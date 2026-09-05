Diamanti verso la sfida al Mantova: «Mi auguro di vedere un Cesena sprint per 95 minuti»

Vigilia di campionato per il Cesena, che domenica alle ore 15 ospiterà un Mantova in grande forma e a punteggio pieno. Alessandro Diamanti, reduce dal primo successo conquistato una settimana fa a Chiavari, non vede l’ora di scendere in campo: «Mi auguro di vedere un Cesena sprint per 95 minuti, il caldo non mi preoccupa perché ci sarà per tutti e perché è da due mesi che lavoriamo a 35 gradi, quindi siamo abituati. Il Mantova sta bene, ha un grande motore e un grande spirito, quindi sarà una gara tosta, ma noi siamo pronti».

Il clima nello spogliatoio è cambiato dopo il successo di Chiavari? Diamanti sorride: «No, la squadra non cambia l’umore in base al risultato, io li ho visti entusiasti anche in Coppa e dopo il pareggio con la Sampdoria. Abbiamo cominciato un percorso nuovo e tutti sono consapevoli di questo».

Quanto alla formazione da schierare contro il Mantova, Diamanti deve decidere se confermare Mangraviti a sinistra o se riproporre David (al centro Ilic e Gelli confermati) e se far giocare debuttare Dalla Vecchia nell’undici titolare o riproporre Guidi. Ancora fuori gli infortunati Piacentini, Caprini, Fontana e anche Bertaccini, vittima di una distorsione alla caviglia in Cesena-Milan Primavera.