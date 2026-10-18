Diretta, Anche l’Avellino costringe il Cesena al pareggio: 1-1 (rivivi il Live)

CESENA-AVELLINO 1-1

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic (32’ st Piacentini), Gelli, Frabotta; Bisoli, Pagano (1’ st Guidi), Bohinen (39’ st Francesconi); D’Andrea (20’ st Mangraviti), Shpendi, Fiori (20’ st Debenedetti). In panchina: 13 Ferretti, 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 23 Magni, 27 Dalla Vecchia, 14 Druiventak. Allenatore: Alessandro Diamanti.

AVELLINO: (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo (12’ st Di Maggio), Palmiero (12’ st Faticanti), Besaggio (39’ st Sounas), Moruzzi; Russo (39’ st Biasci), Cheddira (28’ st Favilli). In panchina: 22 Sassi, 44 Simic, 3 Sala, 77 Di Paolo, 18 Berenbruch, 30 Adamo, 7 Pandolfi. Allenatore: Alessandro Nesta.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

RETI: 5’ st Fiori, 22’ st Izzo.

AMMONITI: Moruzzi, Bohinen.

NOTE: Spettatori 11.776. Angoli 7-5.

Buona prestazione nel primo tempo con un importante calo di intensità nel secondo. I bianconeri trovano la rete sempre con Fiori (assist di Shpendi) senza riuscire a mandare in gol altri giocatori...

Termina qua Cesena-Avellino 1-1

48’ st Movimenti leggibili dei bianconeri: Shpendi non trova Frabotta che voleva scappare alle spalle della difesa avversaria.

46’ st PALO DELL’AVELLINO: Missori schiaccia la palla con il collo del piede, sul verde del Manuzzi. Solo il legno salva Siano. Il Cesena (ora disposto con il 3-5-2), nella seconda frazione ha abbassato ritmo ed intensità.

6 minuti di recupero

42’ st Faticanti sbaglia il cambio di gioco, rimessa Cesena. Poco prima, Izzo si era accartocciato, difendendo la palla, con Shpendi a pochi passi.

39’ st Girandola di cambi: Francesconi per Bohinen. Nesta butta nella mischia Sounas e Biasci (autore di una tripletta nella gara di ritorno dello scorso anno).

37’ st Ammonito Bohinen.

35’ st Altra punizione speculare, questa volta sulla sinistra: tiro-cross di Frabotta ampiamente a lato. Perenzoni fa ribattere ma il conseguente traversone viene respinto.

33’ st Punizione battuta da Frabotta da buona posizione sulla sinistra, i bianconeri conquistano un angolo e respirano.

30’ st Crampi per Ilic, gioco fermo. Esce proprio Ilic, torna in campo Piacentini (dopo l’infortunio rimediato nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo).

28’ st Cambio anche nell’Avellino, Favilli rileva Cheddira.

26’ st Diamanti ha optato per dei cambi conservativi (Guidi, Mangraviti e Debenedetti per Fiori), i bianconeri pagano questa scelta.

24’ st Ora è un assedio dell’Avellino. Prima Cheddira impegna Siano di testa. Poi, pochi attimi dopo Missori salta nettamente Frabotta, rispedisce in mezzo, Cheddira non riesce ad affondare con una conclusione potente.

22’ st PAREGGIO DELL’AVELLINO: Moruzzi sul fondo lascia partire un bel cross nel cuore dell’area, prontamente respinto. Sulla seconda palla si avventa Izzo che con un destro clamoroso, toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali., 1-1.

18’ st L’Avellino ora spinge sull’aceleratore: angolo battuto da Russo, colpo di testa di Cheddira respinto. La palla rimane lì, il neoentrato Di Maggio, appoggia nuovamente per l’ex Napoli che spara altissimo.

16’ st Bella chiusura di Ilic su Russo, angolo per i campani: dalla bandierina nulla di fatto.

13’ st Dopo un liscio di Ilic, Missori cerca l’eurogol dalla distanza, palla sopra la traversa.

12’ st Gioco fermo per alcuni minuti per un contatto su Bisoli. Doppio cambio per l’Avellino entrano Di Maggio e Faticanti.

5’ st GOL CESENA: Tiro a giro meraviglioso di Fiori, Martinelli questa volta non ci può arrivare. Combinazione meravigliosa dei tre là davanti: tutto parte da una palla recuperata a centrocampo da Bohinen. Passaggio corto per Bisoli che imbuca per D’Andrea. L’esterno campano è, ancora una volta, bravissimo a partire in velocità e appoggiare sulla destra per Shepndi che riceve largo. L’attaccante del Cesena si accentra, poi, serve Fiori che realizza in maniera deliziosa.

2’ st Guidi non riesce a chiudere un bel triangolo, partito in precedenza da Shpendi

Squadre di nuovo sul terreno di gioco, tutto pronto per la seconda frazione. Guidi rileva Pagano.

Termina qui il primo tempo

44’ pt Lancio splendido di Ciofi a palombella che taglia tutta la difesa dell’Avellino. Shpendi in velocità si avventa sulla palla e vince il confronto con Venturi, ora l’attaccante del Cesena ha campo aperto...e invece no. L’arbitro, clamorosamente, fischia fallo a favore dell’Avellino: decisione scellerata. Perenzoni espelle anche Perticone dalla panchina e ammonisce Diamanti.

43’ pt Si fa avanti anche l’Avellino, Moruzzi spara da posizione defilata, è vero, ma viene lasciato completamente solo: tiro altissimo di destro.

37’ pt Occasione colossale per il Cesena: Shpendi cerca in verticale Fiori, sulla traiettoria c’è Bisoli che con un velo elude la marcatura del diretto avversario. Fiori, conclude su Martinelli che esce prontamente, la palla torna a Shpendi, che ci riprova. Venturi salva sulla riga, poi, in mischia Bisoli, in scivolata, colpisce il palo.

36’ pt Cheddira si infila fra Ilic e Gelli ma la sua conclusione è imprecisa e debole.

35’ pt Nella fase di non possesso il Cesena disegna un 4-2-3-1 con D’Andrea e Fiori che si allargano e Bohinen che avanza esponenzialmente dietro Shpendi.

33’ pt Già da qualche minuto i tifosi dell’Avellino hanno ripreso a cantare e a incitare la squadra. Nel frattempo compare in Curva mare uno striscione che recita: “Basta un tetto per raddoppiare il biglietto”. Da segnalare che i tifosi dell'Avellino presenti in curva Ferrovia non hanno esposto gli striscioni a causa di un grave lutto. Un'ora prima dell'inizio un'auto della polizia su cui stavano viaggiando agenti della Digos di scorta agli ultras irpini ha avuto un incidente all'altezza di Borello. Nello schianto un agente della Digos è morto sul colpo. Gli ultras irpini sono rimasti fermi in E45 per oltre un'ora, poi sono stati fatti ripartire, arrivando allo stadio al 18'.

31’ pt Pagano serve Fiori con una prateria davanti a sé. L’ala del Cesena si allunga la palla, Venturi recupera e Fiori commette fallo cercando di recuperare il possesso.

30’ pt Izzo fa sponda per Cheddira che perde l’attimo per calciare, Siano si accartoccia e blocca.

29’ pt Russo scappa a Ciofi e, da posizione defilata, impegna Siano che appoggia in angolo.

26’ Altro angolo, questa volta spara Fiori: ancora Martinelli con la punta del polpastrello della mano di richiamo si salva.

24’ pt D’Andrea sguscia in mezzo a due e imbuca per Shpendi. L’attaccante del Cesena salta in maniera netta Martinelli, aspetta un secondo, il tempo per Izzo di recuperare la posizione. Shpendi spara, ma Izzo è provvidenziale e salva tutto sulla riga. Sul conseguente calcio d’angolo, ci prova Ilic di destro ma Martinelli è miracoloso.

23’ pt Frabotta cerca la conclusione da fuori,: tentativo mpreciso che termina la sua corsa sul fondo

21’ pt Bella azione corale dei bianconeri: si parte da Fiori, si passa a Shpendi e si arriva a D’Andrea. L’ala del Cesena arriva sul fondo, brucia il diretto marcatore e crossa di destro, Martinelli esce e blocca.

19’ pt Sulla sinistra, cross teso di Moruzzi, murato da Ciofi. Pochi secondi prima Izzo aveva rischiato un clamoroso autogol, svirgolando una palla facilmente leggibile.. Attento Martinelli, che blocca in presa sicura

18’ pt Assordante il silenzio nella curva ferrovia riempita dai tifosi Avellino: pesa la mancanza degli ultras campani. Tante maglie verdi e bandiere al vento, nessuna voce. Stanno entrando ora gli ultras Irpini.

17’ pt L’Avellino fatica a ripartire e verticalizzare, ora sbaglia Moruzzi con un lancio in profondità che finisce a lato

16’ pt Bel tacco di Shpendi, murato

15’ pt Cesena attivo sopratutto sulle corsie laterali

14’ pt Sulla conseguente punizione di Pagano, tesa, battuta di destro, la difesa campana rinvia. Fiori prova un nuovo cross, spizzata di Ilic, ma nessuno conclude a rete.

13’ pt Martinelli sbaglia un disimpegno, Ciofi scippa, gamba alta di Morruzzi, ammonito.

10’ pt Questa volta ci prova Bisoli per vie centrali, tentativo murato da Enrici

9’ pt Il Cesena prova a spingere anche sulla sinistra, cross di Fiori che non viene raccolto da nessuno

7’ pt D’Andrea punta Besaggio sulla destra, il pallone scappa e l’esterno del Cesena è costretto a commettere fallo

6’ pt Gelli lancia in verticale per Fiori che punta Izzo prima di lasciar partire una conclusione precisa, a lato

4’ pt Luci già accese al Manuzzi

3’ pt. Cesena con Pagano centrale e Bohinen a sinistra, con Pagano che poi si alza in posizione di trequartista.

1’ pt. Si parte. Primo pallone del Cesena in blu. Palla in fallo laterale.

Squadre pronte a entrare in campo

Diamanti ripropone Bohinen titolare a centrocampo.

Dopo la prima sconfitta stagionale, il Cesena si riaffaccia al Manuzzi (ore 17.15) per ricevere un avversario ostico come l’Avellino. In difesa torna Gelli, con Frabotta favorito su Mangraviti a sinistra, mentre davanti è scontato il rientro di Fiori. Unico dubbio in mezzo: Guidi (con Pagano play) o Bohinen? Le probabili formazioni agli ordini di Perenzoni di Rovereto.