Diretta: Shpendi colpisce due pali, il Catanzaro segna due gol e batte 2-0 un Cesena a cui mancano due rigori (rivivi il live)

CATANZARO-CESENA 2-0
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione (17’ st Rispoli), Pontisso (31’ st Buglio), D’Alessandro (17’ st Frosinini, 40’ st Di Chiara); Iemmello, Cisse (31’ st Liberali); Pittarello. In panchina: 1 Marietta, 5 Bashi, 18 Bettella, 26 Verrengia, 19 Nuamah, 30 Alesi, 7 Pandolfi, 45 Buso. Allenatore: Alberto Aquilani.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro (9’ st Amoran), Mangraviti; Ciervo, Bisoli (28’ st Olivieri), Francesconi, Berti (36’ st Arrigoni), Frabotta (9’ st Magni); Diao (9’ st Blesa), Shpendi. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 18 Guidi, 13 Celia, 43 Bertaccini. Allenatore: Michele Mignani.
ARBITRO: Crezzini di Siena.
RETE: 26’ pt Iemmello, 8’ st Pittarello
AMMONITO: Petriccione, Zaro e Bisoli
NOTE: Spettatori 12.406 per un incasso di 235.424. Angoli 5-2 per il Cesena