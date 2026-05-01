Diretta Carrarese-Cesena live Cole sceglie Ciervo sulla fascia. Shpendi come trequartista sotto Cerri

CARRARESE-CESENA 0-0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Zanon, Parlanti, Schiavi, Hasa, Belloni; Finotto, Torregrossa. In panchina 99 Fiorillo, 26 Ruggeri, 13 Bouah, 25 Lordkipanidze, 78 Guercio, 8 Melegoni, 17 Zuelli, 73 Rouhi, 28 Distefano, 44 Sekulov, 21 Rubino, 32 Finotto. Allenatore: Antonio Calabro.

CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Frabotta; Berti, Bisoli; Ciervo, Shpendi, Olivieri; Cerri. In panchina: 40 Ferretti, 26 Piacentini, 18 Guidi, 23 Magni, 27 Corazza, 4 Castagnetti, 70 Francesconi, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 8 Castrovilli, 22 Vrioni, 77 Tosku. Allenatore: Ashley Cole.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto



Allo Stadio dei Marmi, giornata meravigliosa: cielo azzurro senza neanche una nuvola. Le Alpi Apuane sullo sfondo, vegliano sul campo da gioco.



Tante le novità nella formazione del Cesena. Non partirà Castrovilli (che ha avuto la febbre mercoledì). Bastoni rimane in panchina con Berti, arretrato mediano al fianco di Bisoli. Sugli esterni, Cole preferisce Frabotta a Corazza e Ciervo titolare. Un’altra sorpresa: Shpendi che partirà alle spalle di Cerri come trequartista centrale.



Una partita che vale una stagione. Scortato da 521 tifosi, il Cesena, che dopo aver trascorso 35 giornate sempre in zona play-off è uscito la scorsa settimana dal club delle magnifiche otto, scende in campo alle ore 15 allo stadio Dei Marmi di Carrara per una sfida fondamentale. Di fronte c’è una Carrarese che è a -2 dai romagnoli e sogna un gran finale da 6 punti per riuscire a conquistare in extremis i suoi primi spareggi per la promozione in Serie A. Ma il Cesena è chiamato a reagire e a cercare di operare il contro-sorpasso ai danni dell’Avellino, che ora è ottavo con un punto di vantaggio sulla squadra di Cole. Il problema vero, per il Cavalluccio, è che nel girone di ritorno ha conquistato appena 14 punti (peggio ha fatto solo l’Empoli, che oggi ospita l’Avellino) e che nell’era Cole ha ottenuto 5 punti in 6 partite, vincendo solo una volta contro il Catanzaro e non realizzando neppure un gol in quattro gare.

Nella Carrarese sono previsti i ritorni nell’undici titolare di Calabrese, Rouhi, Zuelli e Abiuso. Nel Cesena potrebbe trovare spazio dall’inizio Castrovilli, che contro la Sampdoria è piaciuto quando è entrato nella ripresa ma che mercoledì è rimasto a riposo per febbre.