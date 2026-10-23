Diamanti verso Modena-Cesena: “Farò fare agli ultras il discorso motivazionale...”

Sabato al Braglia di Modena (ore 15) il Cesena torna in campo contro i gialli. Le parole della vigilia del tecnico bianconero Alessandro Diamanti prima della rifinitura al Manuzzi: “Noi cerchiamo sempre di partire forte e stiamo lavorando anche per finire forte. Siamo carichi e pronti per questa battaglia. Giocare un derby è sempre un privilegio, non è una partita come le altre. Io ne ho giocati tanti. Affrontiamo una squadra forte costruita per vincere, possono farci male ma hanno anche dei difetti. Pagano ha avuto risentimento con l’Avellino, è in dubbio”.

Gli ultras non saranno presenti a causa dell’obbligo della tessera, ma non faranno mancare la loro vicinanza: “Sono felice che sabato mattina i tifosi verranno a salutarci in albergo, vuole dire che si identificano nella squadra. Farò fare a loro il discorso motivazionale alla squadra...”. In settimana è arrivato il prolungamento contrattuale di Guidi: “Per me è un giocatore forte che però non pensa ancora da giocatore forte. Deve migliorare”.