticipo provvidenziale di Fontanarosa su Shpendi, ben innescato sulla sinistra da Frabotta.
35’ pt. Troppe trattenute prima di un corner: dopo un avvertimento Maresca ammonisce Fontanarosa.
30’ pt. Problemi per Simic, che non ce la fa a continuare. Entra al suo posto l’ex bianconero Rigione.
29’ pt. Ripartenza gestita male dal Cesena, con Francesconi costretto anche al fallo tattico: primo giallo del match.
27’ pt. CESENA IN VANTAGGIO! All’improvviso un super gol di Ciervo sblocca una partita fin qui avara di emozioni: ripartenza dei bianconeri, Shpendi serve il numero 11 che entra in area e batte Daffara con uno splendido mancino a giro. Leggera deviazione di Palmiero che rende la traiettoria imprendibile per il portiere ospite.
21’ pt. Shpendi per Ciervo, cross dalla destra allontanato da Missori che anticipa in modo decisivo Francesconi pronto a colpire.
17’ pt. Cure mediche anche per Castagnetti, che rientra prontamente in campo dopo uno scontro con Sounas.
10’ pt. Primo corner della gara per il Cesena, si innesca un flipper in area con Blesa che va giù nel tentativo di battere a rete ma nessuna irregolarità.
8’ pt. Respinta dalla barriera la punizione mancina dello stesso Insigne.
7’ pt. Missori al centro per Insigne, sterzata e fallo di Zaro ai suoi danni: punizione da posizione pericolosa per l’Avellino. Dal replay si vede chiaramente come il contatto sia pressoché inesistente.
5’ pt. Buono spunto di Ciervo, che dà uno sguardo in mezzo ma anziché crossare serve male Berti al centro, riconquista subito palla l’Avellino.
1’ pt. Subito in campo lo staff bianconero per Mangraviti, a terra dopo uno scontro con Crespi. L’ex Brescia rientra poco dopo.
1’ pt. Si comincia, primo pallone per l’Avellino. Cesena che attaccherà sotto il settore ospiti nel primo tempo.