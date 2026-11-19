Dopo la pausa si torna in campo con l’anticipo della dodicesima giornata (venerdì ore 20.30) Hellas Verona-Cesena. Al termine della rifinitura allo stadio Manuzzi, prima di partire per il Veneto, il tecnico bianconero Alessandro Diamanti introduce la gara del Bentegodi: “Non si capisce perché il Verona non sia lassù a duellare con il Palermo, le due squadre più forti come motore del campionato. Andremo là a giocarcela con la massima umiltà contro una squadra di A in uno stadio caloroso”.

Rientrato dalla nazionale il colombiano Mosquera, cannoniere dei gialloblù, potrebbe partire dalla panchina: “Se non gioca luì magari gioca Mulattieri. Sono tutti giocatori forti, anche quelli con nomi meno famosi. Dobbiamo essere pronti a duellare contro tutti”.

Nel Cesena mancherà sicuramente Bohinen: “Era rientrato dopo il problema contro il Catanzaro, ma ha avuto un nuovo contrattempo che speriamo non sia nulla di grave. Per il resto tutti abili e arruolati. Galvagno? Andrà con la Primavera perché ha bisogno di fare i 90 minuti”.

Infine su Pagano che contro il Catanzaro era piaciuto anche a Roberto Mancini, come riferito dal figlio Andrea: “Sta facendo bene, ha leadership, ma può fare ancora meglio per le qualità che ha”.