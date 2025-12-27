Diretta: Shpendi colpisce due pali, il Catanzaro segna due gol e batte 2-0 un Cesena a cui mancano due rigori (rivivi il live)

  • 27 dicembre 2025
CATANZARO-CESENA 2-0

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione (17’ st Rispoli), Pontisso (31’ st Buglio), D’Alessandro (17’ st Frosinini, 40’ st Di Chiara); Iemmello, Cisse (31’ st Liberali); Pittarello. In panchina: 1 Marietta, 5 Bashi, 18 Bettella, 26 Verrengia, 19 Nuamah, 30 Alesi, 7 Pandolfi, 45 Buso. Allenatore: Alberto Aquilani.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro (9’ st Amoran), Mangraviti; Ciervo, Bisoli (28’ st Olivieri), Francesconi, Berti (36’ st Arrigoni), Frabotta (9’ st Magni); Diao (9’ st Blesa), Shpendi. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 18 Guidi, 13 Celia, 43 Bertaccini. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

RETE: 26’ pt Iemmello, 8’ st Pittarello

AMMONITO: Petriccione, Zaro e Bisoli

NOTE: Spettatori 12.406 per un incasso di 235.424. Angoli 5-2 per il Cesena

52’ st. Finisce così: 2-0 per il Catanzaro, con il Cesena che per la terza volta in questo 2025 perde al Ceravolo. Alla fine la sconfitta ci può stare anche se questa volta più che mai sono stati determinanti gli episodi. Shpendi ha colpito due pali, il primo sullo 0-0 (e poco dopo Iemmello ha sbloccato il risultato) e il secondo sull’1-0 (e subito dopo l’ex Pittarello in contropiede ha segnato il 2-0). I bianconeri possono inoltre recriminare sui due falli di mano apparsi netti in area di rigore del Catanzaro: di D’Alessandro su lob di Blesa (il Var Rutella ha considerato il contatto avvenuto in “zona verde” ma i dubbi sono tantissimi) e di Rispoli su cross di Bisoli e in questo caso di dubbi non ne esistono visto che il braccio sinistro di Rispoli è larghissimo, resta inspiegabile il perché il var non abbia aperto neppure il check, essendo il rigore solare. Da quel momento, era il 62’, il Cesena si è eclissato e nel finale il Catanzaro ha sfiorato il 3-0: traversa di Favasuli.

51’ st. Il Cesena non c’è più e Favasuli sfiora di nuovo il gol: Ciofi rimedia in corner

49’ st. Cesena che dopo i due rigori negati tra 57’ e 63’ non si è reso più pericoloso. Ora traversa di Favasuli con destro da centro area

46’ st. Primo minuto di recupero che trascorre con due falli: uno per parte.

45’ st. Diciannovesimo fallo a favore del Catanzaro (a 6). Sette i minuti di recupero

40’ st. Assedio Cesena, che conquista il 5° corner: sinistro alto di Olivieri sul corner di Arrigoni. Frosinini si butta a terra per la quarta volta in 10 minuti e questa volta l’arbitro lo invita ad uscire. C’è il cambio: dentro Di Chiara. Ma negli ultimi 10 minuti si è giocato pochissimo

36’ st. Nel Cesena dentro Arrigoni, fuori Berti.

33’ st. Pigliacelli esce, si scontra con il compagno Frosinini e l’arbitro concede fallo al Catanzaro: Crezzini fa tenerezza

31’ st. Altri due cambi nel Catanzaro: dentro Liberali e Buglio, fuori Cisse e Pontisso

29’ st. Ciofi perde palla e scatena il contropiede del Catanzaro, con Frosinini che si fa 50 metri palla al piede poi calcia fuori dal limite

28’ st. Dentro Olivieri per Bisoli.

27’ st. Il dato sui falli è urticante: 16 fischiati ai giocatori del Cesena, appena 5 a quelli del Catanzaro. Una presa in giro

25’ st. Mangraviti crossa e conquista un corner: sulla battuta di Ciervo, Frosinini abbatte Ciofi. Si prosegue ancora

24’ st. Cisse attacca un Bisoli ormai immobile e spara: Klinsmann blocca

22’ st. Partita assurda con il Cesena al momento scippato dal Var Rutella di Enna oltre che dall’arbitro Crezzini

18’ st. Bisoli invoca ancora un rigore per fallo di mano di Rispoli: negato un secondo, clamoroso rigore per il Cesena. Crezzini fa partire con il corner.

17’ st. Nel Catanzaro dentro Frosinini e Rispoli per D’Alessandro e Petriccione

16’ st. Errore di Ciervo in uscita: Cisse calcia dal limite ma Klinsmann c’è

12’ st. Check per un fallo di mano di D’Alessandro: il Var fa proseguire ma i dubbi sono tantissimi visto che il braccio di D’Alessandro sul lob di Blesa era larghissimo. E’ stato considerato tocco in zona verde, quindi spalla, ma la decisione è molto ma molto dubbia. L’impressione, rivedendo, è che D’Alessandro abbia colpito in zona punibile e non verde

10’ st. Risultato senza senso al Ceravolo

9’ st. Triplo cambio nel Cesena: fuori Zaro, Frabotta e Diao, dentro Amoran, Magni e Blesa.

8’ st, PITTARELLO 2-0. Due tiri,due gol per il Catanzaro. Zaro scivola e perde Pittarello, che sul lancio di Iemmello è tutto solo davanti a Klinsmann e lo fulmina con un destro sotto l’incrocio dei pali.

7’ st. Bisoli prima continua a giocare con Diao a terra, poi commette fallo di frustrazione su Cassandro e viene ammonito

5’ st. Ci riprova ancora Shpendi dai 22 metri: Pigliacelli blocca a terra

3’ st. PALO DI SHPENDI. Incredibile: partita stregata per il Cesena e per Cristian. Secondo palo per il gemello, che sulla deviazione di Diao (su cross di Ciervo), si avventa sul pallone anticipando Pigliacelli con il sinistro: palo interno e palla che vola via

1’ st. Incredibile: Mignani non cambia nessuno. Si riparte con Diao. Palla per il Catanzaro. Il Cesena ruba, Ciervo arriva sul fondo ma dimentica di crossare

47’ pt. Ennesimo possesso perso da un Diao improponibile e duplice fischio di Crezzini. Il Cesena va al riposo in svantaggio: risultato non giusto visto che di occasioni ce ne sono state un paio per parte, con una parata di Pigliacelli su Francesconi, una di Klinsmann su Cisse, il palo di Shpendi e la rete di Iemmello, che ha sfruttato la leggerezza di Francesconi e Ciervo. Al Cesena è mancata pericolosità, con una prestazione altamente insufficiente di Diao, che a questo punto dovrebbe essere sostituito in fretta da Mignani.

45’ pt. Due minuti di recupero. Che iniziano con una punizione inventata per il Catanzaro dopo un anticipo di Francesconi

43’ pt. Zaro spende un fallo da giallo per fermare Pittarello lanciato in contropiede dopo un contrasto robusto di Cassandro su Frabotta

42’ pt. Azione insistita del Cesena e palla-gol sprecata da Ciervo con un destro inguardabile respinto dalla difesa

39’ pt. Nuovo calcio d’angolo per il Cesena: la parabola di Ciervo esce e il Cesena cestina un corner

36’ pt. La scelta di Mignani di schierare Diao al posto di Blesa non si sta rivelando una buona scelta: fin qui lo spagnolo è il peggiore in campo per distacco

34’ pt. Si riaccende Bisoli e il Cesena conquista il primo corner: crossa Ciervo, Shpendi cerca un difficilissimo colpo al volo con il destro e devia fuori

31’ pt. Bisoli, che aveva guidato il momento migliore del Cesena, sta zoppicando da quando al 17’ è stato colpito duro da Petriccione alla caviglia

30’ pt. Colpito nel suo momento migliore, il Cesena ora fatica a rialzarsi

26’ pt. GOL DI IEMMELLO. Primo pallone toccato da Iemmello in partita e Catanzaro in vantaggio. Corner di Petriccione, sul primo palo Pittarello allunga all’altezza del secondo palo, dove Iemmello salta di testa sopra un Francesconi inchiodato al terreno e la mette a fil di palo, con Ciervo che non si sa come non sia riuscito a respingere. Un gol assurdo

25’ pt. Pittarello di tacco per Cassandro, che incrocia il destro: Ciervo a due metri dalla linea calcia via, riprende Cisse che conquista il primo corner

22’ pt. PALO DI SHPENDI. Break bianconero: Berti ruba e vola, imbucata per Shpendi che spara in corsa dal limite centrando il primo palo a Pigliacelli battuto

21’ pt. Dopo dieci minuti di Cesena, si rivede il Catanzaro: cross di Cassandro per la testa del liberissimo Cisse (mancava Bisoli) che impegna un attentissimo Klinsmann

20’ pt. Si sistema la palla Frabotta: sinistro schiacciato, sul tocco di Ciofi, e palla decisamente fuori

19’ pt. Bisoli fatica a rialzarsi (si sta già scaldando Arrigoni)

17’ pt. Bisoli ruba palla ai 22 metri: fallaccio di Petriccione con il piede alto. Per l’arbitro è punizione e giallo.

15’ pt. Grande giocata di Bisoli, che ruba, chiede triangolo a Shpendi e poi centra per il taglio di Frabotta: uscita super di Pigliacelli che abbranca la palla in presa

13’ pt. Bella manovra del Cesena e sinistro a giro di Francesconi dal limite che Pigliacelli respinge a mano aperta. Sul prosieguo, imbucata per Ciofi, che fallisce l’aggancio all’ingresso dell’area: sarebbe stato da solo davanti a Pigliacelli.

9’ pt. Prima avanzata interessante del Cesena e cross di Bisoli per Diao, che... libera l’area del Catanzaro con un mancato aggancio tremendo

7’ pt. Occasionissima per Pittarello, che si inserisce tra Zaro e Klinsmann ma spara in cielo di destro da 8 metri

5’ pt. Diao si fa anticipare in modo puerile a centrocampo, palla avanti di Antonini su Pittarello, toccato da dietro da Zaro. Punizione dai 30 metri: Pontisso cerca l’assistenza, trova l’uscita di Klinsmann

4’ pt. Prima conclusione del match è un destro di Cisse da 22 metri decisamente fuori: il Catanzaro è però arrivato troppo facilmente alla conclusione

2’ pt. Scontro testa contro testa tra Brighenti e Diao. Gioco fermo per quasi un minuto poi si riparte da una palla scodellata

1’ pt. Partiti. Primo pallone per il Cesena

Mignani lancia Diao in attacco dal primo minuto con Blesa in panchina. Confermata la presenza di Bisoli in mediana al posto dell’infortunato Castagnetti.

Il settore ospiti dello stadio Nicola Ceravolo visto dalla tribuna stampa: sono presenti 186 tifosi del Cesena

Una grande atmosfera allo stadio Ceravolo per l’ultima gara del 2025 del Catanzaro contro il Cesena (ore 15). I giallorossi di Aquilani cercano la quinta vittoria di fila contro i bianconeri in emergenza a centrocampo per le assenze di Castagnetti, Bastoni e Adamo.

Le squadre sono appena arrivate allo stadio con un meteo ideale per una partita di calcio, con sole e 15° di temperatura. Sono attesi circa 13.000 spettatori grazie anche alle promozioni per gli studenti che entrano a prezzo calmierato

