Diao: “Mi ispiro a Fernando Torres, Mendicino mi ha consigliato di venire a Cesena” VIDEO

C’è grande curiosità attorno a Siren Diao, attaccante spagnolo di origini senegalesi in prestito dall’Atalanta Under 23: “Alcuni compagni mi ha consigliato di venire a Cesena, un club dove so che hanno fiducia nel mio gioco. Sono un attaccante che, sin da piccolo, si ispira a Fernando Torres. Lo scorso anno a Granada non ho giocato tanto, ma ho imparato e l’esperienza mi è servita. Non conosco la serie B italiana, ma so che ci aspetta un campionato difficile”.

“Mi sento una prima punta - continua Diao - e spero di essere convocato in Under 20 con la Spagna. Mendicino mi ha parlato molto bene di Cesena”.