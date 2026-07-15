Diamanti, un ritiro scoppiettante con una novità: le riprese dal drone

Cesena Calcio
  • 15 luglio 2026
Una ripresa fatta con il drone con cui lo staff tecnico riprende tutti gli allenamenti della squadra
Una ripresa fatta con il drone con cui lo staff tecnico riprende tutti gli allenamenti della squadra

Se non proprio rivoluzionario, sicuramente differente e ricco di novità. L’attuale ritiro del Cesena è destinato a lasciare il segno: in un senso o in un altro. L’atmosfera è sempre scoppiettante, nel senso più positivo del termine. Diamanti non è solo un fuoco d’artificio, ma un vero e proprio vulcano sempre acceso: allenamenti ad altissima velocità, intensi, pieni di energia e di entusiasmo.

Atmosfera unica in campo ma anche... in cielo. Già, perché lo staff tecnico è dotato di un drone che riprende dall’altro ogni allenamento: le immagini vengono poi analizzate per vedere se le esercitazioni sono state eseguite nel modo giusto o se c’è da correggere qualcosa.

Test in famiglia

Intanto oggi pomeriggio ci sarà la prima partitella in famiglia su distanza “medio-lunga”. Sabato, invece, la prima uscita amichevole, avversario la Rappresentativa della Vallesavio, con orario di inizio che dovrebbe essere fissate per le 17. Di sicuro non scenderà in campo Frabotta, che sta anche facendo rieducazione dopo l’intervento al tendine di metà aprile: dovrebbe tornare in gruppo alla ripresa della preparazione a Cesena.

A Cesena è tornato due giorni fa Thomas Poletti: al centrocampista classe 2008 è ricomparso un vecchio problema di origine traumatica che sarà valutato con esami strumentali.

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