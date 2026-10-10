Diretta Benevento-Cesena 1-0 live

Benevento-Cesena 1-0

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Kouan, Maita, Siatounis; Lamesta (16’ st Dalle Mura), Salvemini, Okereke. In panchina: 22 Esposito, 5 Caldirola, 25 Romano, 38 Talla, 16 Mannini, 18 Simonetti, 21 Schimmenti, 23 Tumminello, 32 Mignani, 10 Cherubini, 90 Verdi. Allenatore: Antonio Floro Flores.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi (29’ st Magni), Ilic, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen (1’ st Guidi), Pagano (22’ st Debenedetti); D’Andrea (22’ st Druiventak), Shpendi, Dalla Vecchia (1’ st Fiori). In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 4 Gelli, 23 Magni, 27 Piacentini, 34 Lontani, 8 Francesconi. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno.

RETI: 24’ pt Siatounis.

NOTE: Angoli 2-5.. Ammonito: Diamanti.

29’ st Ultimo cambio per il Cesena: entra Magni per Ciofi. La fascia da capitano passa a Mangraviti.

27’ st Okereke, sempre sulla sinistra, impegna Siano che intercetta in presa sicura.

26’ st Diamanti va a delineare un 4-2-4 puro con una linea offensiva composta da Druiventak, Debenedetti, Shpendi e Fiori. L’allenatore del Cesena si è giocato tutte le carte offensive.

25’ st Il Benevento si affaccia con cross pericolosi provenienti dalla sinistra.

22’ st Dopo qualche minuto di tregua riprende a piovere. Nel frattempo Diamanti si gioca il tutto per tutto. Druiventak solleva D’Andrea, mentre Debenedetti (per Pagano) va ad affiancare Shpendi.

20’ st Pagano lancia con un passaggio rasoterra Shpendi, in tre su di lui, conclusione in angolo.

19’ st Kouan imbuca per Okereke, splendida uscita di Siano che copre la porta all’ex attaccante della Cremonese.

17’ st Maita cerca la conclusione su spunto dell’ex Pierozzi, pallone sul fondo.

15’ st PALO DEL CESENA: Guidi dalla lunga distanza riceve da Frabotta che ammortizza di testa. Guidi si coordina, breve rincorsa e destro secco, velenoso che si stampa sul palo (tocco impercettib ile di Vannucchi) e balla sulla linea di porta, prima di uscire. La Strega ha lanicato un incantesimo alla porta.

13’ st Occasione per il Benevento. Guidi su lancio di Siano si fa anticipare da Lamesta. Uno-due con Salvemini, difesa del Cesena immobile, con il numero 11 che calcia a lato.

10’ st Ora la partita è vivacissima, si susseguono capovolgimenti di fronte da una parte all’altra del campo.

9’ st Shpendi dialoga alla perferzione con Fiori. L’esterno del Cesena controlla di destro, salta il diretto marcatore, poi, con il sinistro spedisce su Vannucchi.

5’ st GOL ANNULLATO AL CESENA: Frabotta salta Lamesta, spedisce il pallone in mezzo. Shpendi sfiora di testa, eludendo il tocco di un difensore. La palla arriva a Guidi che appoggia per Bisoli. Il figlio d’arte è freddissimo e spedisce in rete. Dopo due minuti di revisione il sala VAR, Ferrieri Caputi annulla per fuorigioco millimetrico di Shpendi.

3’ st Parte meglio il Benevento: Salvemini serve Maita sulla sinistra, nuova conclusione, questa volta, sul fondo.

1’ st Maita, dopo un batti e ribatti in area del Cesena, spara dal limite. Dopo una deviazione Siano fa sua la sfera.

Diamanti sostituisce Dalla Vecchia e Bohinen. In campo, Fiori e Guidi.

COMINCIA ADESSO IL SECONDO TEMPO. Primo possesso affidato agli uomini di Floro Flores.

Il Cesena detiene il pallino del gioco e il possesso della sfera ma a concretizzare sono gli uomini di Floro Flores con l’imbucata di Kouan per Siatounis. Pioggia torrenziale negli ultimi minuti della prima frazione. Ora le squadre sono negli spogliatoi, con alcuni tifosi che si sono andati a riparare nella curva inferiore.

TERMINANO ORA I DUE MINUTI DI RECUPERO CONCESSI DA FERRIERI CAPUTI

43’ pt Sulla conseguente punizione il cross di D’Andrea termina a lato.

42’ pt Beruatto stende D’Andrea poco fuori il limite dell’area. Ferrieri Caputi concede la punizione, proprio in quel momento Ciofi tocca in scivolata, la palla sbatte platealmente sulla mano di Saio ma ormai il gioco è fermo.

41’ pt Ora la pioggia è incessante.

40’ pt Beruatto prova la conclusione dalla distanza, dopo uno spunto sulla destra: pallone in curva.

38’ pt Bohinen ora ristabilito, si abbassa sulla linea dei centrali per aiutare in costruzione. L’azione si sviluppa sulla catena di destra, palla a D’andrea che lancia in profondità Shpendi, Vannucchi arriva prima e scorta la sfera sul fondo.

35’ pt Intervento killer di Okereke su Bohinen. In corsa, l’esterno del Benevento anziché colpire il pallone va ad impattare, con un calcio, violento la caviglia del centrocampista bianconero che ora si rialza.

32’ Punizione da buona posizione, battuta da Frabotta sulla barriera. Cesena costretto ad inseguire per la seconda volta in stagione, dopo lo svantaggio recuperato contro il Mantova al Manuzzi.

30’ pt Il pallino del gioco è in mano al Cesena che fatica a concretizzare.

24’ pt GOL BENEVENTO: Prima occasione e prima rete per i padroni di casa. In mezzo al campo, Salvemini difende in maniera deliziosa su Ilic. Palla a Kouan e imbucata per Siatounis che elude l’intervento di Mangraviti, Frabotta e Ciofi non riescono a recuperare, sinistro secco, alle spalle di Siano.

23’ pt Possesso del Cesena che coinvolge nuovamente Siano in palleggio. Bisoli, avanza sulla linea di Shpendi con Dalla Vecchia che si abbassa in copertura, mantenendo comunque una posizione avanzata.

20’ pt Bohinen si abbassa a più riprese per aiutare in costruzione, Dalla Vecchia e D’Andrea rimangono larghi: in non possesso il cavalluccio assume una tendenza più attendista e nessuna mezzala si “stacca” per andare in pressione. Gioco fermo, Scognamillo a terra dopo un contatto con Shpendi in area.

17’ pt Salvemini, sul fondo, da posizione defilata protegge palla su Ilic. La punta del Benevento riesce a servire a rimorchio Okereke, destro secco che sbatte su Bohinen.

14’ pt D’Andrea, sulla destra, entra dentro il campo, poi, cambia gioco dall’altra parte per Frabotta. Scognamillo respinge in corner. Lo stesso Frabotta, dalla bandierina, cerca la parabola ad uscire, letta bene da Vannucchi. L’estremo difensore cerca di sorprendere la difesa del Cesena, lanciando subito in avanti per Lamesta. Nulla di fatto.

13’ pt Angolo, questa volta, battuto da Frabotta, Ciofi conclude l’azione sparando altissimo da fuori area.

12’ pt Calcio d’angolo per il Cesena, Pagano dialoga con D’Andrea, si addentra nel cuore dell’area e lascia partire un cross teso, respinto nuovamente in angolo.

8’ pt Frabotta riesce a tenere viva una palla sulla linea, sulla sinistra. Passaggio in orizzontale per Pagano che elude l’intervento del marcatore con un bel cambio di direzione. Il centrocampista del Cesena avanza, oltrepassando la metà campo, per poi cercare il filtrante. Buona lettura della difesa campana.

6’ st Il Cesena costuisce dal basso, coinvolgendo Siano. Dalla Vecchia, parte largo come ala sinistra, e prova a dialogare con Frabotta. Possesso che torna ai giallorossi.

4’ pt Bel break di Pagano a centrocampo, palla a Ciofi sull’out di destra e tocco palese di un difensore del Benevento. L’assistente comanda rimessa dal fondo.

1’ pt Si parte, prima palla giocata lunghissima dal Cesena

Sorteggio vinto da Ciofi. Siano va a posizionarsi sotto il settore ospiti fra gli applausi, il Cesena attaccherà da sinistra verso destra.

Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento

Mentre il settore ospiti continua a popolarsi al grido “Trasferte libere”, squarci di azzurro tenue si aprono in un cielo nerissimo che preannuncia altra pioggia. Le squadre si stanno scaldando, meno di venti minuti al calcio d’inizio.

Diamanti apporta delle modifiche alla formazione: Dalla Vecchia nell’inedita posizione di ala sinistra al posto di Fiori. Dall’altra parte, D’Andrea preferito a Druiventak. Nelle retrovie: la coppia centrale sarà composta da Ilic e Mangraviti, con Frabotta terzino . Esordio dal primo minuto per Bohinen come play di centrocampo. Per il Benevento il cambio più importante si registra in difesa, Sernicola in tribuna, Beruatto in campo.

Comincia a popolarsi anche il settore ospiti, sbucano striscioni e cappucci sulla testa per ripararsi dalle, ora, numerose gocce di pioggia.

Un cielo coperto dalle nuvole regna sul Vigorito di Benevento, comincia a cadere qualche goccia di pioggia mentre è tutto pronto per il riscaldamento delle due squadre.

Dopo la lunga pausa di campionato, il Cesena riparte dalla trasferta di Benevento (ore 15) contro una neopromossa insidiosa, specialmente sul campo amico. Out Schirone per la pubalgia, è in vista il debutto da titolare per Bohinen a centrocampo. Tra i campani c’è l’ex Pierozzi in difesa sulla fascia destra, mentre Caldirola parte in panchina.