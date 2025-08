Diao al Cesena: ora c’è anche l’annuncio

Siren Diao rinforza l’attacco del Cesena, come ufficializzato dalla società bianconera: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dall’Atalanta BC le prestazioni sportive dell’attaccante Siren Diao.

Nato in Spagna nel 2005, Diao cresce nel settore giovanile dell’Hellas Verona FC distinguendosi sia nel Campionato Under 18 che nel Campionato Primavera 1, competizioni nelle quali mette a segno in totale 30 reti in 55 presenze.

Nel gennaio 2024 passa all’Atalanta BC e viene aggregato alla formazione Under 23, con la quale fa il proprio esordio tra i professionisti nel Campionato di Serie C, mentre nella scorsa stagione si trasferisce a titolo temporaneo al FC Granada in seconda divisione spagnola.

Nella stagione 2023/24, inoltre, ha esordito con la maglia della Nazionale Spagnola, collezionando 6 presenze e 3 gol con la Spagna Under 19 che ha conquistato il titolo di Campione d’Europa di categoria”.