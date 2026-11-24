Alessandro Diamanti in sala stampa ha la gola provata: “Scusate la voce.... i ragazzi sono felici e non sarò certo io a levare entusiasmo, ma domani si torna a preparare un’altra partita”. Il cambio di Debenedetti ha dato tanto; “Ho pensato, o metto una punta per attaccare o un centrocampista per difendere. Ho scelto la punta, ho scelto di attaccare... Abbiamo battuto una squadra forte, che gioca benissimo e va a memoria. Noi lavoriamo da 4 mesi e io conosco solo una strada, andare forte. C’è da capire i momenti, ma non sarò certo io a tirare i miei per la maglia e a fermarli”.

Continua il tecnico bianconero: “Domani saremo già in campo per preparare la prossima partita e ripartiamo con le orecchie non basse, di più, perché la B è tremenda”.