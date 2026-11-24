Una sfida che promette tanto questa sera (ore 20) al Manuzzi tra un Cesena reduce dal colpo a Verona e la rivelazione Ascoli, forte di una striscia di 8 risultati utili e con 2.500 tifosi al seguito. I bianconeri di Diamanti vogliono proseguire nel loro ottimo momento e davanti avranno un avversario che dopo avere riconquistato la Serie B vuole essere protagonista fino in fondo. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Poli di Verona.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Frabotta; Francesconi, Pagano, Della Vecchia; D’Andrea, Shpendi, Fiori. In panchina: Fontana, Natta, David, Magni, Mangraviti, Piacentini, Schirone, Guidi, Poletti, Caprini, Druiventak, Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Olivieri, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Bolsius, D’Uffizi; Brunori. In panchina: Brzan, Crespi, Nicoletti, Venuti, Gattoni, Perciun, Lo Scalzo, Ricci, Milanese, Chakir, De Pieri, Gori. Allenatore: Francesco Tomei.