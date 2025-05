Diretta Il Cesena si ferma a Catanzaro: Shpendi fallisce un rigore e Iemmello punisce i bianconeri (rivivi il live)

NOTE: Spettatori 10.501 per un incasso di euro 216.854. Angoli 6-2 per il Cesena.

51’ st. E’ finita. Il Cesena chiude qui la sua stagione. Lo fa a testa alta, uscendo in modo immeritato. Decisivi gli episodi: palo di Adamo, rigore parato da Pigliacelli a Shpendi e gol di testa di Iemmello in anticipo su Celia. Un tiro in porta e un gol per il Catanzaro, 5 tiri nello specchio per i bianconeri (compreso il palo di Adamo), a cui è mancato solo il gol. Pianto inconsolabile di Cristian Shpendi, consolato dai compagni di squadra sotto la curva in cui sono assiepati i tifosi bianconeri. Mentre la stagione tramonta, si alza “Romagna Mia” dal settore ospiti

50’ st. Inizia l’ultimo minuto e Russo commette l’ennesimo fallo in 35 minuti osceni: giallo

48’ st. Fallo (inesistente) di Ciofi nell’area del Catanzaro

47’ st. Tre minuti ancora, con Pigliacelli che tiene palla e poi rinvia alto

45’ st. Cinque minuti di recupero. Ammoniti Calò e Ilie

43’ st. Altro calcio d’angolo conquistato da Ceesay: Calò calcia in porta e Pigliacelli mette in corner. Sul sesto angolo robaccia di La Gumina e palla a cento metri dalla porta.

41’ st. Ceesay conquista un corner: palla spazzata dal Catanzaro. Sul prosieguo doppia chance per il Cesena: sinistro di Tavsan sotto la traversa e gran parata di Pigliacelli, riprende Ceesay che crossa per la testa di Calò, che alza

40’ st. Dentro Berti per Saric: cambi finiti

38’ st. Il Cesena sta schiacciando il Catanzaro sulla trequarti ma la qualità è poca: ora Russo perde palla con un assurdo colpo di tacco

35’ st. Adamo spende il giallo per un fallo giusto su Ilie. Sulla punizione: Bonini costringe Ceesay al corner. Calcia Pompetti, il Cesena libera

34’ st. Bella manovra del Cesena e sinistro di Tavsan dai 18 metri alto di poco: si poteva fare meglio, ma Tavsan è l’unico che sembra in grado di inventare qualcosa

30’ st. Fallo di Russo su Scognamillo. Russo e La Gumina invisibili fino a questo momento

29’ st. Coulibaly rileva Pontisso prima dell’angolo. Angolo di Calò lungo: Saric scavalcato e palla sul fondo

28’ st. Saric conquista il terzo corner

26’ st. Calò prova la conclusione dai 25 metri: palla deviata e poi bloccata da Pigliacelli

24’ st. Piacentini si fa superare da Pittarello e poi lo chiude in corner: il primo della partita per il Catanzaro

22’ st. Ora il Cesena con un centrocampo così composto: Adamo, Tavsan, Calò, Saric e La Gumina da destra a sinistra

21’ st. Due cambi per squadre: Ceesay per Celia e Tavsan per Antonucci nel Cesena, Ilie e Pittarello per Petriccione e Biasi nel Catanzaro

18’ st. Il Cesena ora deve segnare due gol per poter andare in semifinale, ma la squadra di Mignani sembra avere poche energie

15’ st. Gioco fermo per un problema a Quagliata

14’ st. Russo e La Gumina al posto di Shpendi e Bastoni

9’ st IEMMELLO FA 1-0 Catanzaro in vantaggio con il primo tiro nello specchio della partita: cross di Pontisso da sinistra e tuffo di testa di Iemmello in anticipo su Celia per il gol dell’1-0.

7’ st. Cesena ora in tilt e destro a giro di Pontisso da 20 metri che sfila non lontano dall’incrocio

5’ st. Shpendi si fa parare il rigore da Pigliacelli, che poi compie il miracolo anche su Saric. Palla in corener

3’ st. Corner per il Cesena, con Bastoni a terra a reclamare il rigore. Check in corso. Var aperto: Sacchi va al monitor per il calcio di Pompetti su Bastoni. Rigore assegnato

1’ st. Ripartiti. Subito un fallo molto dubbio fischiato a Shpendi

47’ pt. Punizione per il Catanzaro: Saric ripulisce l’area e Sacchi fischia la fine del primo tempo. Si va al riposo sullo 0-0. Il Cesena ha avuto un paio di ottime fiammate all’inizio poi ha fatto fatica a superare il blocco basso del Catanzaro. Bene i bianconeri in fase di non possesso, con un solo tiro da fuori area concesso, a parte il gol annullato a Iemmello per fuorigioco su sviluppo di una palla inattiva calciata rapidamente

46’ pt. Incursione di Quagliata letta malissimo da Adamo: Mangraviti impedisce il tiro dal dischetto all’esterno del Catanzaro.

45’ pt. Un minuto di recupero

43’ pt. Ammonito Bonini per un fallo su Saric che stava avviandosi verso l’area. Punizione laterale affidata a Bastoni. Schema a tre riuscito malissimo e palla regalata al Catanzaro

40’ pt. Primo tiro del Catanzaro: sugli sviluppi di una punizione laterale, la palla finisce fuori area nella zona di Scognamillo, che calcia con il sinistro: palla fuori di un paio di metri

36’ pt. GOL ANNULLATO AL CATANZARO Celia controlla male e finisce per perdere 50 metri di campo mettendo in difficoltà la squadra. Bastoni costretto al fallo. Punizione di Petriccione per Iemmello, che controlla e scarica in rete di destro. Bandierina alzata ad annullare e check in corso. Fuorigioco confermato.

33’ pt. Partita ora più equilibrata con il Catanzaro che sta rintuzzando meglio i bianconeri

26’ pt. Il Catanzaro allontana il corner di Calò. Sul prosieguo, Bastoni prova il tiro dai 25 metri: palla in curva ospiti

25’ pt. Ancora Cesena. Bastoni ruba, Antonucci cede a Shpendi: destro messo in corner da Brighenti.

24’ pt. Ciofi ruba a Iemmello e offre a Shpendi: palla a Saric che calcia dai 20 metri e sfiora il palo.

23’ pt. Bella azione del Cesena e cross di Antonucci da destra, ma Shpendi spinge ancora, questa volta Brighenti, e commette fallo

21’ pt. Prima incursione del Catanzaro e Adamo rischia il fallo da rigore su Quagliata, che era partito in fuorigioco e aveva controllato di mano. Quindi punizione per il Cesena

19’ pt. Ottimo l’atteggiamento del Cesena in questa prima fase

17’ pt. Shpendi abbatte Scognamillo e poi spara addosso a Pigliacelli: Sacchi fischia un giusto fallo

13’ pt. Ancora Cesena, ancora Adamo: diagonale da posizione impossibile dopo un triangolo con Saric e Pigliacelli si allunga a chiudergli la porta

10’ pt. PALO DI ADAMO Cesena a un passo dal vantaggio: l’esterno destro entra in area, vince un rimpallo con Quagliata e poi calcia di esterno destro. Pigliacelli non può nulla: lo salva il palo alla sua destra. Clamorosa chance per i bianconeri

7’ pt. Cross di Saric da destra con Scagnamillo che anticipa di testa Shpendi a centro area

5’ pt. Prima iniziativa del Cesena ma Adamo non trova Antonucci

3’ pt. Dopo 2’46” Pompetti forza una giocata in verticale e perde palla.

2’ pt. Possesso palla del Catanzaro infinito nella propria metà campo: due minuti e il Cesena non ha ancora toccato palla

1’ pt. Si parte.