Diamanti: “Il Cesena non è solo Shpendi, i gol possono arrivare da chiunque”

A due giorni da Juve Stabia-Cesena, in programma venerdì alle ore 20.30, il tecnico bianconero Alessandro Diamanti ha parlato in conferenza stampa: “Mi aspetto una partita, come sempre, difficilissima su un campo tosto. Dovremo andare forte ed essere battaglieri a partire dall’atteggiamento, per fare una gara attenta e concentrata. Sono tutti disponibili (eccetto Caprini, ndr) e anche Bohinen sta meglio. Poi avremo due settimane per lavorare con una squadra che adesso è diversa da quella che era in ritiro. Per molti sarà un’occasione per fare un lavoro che quest’estate non avevamo potuto fare”.

In settimana la squadra si è allenata a Martorano sul sintetico del campo 2, come troverà anche al Menti di Castellammare: “Ci siamo allenati in campo perfetto dove la palla corre veloce e per me è ideale per il nostro calcio. Nessuno si è lamentato”.

Intanto Diamanti si gode il capocannoniere del campionato Cristian Shpendi: “È un ragazzo che si è messo da subito a disposizione. Lui ha il gol nel sangue e gli ho detto che gli attaccanti forti sono quelli che pensano non solo a segnare ma anche alla squadra. Segna (quasi) solo lui? Non è un problema, i gol possono arrivare da chiunque. Abbiamo esterni e centrocampisti che possono farlo”.