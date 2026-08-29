Diamanti festeggia il colpo del Cesena: “Questo gruppo ha dei valori” VIDEO

Alessandro Diamanti commenta la pesantissima vittoria contro la Virtus Entella, la sua prima in carriera in Italia da allenatore: “Quando si vince le sensazioni sono sempre positive. Del Cesena mi sono piaciute tante cose, altre meno. Quando si vince va sempre dato merito ai ragazzi. Abbiamo cominciato un percorso, non è facile processare tutto subito”. Sui primi trenta minuti: “Se pensavamo di venire qua e vincere facile... ovvio non è così”.

Sullo spirito ecco il pensiero del tecnico: “Il gruppo spinge, ha dei valori. Adesso bisogna concentrarsi e continuare. C’è tantissimo da migliorare, da lavorare ma i ragazzi sono aperti a farlo”.

Sulla fine del mercato: “Sono molto felice e non temo niente, ogni giorni mi sveglio su un campo da calcio coltivando la mia passione. La società pensa al mercato. Ho rispetto e fiducia nel lavoro altrui”.