CATANZARO-CESENA 4-2

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini (44’ st Antonini); Cassandro, Pagano, Petriccione, Pontisso (14’ st Coulibaly), Quagliata (44’ st Situm); Iemmello (37’ st Biasci), La Mantia (14’ st Pittarello). In panchina: 25 Gelmi, 27 Ceresoli, 8 Ilie, 17 Brignola, 29 Seck, 70 D’Alessandro, 45 Buso. Allenatore: Fabio Caserta.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Pieraccini (9’ st Francesconi), Prestia, Mangraviti; Ciofi, Berti, Mendicino (31’ st Saric), Bastoni (24’ st Tavsan), Donnarumma (24’ st Celia); Shpendi (24’ st Antonucci), La Gumina. In panchina: 1 Pisseri, 99 Montalti, 26 Piacentini, 44 Valentini, 71 Manetti, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Galipò di Firenze.

RETI: 3’ pt Bonini, 10’ pt Pieraccini (aut.), 30’ pt Scognamillo (aut.), 38’ pt Iemmello, 21’ st Cassandro, 24’ st Antonucci

AMMONITO: La Gumina, Brighenti, Donnarumma, Antonucci, Piglacelli

NOTE: Spettatori 8.514 (2.683 paganti, 5.831 abbonati) per un incasso di euro 124.492. Angoli 4-1 per il Cesena

51’ st. Finisce qui e questa sconfitta deve risuonare come un campanello d’allarme gigante. Il problema vera è la difesa: servirà nei prossimi due giorni un rinforzo importante perché la partita di oggi ha detto che Pieraccini non è all’altezza dei titolari e non può fare il primo cambio in Serie B e che Prestia ha grande bisogno di rifiatare. La partita ha ribadito un concetto che forse a molti non è ancora chiaro: l’obiettivo unico del Cesena è la salvezza e va fatto di tutto per raggiungerla e conquistarla. Anche aumentare un po’ il budget per cercare di rinforzare una rosa che è stata sopravvalutata e soprattutto strapagata.

50’ st. Berti da posizione impossibile calcia in porta di sinistro: Pigliacelli blocca. Pochi secondi alla fine

48’ st. Fallo di Saric su Cassandro. Il Catanzaro farà trascorrere un altro minuto.

46’ st. Pagano porta a scuola Francesconi, lo scherza in area e spara: Klinsmann respinge

45’ st. Quarto corner per il Cesena. Palla di Tavsan allontanata, Francesconi al volo dai 18 metri e palla oltre la curva di casa. Saranno 5 minuti di recupero

44’ st. Cambi nel Catanzaro: dentro Antonini per Bonini e dentro Situm per Quagliata

42’ st. Cesena in forcing, ma Ciofi alza un’altra palla in area e la difesa del Catanzaro lascia sfilare e poi un altro giocatore di casa si butta a terra

41’ st. Si rivede il Catanzaro con punizione laterale di Quagliata, respinta male e destro in cielo di Biasci

40’ st. Dopo due minuti si riparte

38’ st. Ammoniti Pigliacelli, che allontana la palla dopo averla fatta uscire in fallo laterale, e Antonucci, che lo sfiora per prendere palla. Poi sceneggiata di Pigliacelli che resta a terra per un’ora

36’ st. Magia di Tavsan e palla per Antonucci, contrastato al momento del tiro. Due corner per il Cesena: sul secondo Ciofi colpisce di testa e Petriccione respinge poco davanti alla linea salvando il Catanzaro.

34’ st. Punizione laterale per il Cesena, ma il cross di Tavsan, come tutti quelli piovuti nell’area del Catanzaro negli 80 minuti precedenti, è respinto dai difensori del Catanzaro

32’ st. Cesena a un passo dal terzo gol. Francesconi per Antonucci, sul cui tiro-cross geniale La Gumina arriva in leggero ritardo sul pallone a porta vuota

31’ st. Eccolo il cambio: Saric per Mendicino

29’ st. Pronto Saric. Uscirà probabilmente Berti

24’ st. Antonucci per il 4-2. Appena entrato, Antonucci segna su assist di Berti

21’ st, Poker del Catanzaro, Gol di Cassandro in contropiede 3 contro 1 dopo un errore clamoroso di Mangraviti in palleggio a centrocampo. Gol convalidato. Check lunghissimo: Quagliata, autore poi dell’assist, era in gioco di un centimetro su lancio di Coulibaly

19’ st. Mignani prepara altri cambi mentre Shpendi commette il quarto fallo della sua partita.

17’ st. Giallo a Donnarumma per fallo su Cassandro

16’ st. Cesena arrembante e Donnarumma conquista il primo corner. Secondo palo del Cesena: Bastoni dalla bandierina, Mangraviti di testa e il palo si allea di nuovo con il Catanzaro

14’ st. Doppio cambio nel Catanzaro: l’ex Pittarello e Coulibaly per La Mantia e Pontisso

10’ st. Il Cesena in realtà ha cambiato sistema e ora è 4-3-2-1 con Ciofi e Donnarumma terzini, Francesconi, Berti e Mendicino in mediana, Bastoni e Shpendi alle spalle di La Gumina

8’ st. Donnarumma salta Brighenti, che da dietro lo stende. Punizione dal vertice sinistro e giallo per il difensore. Dentro Francesconi, fuori Pieraccini nel Cesena. Bastoni calcia male la punizione. Ciofi è tornato nei tre dietro, Francesconi agisce come esterno di centrocampo

4’ st. Shpendi spreca ancora una ripartenza: anziché assistere Berti va al tiro che rimbalza sul difensore che avava davanti a sé

1’ st. Si riparte. Nessun cambio nell’intervallo. Cesena subito pericoloso, ma il tiro cross di Bastoni non è né un tiro, né un assist per La Gumina

46’ pt. Finisce qui il primo tempo. Catanzaro sul 3-1 e ciò che sorprende è che l’autogol di Scognamillo che aveva riaperto la partita invece di dare coraggio al Cesena ha risvegliato il Catanzaro, che si è riportato subito avanti trovando il gol che probabilmente ha chiuso la partita. Clamoroso, sul 2-0, il triplo errore di Bastoni a tu per tu con Pigliacelli, Orribile la prestazione difensiva, con Prestia che ha paura di farsi prendere le spalle e sta sempre troppo basso, con Mangraviti che perde Bonini sul gol dell’1-0 e con Pieraccini colpevole sull’autogol ma anche sul 3-1. Se si crede che Pieraccini possa essere il primo cambio affidabile della difesa si sbaglia di grosso. Bisogna che Artico ne prenda nota e cerchi nei prossimi due giorni un difensore centrale affidabile. Da segnalare anche la prova sottotono di uno Shpendi che non è ancora tornato sui propri livelli dopo l’infortunio subìto con il Cosenza.

45’ pt. Un minuto di recupero. Shpendi pescato in fuorigioco su cross di Ciofi

41’ pt. Prestazione agghiacciante dei tre difensori centrali del Cesena. Qui non serve un rinforzo giovane: serve un rinforzo di valore per non rischiare di franare

38’ pt, Iemmello fa 3-1. Prestia tiene sempre la difesa bassissima allungando a dismisura il Cesena e permettendo al Catanzaro di giocare serenamente in spazi largo. Così Brighenti avanza, dimenticato da Bastoni e crossa morbido a centro area, con Pieraccini che tiene in gioco tutti e soprattutto non marca Iemmello, che di testa realizza senza problemi

34’ pt. Prima Pieraccini e poi Mendicino anticipano in area Iemmello su un cross proveniente da destra prima e su un’imbucata rasoterra poi

31’ pt. Klinsmann di nuovo decisivo sul destro incrociato di Pagano da una decina di metri

30’ pt, Autogol di Scognamillo: Cesena che torna in partita. Bastoni da sinistra a cercare La Gumina: Scognamillo in scivolata lo anticipa e fumina Pigliacelli

27’ pt. Bastoni si divora il gol che poteva riaprire la partita. Shpendi recupera e offre a La Gumina che svirgola e libera Bastoni a 5 metri da Pigliacelli: sinistro contro il palo, rimbalzo di Bastoni e respinta di Pigliacelli, ancora Bastoni e palla in curva. Pazzesco errore

25’ pt. Il Catanzaro sta facendo giocare i difensori del Cesena, obbligandoli quasi sempre al lancio

22’ pt. Occasione Cesena, con Shpendi e Ciofi che non arrivano sul cross teso di Bastoni. Quest’ultimo era in fuorigioco. Ma in caso di gol ci sarebbe stato lavoro per il Var, visto che la posizione era al limite

19’ pt. Il Catanzaro ora si rintana e lascia palla al Cesena, che deve faticare per arrivare in zona-tiro. Il Catanzaro, invece, appena recupera gioca subito avanti per cercare di sfruttare gli spazi che lasciano i bianconeri

16’ pt. Donnarumma a un passo dal gol. Azione prolungata del Cesena e imbucata di Ciofi per Donnarumma, che spalle alla porta all’altezza del dischetto, se la sposta sul destro e scarica una cannonata che sfiora l’incrocio alla sinistra di Pigliacelli

15’ pt. Contropiede Cesena ed errore grave di Shpendi, che fallisce l’assist per l’isolato La Gumina

14’ pt. Destro alto di Shoendi dal limite.

13’ pt. Cesena completamente in tilt

10’ pt, Raddoppio del Catanzaro. Clamorosa autorete di Pieraccini su cross di Cassandro: il giovane difensore cerca di anticipare La Mantia ma la mette nell’angolo basso alla destra di Klinsmann. Da non credere. Cesena già in ginocchio

7’ pt. Murata una conclusione di Mendicino dai 25 metri

3’ pt, Catanzaro in vantaggio. Dal corner, il Catanzaro passa con un colpo di testa del difensore Bonini, al quarto gol in tre partite: l’ex dell’Entella anticipa Mangraviti e insacca sotto l’incrocio dei pali. Il Cesena non subiva gol da palla inattiva dalla gara d’andata con la Sampdoria

2’ pt. Miracolo di Klinsmann su destro di Iemmello da 10 metri. Palla in corner. Il Cesena si era fatto sorprendere da una rimessa laterale sul lato di Pieraccini e Ciofi

1’ pt. Si può partire. Palla toccata dal Cesena

C’è un problema alla rete della porta difesa da Pigliacelli. Un operaio al lavoto per cucire la rete. Due i “buchi” da suturare