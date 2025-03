CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (21’ st Adamo), Saric (12’ st Tavsan), Francesconi, Bastoni (29’ st Calò), Celia; Shpendi (12’ st La Gumina), Antonucci (29’ st Russo). In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 26 Piacentini, 7 Donnarumma; 5 Mendicino 14 Berti. Allenatore: Michele Mignani.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Calvani, Adorni, Jallow (36’ st Corrado); Dickmann, Bisoli, Verreth (36’ st Besaggio), Bertagnoli (28’ st Biarnason), Nuamah (42’ st D’Andrea); Moncini, Borrelli (42’ st Bianchi). In panchina: 12 Avella, 32 Papetti, 33 Muca, 26 Bertagnoli, 14 Naucci, 27 Olzer, 7 Juric. Allenatore: Rolando Maran,

Un punto che allunga la serie positiva dopo una gara non brillante contro un avversario ferito ma sempre potenzialmente pericoloso

50’ st FINISCE QUI un buon pareggio per il Cesena a Brescia

50’ st punizione alta di Tavsan

49’ st fallo su Tavsan e punizione centrale per il Cesena a 25 metri abbondanti dalla porta

48’ st punizione di Calò sulla barriera, quindi angolo per il Cesena senza esito

45’ st La Gumina lanciato a rete da Prestia si mangia il gol tirando su Lezzerini. Chiamati 4’ di recupero.

44’ st uscita salvatutto di Klinsmann, ma Bianchi era in fuorigioco

41’ st cross da destra di Tavsan e palla che si stampa sul primo palo e poi finisce sul fondo

40’ st Brescia fischiato dal suo pubblico dopo una palla persa di Calvani

37’ st cross di Celia e Tavsan calcia per due volte contro i difensori di casa nel cuore dell’area: ghiotta occasione per i bianconeri

32’ st blando colpo di testa di Bisoli facile per Klinsmann

31’ st gara che diventa spigolosa: un testa a testa involontario tra Mangraviti e Borrelli accende un mezzo parapiglia

29’ st Mignani inserisce Calò per Bastoni e Russo per Antonucci

26’ st ora il Brescia prova a spingere: su angolo di Verreth, Adorni di testa manda fuori da ottima posizione

24’ st Antonucci abbatte Dickmann: giallo e anche per lui niente Spezia

22’ st cross basso da destra di Dickmann, pronto Klinsmann in presa

21’ st per il Cesena fuori Ceesay e dentro Adamo

19’ st destro dalla grande distanza di Verreth nettamente fuori

17’ st bel cross basso di Antonucci, ma Adorni anticipa La Gumina in area

12’ st doppio cambio nel Cesena: dentro La Gumina e Tavsan per Saric e Shpendi

8’ st sinistro dai 30 metri di Bastoni nettamente alto

5’ st PAREGGIO DEL CESENA dopo uno scambio sul breve a centrocampo, bel filtrante di Bastoni per Celia e autogol bresciano con Calvani, che per anticipare il terzino bianconero gonfia di piede la sua rete

3’ st Cesena che per ora non riesce a scuotersi

1’ st si riparte, nessun cambio per Mignani e Maran

49’ pt finisce il primo tempo col Brescia in vantaggio 1-0 su un Cesena spento e abulico

48’ pt Cesena che sta chiudendo malissimo il primo tempo, con errori in serie a rivitalizzare un avversario che era in netta difficoltà mentale

45’ pt GOL DEL BRESCIA clamorosa traversa di Bisoli con una bordata di sinistro in area, poi l’azione prosegue e Adorni di testa sblocca il risultato su cross da sinistra dello stesso Bisoli. Ora check per un possibile fallo su Mangraviti in area, ma il gol è valido

42’ pt cross da sinistra di Nouamah e colpo di testa altissimo di Calvani

38’ pt filtrante di Borrelli per Bertagnoli, Klinsmann è attento in uscita bassa e sventa tutto

37’ pt Bastoni butta in mezzo da destra e Prestia commette fallo su Lezzerini in uscita

36’ pt ci prova Shpendi al tiro dal limite, Adorni devia in angolo

36’ pt gara ancora senza vere palle-gol da registrare

32’ Bertagnoli entra duro su Saric sulla trequarti difensiva del Cesena e viene ammonito

29’ cross da destra di Antonucci, debole colpo di testa di Shpendi da ottima posizione e la difesa di casa libera

26’ pt Cesena che una fatica tremenda a imbastire azioni accettabili

24’ pt Mangraviti trattiene Borrelli a metà campo: ammonito e salterà lo Spezia

21’ pt continua il momento di stanca della gara, con ritmi bassi e tanti errori

17’ pt prima parata di Klinsmann che da una punizione di Dickmann raccoglie un blando colpo di testa di Adorni su ponte di Borrelli

16’ pt Cesena che fa gara d’attesa ed è poco propositivo

11’ pt gara che stenta a decollare, con due squadre piuttosto contratte

9’ pt si gioca in uno stadio molto silenzioso

6’ pt Francesconi fa viaggiare Ceesay a destra: tiro deviato in angolo da Jallow

5’ pt Cesena pericoloso: crossa da destra di Saric e Calvani anticipa Shpendi

3’ Jalow abbatte Saric a metà campo e viene ammonito

2’ pt cross da sinistra di Bertagnoli e colpo di testa alto di Bisoli, Brescia che prova a fare la partita

1’ pt si parte con la palla al centro del Brescia