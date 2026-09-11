Diamanti crede nel Cesena: “La Cremonese è forte, ma noi abbiamo lavorato alla grande”

Il Cesena torna in campo domani (ore 19.30) contro la Cremonese. Le parole alla vigilia del tecnico bianconero Alino Diamanti: “La Cremonese è una squadra forte che ha valori da serie A, costruita per vincere il campionato e con un allenatore (Pecchia, ndr) che stimo molto. Loro sicuramente vorranno partire forte, ma noi faremo altrettanto. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti al top. Per noi allenarsi è sempre un divertimento perché non ci facciamo distrarre dall’ultimo risultato”.

A differenza della gara interna contro la Sampdoria, la squadra andrà in ritiro la sera prima: “È stata una richiesta dei giocatori e se lo chiedono loro per me va bene. Ho 22-24 ragazzi che si allenano a mille per mettermi in difficoltà, anche se ormai con i cinque cambi non ci sono più titolari”.