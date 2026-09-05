Diamanti verso la sfida al Mantova: «Mi auguro di vedere un Cesena sprint per 95 minuti»

Cesena Calcio
Il tecnico bianconero Alino Diamanti (foto Gianmaria Zanotti)
Il tecnico bianconero Alino Diamanti (foto Gianmaria Zanotti)

Vigilia di campionato per il Cesena, che domenica alle ore 15 ospiterà un Mantova in grande forma e a punteggio pieno. Alessandro Diamanti, reduce dal primo successo conquistato una settimana fa a Chiavari, non vede l’ora di scendere in campo: «Mi auguro di vedere un Cesena sprint per 95 minuti, il caldo non mi preoccupa perché ci sarà per tutti e perché è da due mesi che lavoriamo a 35 gradi, quindi siamo abituati. Il Mantova sta bene, ha un grande motore e un grande spirito, quindi sarà una gara tosta, ma noi siamo pronti».
Il clima nello spogliatoio è cambiato dopo il successo di Chiavari? Diamanti sorride: «No, la squadra non cambia l’umore in base al risultato, io li ho visti entusiasti anche in Coppa e dopo il pareggio con la Sampdoria. Abbiamo cominciato un percorso nuovo e tutti sono consapevoli di questo».
Quanto alla formazione da schierare contro il Mantova, Diamanti deve decidere se confermare Mangraviti a sinistra o se riproporre David (al centro Ilic e Gelli confermati) e se far giocare debuttare Dalla Vecchia nell’undici titolare o riproporre Guidi. Ancora fuori gli infortunati Piacentini, Caprini, Fontana e anche Bertaccini, vittima di una distorsione alla caviglia in Cesena-Milan Primavera.

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