Diretta Cesena umiliato dalla Carrarese: Bouah e l’ex Stiven Shpendi firmano il 2-0 e spingono Mignani sul ciglio del burrone (rivivi il live)

49’ st. Il Cesena perde, meritatamente, la quinta partita delle ultime 6. Non è da escludere che questo possa essere il capolinea di Mignani. Ma il discorso su questa squadra deve essere più profondo e deve coinvolgere anche chi l’ha costruita senza prendere quel leader, inteso come giocatore di grande personalità, di centrocampo da cui si inizia la costruzione di ogni squadra. Se Artico pensava che il leader potesse essere uno tra Calò e Bastoni ha sbagliato in modo evidentissimo: visto che sono due giocatori con pochissima leadership e soprattutto privi del dinamismo necessario in Serie B. Il Cesena ha fatto grandi cose finché ha cavalcato l’onda dell’entusiasmo della promozione, ma appena quello si è esaurito sono emersi i limiti strutturali di una rosa che, se non rinforzata in modo adeguato, rischia di deragliare.

48’ st. Si chiude con un corner per il Cesena. Calcia Calò, Ceesay devia e Bleve blocca. Finisce 2-0

45’ st. Appena 3 minuti di recupero, che si aprono con un’altra parata di Klinsmann su Cherubini. Corner numero 6 per la Carrarese

42’ st. Corner per il Cesena: batte Calò, sponda di Prestia respinta, che chiede il rigore. Si prosegue

41’ st. Esce Stiven Shpendi: dentro Cerri

36’ st. Calò ccolpisce la barriera, Adamo ci riprova e viene respinto, quindi calcia anche Ceesay e sulla respinta parte un 4 contro 1 con Calò che salva su Zuelli e Mangraviti che nega il 3-0 a Panico. Sul corner, Klinsmann esce e blocca poi subisce la carica di Stiven Shpendi, che viene ammonito

35’ st. Zuelli abbatte da dietro Kargbo ai 22 metri. Giallo per Zuelli e punizione per il Cesena

32’ st. STIVEN SHPENDI CHIUDE IL MATCH. Da una punizione regalata da Kargbo, Prestia anziché dare di testa a Klinsmann mette in difficoltà Adamo, che di testa allontana corto. Cherubini ricicla con un assist splendido per Stiven Shpendi, che insacca con un colpo da biliardo.

30’ st. Calò per Mendicino è l’ultimo cambio del Cesena

28’ st. Il Cesena conquista il quarto angolo della partita. Dal corner per il Cesena parte il contropiede della Carrarese, probabilmente favorito da un fallo su Antonucci non fischiato. Panico calcia nell’angolino e Klinsmann tiene in vita il Cesena mettendo in corner. Corner senza esito.

25’ st. Nella Carrarese dentro Capezzi e fuori Giovane

22’ st. Dentro Berti e Antonucci per Francesconi e Van Hooijdonk. Berti subito in verticale per Kargbo che costringe Oliana al calcio d’angolo. Adamo calcia sul primo palo, Kargbo va di testa e devia fuori sull’esterno della rete

20’ st. Zuelli calcia e colpisce il compagno Oliana: la palla si impenna e Curto la mette in corner. Sugli sviluppi, sinistro favoloso di Cicconi e grande risposta di Klinsmann

18’ st. Fallo di Tavsan su Giovane una decina di centimetri fuori dall’area. Punizione pericolosa per la Carrarese

17’ st. Sembra essersi subito spenta la spinta del Cesena dopo i due cambi

13’ st. Adamo ci prova dai 20 metri, Bleve respinge in zona Francesconi, che dai 10 metri calcia l’aria anziché la palla

12’ st. Francesconi trattiene Panico e prende il giallo

10’ st. Dentro Adamo e Kargbo per Celia e Bastoni. Cesena con il 3-4-3: Ceesay va a sinistra a centrocampo con Tavsan e Kargbo ai fianchi di Van Hooijdonk

9’ st. Nel Cesena pronti Adamo e Kargbo

7’ st. Boauh a un passo dal 2-0 su cross di Cicconi da sinistra

6’ st. Si attendono mosse da Mignani, oltre che una reazione dai giocatori

4’ st. Ceesay costringe al fallo da ammonizione Giovane. Punizione dal vertice dell’area. Bastoni crossa su Bleve che fa sua la palla

1’ st. CARRARESE IN VANTAGGIO. Incredibile gol di Bouah su assist di Giovane. Cherubini in contropiede semina Curto e viene chiuso in angolo da Prestia. Corner corner e cross dal fondo di Giovane che trova solo sulla linea dell’area piccola Bouah, che segna al volo.

1’ st. Si riparte. Con la Carrarese che ha inserito Zuelli e Panico al posto di Schiavi e Finotto