A fine gara Alessandro Diamanti è soddisfatto del punto guadagnato dal Cesena al Menti: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo speso tanto, tante energie. Una partita tosta, dominata. Abbiamo cercato di fare il nostro calcio, con identità e spirito, passando in vantaggio meritatamente. Potevamo gestire meglio alcuni momenti della gara, ma, complessivamente, abbiamo fatto una grande prestazione, mi tengo stretto il pareggio”.

Poi una curiosità: “Negli spogliatoi ho appena visto tante facce tristi. Questo mi fa piacere. I ragazzi hanno una mentalità importante”. L’allenatore del Cesena, in seguito prosegue con il suo ragionamento: “Faccio i complimenti a tutta la rosa, è un piacere vedere tutti i ragazzi che si divertono, che sono dentro al lavoro”.

Finale su Shpendi: “Abbiamo un rapporto meraviglioso. Nel Cesena gioca chi sta bene e chi va forte, così l’abbiamo tenuto fuori. Lui ha comunque preso bene la scelta perché comunque non stava benissimo. Vogliamo spingere fino alla fine”.