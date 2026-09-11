Diamanti crede nel Cesena: “La Cremonese è forte, ma noi abbiamo lavorato alla grande”

Cesena Calcio
Foto Zanotti
Foto Zanotti

Il Cesena torna in campo domani (ore 19.30) contro la Cremonese. Le parole alla vigilia del tecnico bianconero Alino Diamanti: “La Cremonese è una squadra forte che ha valori da serie A, costruita per vincere il campionato e con un allenatore (Pecchia, ndr) che stimo molto. Loro sicuramente vorranno partire forte, ma noi faremo altrettanto. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti al top. Per noi allenarsi è sempre un divertimento perché non ci facciamo distrarre dall’ultimo risultato”.

A differenza della gara interna contro la Sampdoria, la squadra andrà in ritiro la sera prima: “È stata una richiesta dei giocatori e se lo chiedono loro per me va bene. Ho 22-24 ragazzi che si allenano a mille per mettermi in difficoltà, anche se ormai con i cinque cambi non ci sono più titolari”.

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