Dionisi applaude l’Empoli: “La vittoria di Cesena frutto del sacrificio di tutti” VIDEO

È una soddisfazione quasi inaspettata quella che accompagna l’allenatore dell’Empoli Alessio Dionisi dopo la vittoria (0-1) ottenuta sul prato dell’Orogel Stadium contro il Cesena. “È stata una partita di Serie B – ha affermato con un sorriso di sollievo Dionisi - abbiamo visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Poi quando abbiamo avuto l’occasione abbiamo segnato. Ma, come normale che sia in questa categoria – ha riconosciuto - dopo il gol è diventata dura: in trasferta, contro una squadra in salute che ha più punti di noi. Però siamo stati bravi a difenderci, ci hanno aiutato tutti anche i subentrati. Come gli attaccanti che ripiegavano sempre in difesa con grande sacrificio. Sono veramente contento del risultato. Avrei firmato anche solo per dare continuità alla prestazione fatta col Frosinone per muovere la classifica. Questo risultato deve darci consapevolezza e motivazione per il nostro percorso”.