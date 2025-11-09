Diretta Cesena-Avellino 3-0 live FINALE

7’ pt. Missori al centro per Insigne, sterzata e fallo di Zaro ai suoi danni: punizione da posizione pericolosa per l’Avellino. Dal replay si vede chiaramente come il contatto sia pressoché inesistente.

27’ pt. CESENA IN VANTAGGIO! All’improvviso un super gol di Ciervo sblocca una partita fin qui avara di emozioni: ripartenza dei bianconeri, Shpendi serve il numero 11 che entra in area e batte Daffara con uno splendido mancino a giro. Leggera deviazione di Palmiero che rende la traiettoria imprendibile per il portiere ospite.

44’ pt. AUTO-PALO DI RIGIONE. Corner dalla sinistra di Ciervo verso il secondo palo, sponda aera di Frabotta, la palla sbatte su Rigione e finisce sul legno.

47’ pt. RIGORE DATO COL VAR AL CESENA. Prima dell’auto-palo Rigione, poi ammonito, aveva trattenuto Zaro in area. Maresca, richiamato al monitor, rivede l’azione e concede il penalty.

53’ pt. KLINSMANN SALVA SU INSIGNE. Punizione dai 20 metri per l’Avellino, Insigne calcia bene trovando la deviazione in angolo del portiere bianconero. Maresca però fischia la fine del primo tempo (inizialmente erano stati concessi 3 minuti di recupero) senza far battere il corner agli ospiti. Dopo il duplice fischio ammonito dalla panchina Patierno per proteste.

1’ st. Cambi nell’intervallo per gli ospiti: Tutino e Russo sostituiscono Crespi e Besaggio.

12’ st. Lancio di Frabotta, Blesa rimonta su Rigione e arriva sul pallone ma perde l’attimo per calciare a rete.

20’ st. VICINO AL POKER IL CESENA! Ripartenza con Berti che innesca Blesa sulla destra, palla dentro verso Shpendi che non arriva clamorosamente a deviare verso la porta. Lo stesso Shpendi e Berti lasciano il posto a Olivieri e Bastoni.

32’ st. Palumbo dai 20 metri, conclusione deviata in corner. Nel Cesena Adamo per Francesconi e Diao per Blesa.

35’ st. Punizione laterale da una ventina di metri per il Cesena, Frabotta esce dai blocchi e viene servito da Bastoni, mancino ribattuto.

39’ st. Ciervo sgasa sulla destra e cerca Diao, chiusura provvidenziale di Cagnano. Lo stesso Ciervo lascia il posto a Guidi.

Il Cesena riceve al Manuzzi il neopromosso Avellino per tornare a fare punti dopo l’immeritato stop di Bari (ore 15). Ci sarà un’ottima cornice di pubblico, con oltre 2mila tifosi al seguito dei campani allenati da Biancolino. Mignani dovrebbe riproporre la stessa formazione schierata domenica scorsa a Bari. Ancora indisponibili Siano, Magni e Bisoli: quest’ultimo non rientrerà prima di dicembre.