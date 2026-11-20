Subito dopo Baroni, arriva anche Alessandro Diamanti che ha pochissima voce perché questa gara l’ha vissuta con grinta e passione. Alino parte dalle parole di Baroni che ancora risuonano nella piccola sala stampa: “Il Cesena ci ha dato una lezione”. Diamanti ringrazia, poi, comincia: “Baroni che rispetto tantissimo ha grande esperienza. Fa piacere ricevere complimenti da allenatori che sono da tanto nell’élite del calcio, per me valgono doppio. Sono molto contento della prestazione dei singoli, il risultato ci ha premiato. Testa bassa ora però, perché domani si ricomincia”. L’allenatore ci tiene a sottolineare proprio questo...la prestazione: “A Parma chi ha giocato meno ha fatto una grande partita, io premio il lavoro di tutti. Sto attento ad ogni dettaglio, poi, loro si sono fatti trovare pronti”. Ma non si sbilancia eccessivamente: “Ovviamente, c’è sempre qualcosa da migliorare ancora c’è tanto lavoro da fare. Il gruppo è sano si diverte, tutti vogliono andare forte”. Finale fatto di emozioni, il pane quotidiano di Diamanti: “Lo dico sempre ai ragazzi. ‘Io sono il primo a crederci. Dovete crederci sempre, anche tutti voi’”.