Diamanti lancia il Cesena verso l’Avellino: «Sarà un bel banco di prova per noi dopo una sconfitta»

Archiviata la prima sconfitta stagionale, il Cesena di Alino Diamanti è alla ricerca della prima vittoria casalinga contro il lanciatissimo Avellino: «La squadra sta bene, in settimana abbiamo fatto un’analisi lucida e equilibrata della situazione. Sicuramente la sconfitta di Benevento brucia, ma ci stava perché per la prima volta non siamo stati noi. Non dico che non c’è stato lo spirito giusto, ma non c’è stato come avrebbe dovuto esserci. Questo la squadra lo ha riconosciuto perché è un gruppo maturo».

Contro l’Avellino di Alessandro Nesta il tecnico bianconero è pronto a dare battaglia in un Manuzzi dove è attesa una bella cornice di pubblico: «L’Avellino ha caratteristiche simili al Benevento, ma con tutto il rispetto l’Avellino ha più qualità con giocatori di personalità e un allenatore molto bravo. Sono però contento di affrontare una delle squadre più in forma del campionato e che abbiano aperto la trasferta ai loro tifosi. Ci sarà un ambiente caldo, sarà un bel banco di prova per noi dopo una sconfitta. Noi vogliamo ovviamente vincere anche e soprattutto per i nostri tifosi ma, come ho già detto, il nostro sarà un campionato con l’obiettivo della salvezza».