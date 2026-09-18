Diamanti: “Cesena, devi essere più spietato”

A fine gara Alessandro Diamanti analizza il pareggio del Cesena a Castellammare: “Bisogna essere più spietati quando abbiamo occasioni importanti così. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove siamo passati meritatamente in vantaggio. Abbiamo speso tanto e potevamo gestirla ancora meglio. In avvio di ripresa abbiamo sbagliato due-tre gol e se non le chiudi, le partite diventano problematiche. Segnando il secondo gol avremmo dato un bel colpo alla partita, invece ci siamo abbassati un po’ troppo, li abbiamo rimesso in corsa e alla fine il pareggio è giusto”.

“Nel primo tempo - continua Diamanti - avevamo preparato una partita in cui volevamo stopparli dall’inizio per conquistare palla nella loro metà campo. Nella ripresa invece ci siamo abbassati un po’ troppo. Shpendi? Sul suo futuro non posso rispondere. Di sicuro è un giocatore importante che sta bene qua”.

Cinque partite con 7 punti. Ne meritavate di più? “Sono discorsi che non contano, questa è la terza partita in cui potevamo uscire col bottino pieno, non ci siamo riusciti, quindi dobbiamo lavorarci sopra e la pausa sarà preziosa per mettersi a lavorare forte. Sono felice che venga la sosta per lavorare con un bel blocco di giocatori che non hanno fatto la preparazione con noi”.