Diamanti verso Entella-Cesena: “Shpendi? Certo che gioca”

Dribbla l’argomento mercato, che per lui non rappresenta un problema, e si concentra esclusivamente sulla Virtus Entella e sull’insidiosa partita di domani sera del Cesena (ore 19) a Chiavari. Così Alessandro Diamanti nella tradizionale conferenza stampa prima della partenza per la Liguria: “Se non la approcciamo nel modo giusto – spiega l’allenatore del Cesena – la partita di domani potrebbe complicarsi, ma io di questo non sono preoccupato. Veniamo da una grande settimana di lavoro, ci siamo allenati benissimo e siamo pronti. Dovremo giocare con intensità superiore e vincere tanti duelli, due aspetti che non saranno negoziabili. E poi dovremo fare naturalmente il nostro gioco”.

Successivamente Diamanti si sofferma sul giocatore più atteso di domani, ovvero Cristian Shpendi, alla sua ultima partita con la maglia del Cesena: “Cristian è un nostro giocatore – glissa – ha fatto una settimana incredibile, è sempre il solito Shpendi, non vedo nulla di diverso. Giocherà? Noi lo abbiamo convocato e poi vedremo... (sorride, ndr). Ma certo che gioca, è pronto come tutta la squadra”. Sul pullman per Chiavari non saliranno lo squalificato David e gli infortunati Piacentini e Caprini. Non ci sarà neppure l’acciaccato Fontana, che sarà sostituito da Gianfanti.