Diamanti, un ritiro scoppiettante con una novità: le riprese dal drone

Se non proprio rivoluzionario, sicuramente differente e ricco di novità. L’attuale ritiro del Cesena è destinato a lasciare il segno: in un senso o in un altro. L’atmosfera è sempre scoppiettante, nel senso più positivo del termine. Diamanti non è solo un fuoco d’artificio, ma un vero e proprio vulcano sempre acceso: allenamenti ad altissima velocità, intensi, pieni di energia e di entusiasmo.

Atmosfera unica in campo ma anche... in cielo. Già, perché lo staff tecnico è dotato di un drone che riprende dall’altro ogni allenamento: le immagini vengono poi analizzate per vedere se le esercitazioni sono state eseguite nel modo giusto o se c’è da correggere qualcosa.