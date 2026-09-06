Diamanti felice del Cesena: “Abbiamo fatto una grande partita” VIDEO

Definirlo soddisfatto sarebbe riduttivo. Alessandro Diamanti, allenatore del Cesena, vuole andare oltre il risultato del match. L’1-1 col Mantova sta, senza dubbio, stretto al tecnico bianconero per quanto mostrato soprattutto nel secondo tempo, ma, sua stessa ammissione, “preoccupazione zero”.

“Non so quanto peso potrà avere questa partita nel corso del campionato. Di certo c’è – ha sottolineato Diamanti – che abbiamo fatto 30 minuti perfetti nel primo tempo, dove abbiamo preso gol su calcio piazzato e una ripresa altrettanto di livello”.

Quanto allo spirito messo in campo dai suoi ragazzi ha detto: “Abbiamo fatto una grande partita con e senza palla. Poi è normale subire di più la fatica con queste temperature. Volevamo sempre recuperare la palla, a cominciare dal portiere, e giocare sempre. Questo incide”. Rammarico? Sì. Ma non certo suo. “Ciò che mi dispiace di più è che i ragazzi non possano tornare a casa con la gratificazione del bottino pieno”. Nessuno escluso. “Vale anche per chi è stato in panchina perché ha giocato un’altra partita importante – ha dichiarato sincero -: hanno incitato i compagni in campo per 90 minuti. Questi siamo noi”. Breve, ma precisa riflessione sul cooling breck, “la pausa per dissetarsi”. “Io non sono favorevole. I calciatori sono in grado da soli di capire quando è il momento di recuperare”. Considerazione finale inevitabile: “L’1-1? Va bene così. Oggi ci è mancato solo il colpaccio finale”.