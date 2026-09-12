Diamanti non si nasconde: “Il pareggio mi brucia molto”

Alessandro Diamanti non perde la positività, nonostante la rimonta subita dal suo Cesena passato in vantaggio di 2 gol e poi raggiunto nel secondo tempo dalla Cremonese di Pecchia: “Mi brucia tanto. Soprattutto per i ragazzi. La prestazione è stata seria ed importante. Dispiace ma dobbiamo ripartire. Abbiamo lottato con grandissimo spirito, questo per un allenatore è impagabile. Mai come oggi, la squadra meritava la vittoria. La Cremonese ha dimostrato forza, cambi e intesa”.

Sul rigore concesso dal Var, Diamanti spiega: “Abbiamo uno schermo in panchina, l’abbiamo visto subito. Non è mai facile valutarli. Per noi era rigore netto ma l’ultima parola spetta all’arbitro”.

L’allenatore del Cesena dedica, poi, una parentesi del suo intervento in sala stampa a Mangraviti, sostituito da Dalla Vecchia: “Mangraviti non l’avrei mai tolto ma aveva i crampi e non riusciva a stare in piedi. E’ un lottatore. Questo è il calcio, nonostante gli episodi sono contento per la partita che abbiamo disputato. Per 70 minuti abbiamo messo sotto una squadra importante.

Il rammarico per il risultato resta, ma il tecnico bianconero predica serenità e positività. “Stiamo lavorando costantemente per trovare la giusta condizione, continuiamo su questa strada”. Con la mente già proiettata a Castellammare dove il Cesena giocherà per la quinta giornata di campionato: “Siamo già proiettati lì”.