Diretta Cesena-Avellino live

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; D’Andrea, Shpendi, Fiori. In panchina: 13 Ferretti, 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 23 Magni, 24 Mangraviti, 26 Piacentini, 8 Francesconi, 27 Dalla Vecchia, 18 Guidi, 14 Druiventak, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.
AVELLINO: (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. In panchina: 22 Sassi, 44 Simic, 3 Sala, 8 Di Maggio, 77 Di Paolo, 16 Faticanti, 24 Sounas, 18 Berenbruch, 30 Adamo, 7 Pandolfi, 14 Biasci, 99 Favilli. Allenatore: Alessandro Nesta.
ARBITRO: Perenzoni di Rovereto
Diamanti ripropone Bohinen titolare a centrocampo
Dopo la prima sconfitta stagionale, il Cesena si riaffaccia al Manuzzi (ore 17.15) per ricevere un avversario ostico come l’Avellino. In difesa torna Gelli, con Frabotta favorito su Mangraviti a sinistra, mentre davanti è scontato il rientro di Fiori. Unico dubbio in mezzo: Guidi (con Pagano play) o Bohinen? Le probabili formazioni agli ordini di Perenzoni di Rovereto.