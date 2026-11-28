Davide Dionigi commenta, all’esordio sulla panchina del Vicenza, il pareggio in rimonta al Menti: “È stato un buon Vicenza contro un Cesena che sapevamo aveva un buon palleggio che aveva messo in difficoltà tante squadre. Come strategia avevamo deciso di rimanere compatti nel primo tempo, rubare palla e ripartire. Poi abbiamo avuto ripartenze clamorose. La ripresa è invece stata quasi tutta di marca Vicenza, abbiamo bloccato l’emorragia di sconfitte. Sono contento delle trame di gioco viste da parte della mia squadra e credo che la nostra gente abbia apprezzato. Rimane il rammarico di non averla vinta perché dopo il pareggio ci credevo. Mi dispiace anche per l’infortunio di Rada che era appena entrato e abbiamo bruciato un cambio. Alla fine comunque mi ritengo soddisfatto”.